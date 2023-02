Mars est le mois de sensibilisation au cancer colorectal

MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - L'arrivée du mois de mars signale le début du mois de sensibilisation au cancer colorectal. Sous le slogan « Le cancer n'attend pas, pourquoi devriez-vous? », la campagne de Cancer Colorectal Canada rappelle l'importance de ne pas retarder d'effectuer un dépistage précoce puisque le cancer colorectal est évitable, traitable et guérissable s'il est diagnostiqué à temps.

« Chaque mois de mars, nous devons rappeler aux Canadiens et Canadiennes d'aller se faire dépister. C'est d'autant plus urgent cette année, car plusieurs n'ont pas pu faire leur dépistage bisannuel à cause de la COVID-19. Chaque année, le cancer colorectal continue de faire beaucoup trop de morts au Canada alors que s'il est dépisté assez tôt, les polypes peuvent être retirés avant d'être cancéreux », indique Barry D. Stein, président de Cancer Colorectal Canada et survivant d'un cancer du côlon de stade IV.

En moyenne, 68 Canadiennes et Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer colorectal chaque jour. Chaque année, le cancer colorectal tue près de 10 000 personnes au pays, classant ainsi la maladie comme le 2e cancer le plus meurtrier chez les hommes et le 3e chez les femmes.

Le cancer colorectal touche tous les Canadiens et toutes les Canadiennes

Cancer Colorectal Canada souhaite également rappeler que le cancer colorectal ne touche pas uniquement les personnes âgées de 50 ans et plus, mais affecte aussi les plus jeunes. À ce sujet, le nombre de personnes diagnostiquées de moins de 50 ans est en hausse. Ce segment de la population fait face à des risques accrus dus à des diagnostics tardifs souvent causés par le manque de connaissance des signes et des symptômes.

« Année après année, des études démontrent que le cancer colorectal touche des personnes de plus en plus jeunes. Notre message est simple. Dès qu'un patient présente à un médecin certains de ces symptômes - tels qu'un changement soudain dans ses habitudes intestinales, des saignements fécaux, une perte d'appétit ou de l'anémie -, il est essentiel d'étudier la possibilité que ce soit un cancer colorectal. C'est ainsi que nous pourrons sauver plus de vies », précise Barry D. Stein.

25 ans de progrès dans le traitement et le dépistage du cancer colorectal

Cette année, la campagne de sensibilisation au cancer colorectal prend une signification particulière pour Cancer Colorectal Canada qui célèbre 25 ans de sensibilisation, d'éducation et de représentation au nom des patients et de leurs proches.

« Quand j'ai reçu mon diagnostic de cancer du côlon en 1995, il y avait très peu d'informations sur les symptômes du cancer colorectal et de la maladie. De plus, aucun programme provincial de dépistage précoce n'existait, les solutions de traitement étaient très limitées et le soutien pour les patients et leurs proches peinait à les accompagner. Cancer Colorectal Canada est né avec la volonté de créer un groupe de patients dédié aux besoins de la communauté pour combler les lacunes entourant ce cancer. C'était notre façon de redonner alors que je suivais des traitements il y a 25 ans », indique Barry D. Stein, qui a fondé l'organisme en 1998.

Au cours des 25 dernières années, l'incidence du cancer colorectal a globalement diminué chez les personnes âgées de plus de 50 ans en raison d'un recours accru au dépistage du cancer colorectal. De plus, les taux de mortalité ont diminué chez ce groupe d'âge, notamment grâce à des diagnostics plus hâtifs et des traitements. Cependant, ce n'est pas le cas pour les jeunes adultes où une augmentation importante du nombre de cas survient.

Des monuments canadiens seront illuminés en bleu le 3 mars

En l'honneur de la Journée On s'habille en bleu, plusieurs monuments canadiens dont la Tour CN à Toronto, le Stade olympique de Montréal et les Voiles de Lumière de la Place du Canada à Vancouver seront illuminés en bleu le 3 mars. La Journée On s'habille en bleu sert à honorer les personnes touchées par la maladie et à souligner l'importance de tout l'écosystème d'aide entourant celles-ci incluant les familles et le personnel soignant.

Retrouvez la liste complète des monuments canadiens qui seront illuminés en bleu sur le site web de la campagne de sensibilisation au cancer colorectal: http://ccc.akaraisin.com/marsfr

Faits saillants

En 2022, on estime à 24 300 le nombre de Canadiens et Canadiennes ayant reçu un diagnostic de cancer colorectal. 9 400 personnes en seraient décédées. C'est donc près de 70 Canadiens et Canadiennes qui reçoivent un diagnostic de cancer colorectal chaque jour, et 26 qui en meurent par jour, en moyenne. (Source: Société canadienne du Cancer)

Le cancer colorectal affecte le côlon, le rectum ou les deux. Il se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne de ces organes. Le plus souvent, une tumeur bénigne, appelée polype, évolue lentement et finit par devenir cancéreuse. Détectée tôt, elle peut être retirée avant de devenir cancéreuse.

Le cancer colorectal est le 2e plus meurtrier chez les hommes et le 3e chez les femmes.

Les personnes nées après 1980 ont 2 à 2,5 fois plus de chances d'avoir un diagnostic de cancer colorectal avant l'âge de 50 ans que les générations précédentes, selon une récente étude.

Environ 1 homme sur 14 et 1 femme sur 18 sera atteint d'un cancer colorectal au cours de sa vie, et 1 homme sur 34 et 1 femme sur 40 en mourra.

À propos de Cancer Colorectal Canada (CCC)

Cancer Colorectal Canada est l'organisation canadienne à but non lucratif dédiée aux patients et menée par des patients. Depuis 1998, elle s'est engagée à sensibiliser et à éduquer la population sur le cancer colorectal. La fondation offre également du soutien aux patients et à leurs aidants, en plus de défendre leurs intérêts. Son objectif est de réduire l'incidence et le taux de mortalité du cancer colorectal au Canada et d'améliorer la qualité de vie des patients, de leur famille et de leurs aidants.

Cancer Colorectal Canada

