WATERLOO, ON, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le 10 octobre 2024, Environnement et Changement climatique Canada a annoncé que le Réseau canadien de l'eau (RCE) a reçu une subvention dans le cadre du Fonds de préparation à la mise en œuvre. Cette subvention soutiendra le projet du RCE intitulé « Tracer la voie vers une eau carboneutre : Mobiliser le secteur municipal de l'eau au Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les services publics d'eau » et se concentrera sur le développement de réseaux et le partage des connaissances.

Le Fonds de préparation à la mise en œuvre, qui fait partie du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEEFC), soutient le Plan de réduction des émissions de 2030 du gouvernement du Canada. Ce fonds vise à éliminer les obstacles qui empêchent les organisations et les collectivités de tout le Canada d'adopter des technologies à faible émission de carbone, conformément aux efforts déployés par le Canada pour atteindre ses objectifs climatiques pour 2030.

Les services municipaux essentiels d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et des eaux pluviales consomment beaucoup d'électricité pour le traitement de l'eau potable et des eaux usées et contribuent à d'importantes émissions de gaz à effet de serre en raison du traitement biologique des eaux usées. Afin d'atténuer les GES, le RCE réunit les principaux acteurs des services municipaux d'approvisionnement en eau afin d'élaborer une feuille de route pour une eau nette zéro, la première du genre au Canada.

Conformément aux engagements fédéraux et à l'urgence d'atteindre l'objectif de l'eau nette zéro d'ici 2050, le projet du RCE est une collaboration de trois ans à laquelle participent des services d'eau municipaux, des dirigeants du secteur privé, des associations internationales du secteur de l'eau et des entreprises de technologies propres. L'objectif est de partager les connaissances, d'identifier les approches et de créer une feuille de route pour réduire les émissions de GES dans le secteur de l'eau municipale au Canada.

Le projet créera un réseau national par le biais d'ateliers et des produits de connaissances axés sur l'augmentation de l'efficacité énergétique, la réduction des émissions fugitives et l'adoption de technologies à faible teneur en carbone. Il établira un comité consultatif national chargé d'officialiser une feuille de route pour une eau nette zéro pour les services d'eau municipaux canadiens et un comité consultatif technique chargé de donner des conseils sur les technologies nouvelles et émergentes visant à réduire les GES. Par l'intermédiaire de plusieurs communautés de pratique, le RCE favorisera un engagement profond et encouragera l'action et la collaboration sur des approches pratiques visant à réduire les émissions de GES dans les services municipaux de distribution d'eau.

Pour recevoir des mises à jour sur le projet, visitez la page web du projet et rejoignez-nous à Blue Cities 2025.

« En décarbonant nos systèmes d'approvisionnement en eau, nous investissons dans un environnement plus sain et plus propre pour les générations futures. Des projets comme celui du Réseau canadien de l'eau aident les collectivités à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour fournir des services essentiels tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en bâtissant une économie verte pour un avenir durable », a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

« Le Réseau canadien de l'eau est particulièrement bien placé pour soutenir l'élaboration de la première Feuille de route pour un approvisionnement en eau net zéro au Canada, en s'appuyant sur l'expérience de son consortium municipal, sur les conseils d'experts mondiaux, sur l'expertise des entreprises du secteur privé et sur l'ingéniosité des innovateurs en matière de technologies propres », a déclaré Nicola Crawhall, chef de la direction du Réseau canadien de l'eau.

