SQUAMISH, BC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays. À cette fin, le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) donne accès à des prêts remboursables à faible taux d'intérêt et à des prêts-subventions pour soutenir les rénovations écoénergétiques majeures des immeubles de logements collectifs.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱wú7mesh Housing Society et la Squamish Community Housing Society ont annoncé un investissement de plus de 4,9 millions de dollars par l'entremise du PCLAV pour soutenir les rénovations et les améliorations au Tantalus Manor, situé au 1098 Wilson Crescent à Squamish, en Colombie-Britannique.

L'annonce a été faite par Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de Sarah Silva, directrice générale de la Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱wú7mesh Housing Society, Sarah Ellis, directrice générale, Squamish Community Housing Society et de Kirby Brown, président du conseil d'administration de la Squamish Community Housing Society et directeur de la Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱wú7mesh Housing Society.

Les améliorations comprennent la conversion du bâtiment du chauffage au gaz au chauffage électrique et de l'eau chaude afin d'améliorer l'efficacité énergétique et la résilience climatique du bâtiment et de prolonger sa durée de vie utile. Toutes les fenêtres et portes seront remplacées, et des ventilateurs récupérateurs d'énergie et des thermopompes seront installés dans chacun des 40 logements. À la suite du projet, les locataires bénéficieront d'un contrôle amélioré de la chaleur et de l'humidité, d'une climatisation et d'une meilleure circulation de l'air dans l'immeuble. Les coûts de l'énergie devraient diminuer, ce qui aidera les propriétaires sans but lucratif à continuer d'offrir des loyers abordables.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Tantalus Manor fournit depuis longtemps des logements aux familles, aux personnes âgées et aux membres de la Nation Squamish. Cet investissement prolongera la durée de vie de l'immeuble et améliorera considérablement son rendement énergétique. Il renforcera l'abordabilité à long terme des 40 logements tout en améliorant le confort et en réduisant les coûts énergétiques et les émissions. Il reflète le type d'approche pratique et à long terme dont les collectivités ont besoin alors que nous réagissons à la hausse des coûts et aux changements climatiques - en préservant l'abordabilité et en bâtissant pour l'avenir. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Merci à nos partenaires, aux bailleurs de fonds, à la Nation Squamish et à nos nombreux alliés. Votre soutien aide un plus grand nombre de membres de notre communauté à vivre de façon plus abordable sur notre territoire traditionnel, près des services essentiels, et renforce notre capacité à atteindre nos objectifs communs. » - Sarah Silva, présidente-directrice générale, Hiy ám ta Sếwx wú7mesh Housing Society

« Nous sommes reconnaissants du soutien de nos partenaires de la SCHL, de la FCM, de Vancity et du district de Squamish pour leurs généreuses contributions à des rénovations qui amélioreront le confort, la sécurité et la résilience du Tantalus Manor et le bien-être des résidents actuels et futurs. » - Sarah Ellis, directrice générale, Squamish Community Housing Society

« En finançant l'étude de faisabilité initiale, le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM a démontré que ce type de projet pouvait être couronné de succès, ouvrant ainsi la voie à un financement complémentaire ainsi qu'à d'autres investissements. Des initiatives telles que celle de Tantalus Manor montrent comment le FMV aide les collectivités à adopter des solutions pratiques et évolutives qui permettent d'offrir des logements à faibles émissions, écoénergétiques et abordables aux résidents à travers le Canada. » -- Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

« La préservation des logements abordables existants est tout aussi essentielle que la construction de logements. Vancity était fière de soutenir la Squamish Community Housing et la Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱wú7mesh Housing Society pour son projet Tantalus Manor dans le cadre de son programme de rénovation de logements sans but lucratif, en offrant des subventions pour la planification des rénovations et pour soutenir la mise en œuvre du projet. D'importants programmes, comme le Fonds canadien pour des logements abordables plus verts, jouent un rôle essentiel en permettant aux fournisseurs de logements sans but lucratif de faire progresser les projets de rénovation. Nous sommes heureux de compléter cet investissement par un financement flexible et combiné qui aide à protéger l'abordabilité à long terme tout en améliorant la durabilité et le confort des logements pour les résidents de Squamish. » - Wellington Holbrook, président et directeur général, Vancity

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs peuvent ainsi améliorer la qualité des logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, et ainsi réduire de beaucoup la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques.

investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le financement fourni pour Tantalus Manor comprend ce qui suit : 4,9 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Programme canadien pour des logements abordables plus verts; 250 000$ de la Fédération canadienne des municipalités, par l'intermédiaire du Fonds municipal vert. 149 000 $ du Vancity Non-Profit Housing Retrofit Program 27 000 $ en exonération des droits accordée par le district de Squamish



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

