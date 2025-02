WATERLOO, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Dans un contexte de changements sans précédent, les services publics canadiens de l'eau sont appelés à bien planifier en vue d'un avenir intrinsèquement incertain. Le Réseau canadien de l'eau (RCE) dirige un projet national de planification adaptative pour aider les services publics à se préparer à un éventail de risques futurs. Ce projet est appuyé par le Programme d'adaptation aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada.

Bien que les méthodes traditionnelles de planification tiennent compte d'une certaine incertitude, elles manquent de souplesse pour effectuer des ajustements rentables lorsque les circonstances évoluent. Si les plans ne parviennent pas à bien anticiper les conditions futures, les risques liés aux investissements en infrastructure augmentent et il est plus difficile d'atteindre la résilience. La planification adaptative consiste à diviser les actions en étapes décisionnelles clés à long terme. Cela permet aux responsables de prendre des décisions éclairées concernant les investissements nécessaires et le moment opportun pour les effectuer.

Au cours des dernières années, la planification adaptative est devenue la méthode de choix pour prendre des décisions face à l'incertitude future. Elle est maintenant utilisée par des gouvernements de premier plan au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Asie. Le projet de planification adaptative du RCE, qui se poursuivra jusqu'à la fin de 2026, s'appuiera sur les meilleures pratiques internationales de ces administrations et d'autres afin de produire des guides et des ressources utilisables par les services publics de l'eau et les professionnels de la gestion de l'eau au Canada.

CITATIONS

« Le renforcement de la résilience et la protection des collectivités et des infrastructures contre les impacts climatiques imprévisibles sont une priorité pour les services publics de l'eau, a déclaré Nicola Crawhall, directrice générale du RCE. Avec le soutien de RNCan, nous aidons les leaders du secteur de l'eau à élaborer des voies de planification adaptative afin qu'ils soient prêts à faire face à une variété de risques futurs. »

Selon Alicia Fraser, directrice générale de Integrated Water Services au Capital Regional District (Victoria, C.-B.), « la planification adaptative revêt une grande importance pour les services d'eau canadiens, car elle permet de comprendre les risques futurs et d'intégrer cette incertitude dans un cadre décisionnel qui accroît la confiance dans les investissements continus dans les infrastructures. »

« Les impacts des changements climatiques se font déjà sentir sur les plans environnemental et économique dans toutes les régions du Canada, y compris dans le sud de l'Ontario. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral prend des mesures dès maintenant pour aider nos collectivités et notre économie à se préparer et à se protéger contre la menace des changements climatiques. Le financement accordé par le programme d'adaptation du gouvernement fédéral permettra au Réseau canadien de l'eau de réaliser des projets d'adaptation aux changements climatiques. Ces projets appuieront les efforts essentiels à long terme des collectivités pour assurer la sécurité de la population, aujourd'hui comme dans l'avenir. » - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

« Les changements climatiques ont des effets désastreux sur les Canadiens, leurs communautés, leurs propriétés et les milieux environnants. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui soutiennent la planification proactive, les actions et les collaborations qui visent à aider les collectivités et les secteurs de tout le Canada à s'adapter et à renforcer leur résilience. Ce travail essentiel contribue aussi à aider les municipalités et les partenaires à prendre des décisions éclairées pour se préparer, réagir et s'adapter aux effets des changements climatiques. » - Bardish Chagger, député de Waterloo.

SOURCE Canadian Water Network

Source : Sandra Cooke, directrice du programme Collectivités et climat, Réseau canadien de l'eau, (519) 904-2897, poste 78937, [email protected]