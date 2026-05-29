/R E P R I S E -- Avis aux médias - Caucus des grandes villes de l'UMQ/

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - En marge de la rencontre du Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse portant sur les priorités du Caucus en matière de transport collectif en vue des prochaines élections.

Quoi : Mêlée de presse sur les priorités du Caucus des grandes villes de l'UMQ en matière de transport collectif Date : Vendredi 29 mai 2026 Heure : 11h15 Lieu : Hôtel le Germain Montréal

3e étage

2050 Rue Mansfield,

Montréal, QC H3A 1Y9

Prendront la parole :

Mme Maude Marquis-Bissonnette, présidente du Caucus des grandes villes de l'UMQ et mairesse de Gatineau

Stéphane Boyer, co-vice-président du Caucus des grandes villes de l'UMQ et maire de Laval

Edmond Leclerc, président du conseil d'administration de l'Association du Transport urbain du Québec (ATUQ)

Les représentants des médias qui souhaitent y participer doivent confirmer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]