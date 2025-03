GATINEAU, QC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé en compagnie de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, l'investissement de plus de 16 millions de dollars dans quatre projets de plantation d'arbres qui auront des retombées écologiques, sanitaires et sociales avantageuses dans diverses régions urbaines et rurales du Québec.

Ainsi, la Ville de Gatineau et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu reçoivent des fonds pour planter des arbres sur des terrains publics en milieu urbain. Les nouveaux arbres plantés aideront à capter du carbone, à renforcer la biodiversité et à rafraîchir les îlots de chaleur.

Grâce aux aides annoncées aujourd'hui, la Ville de Gatineau :

augmentera son couvert arboré urbain de 30 % en plantant 80 000 nouveaux arbres dans tous ses arrondissements d'ici six ans;

aménagera des forêts urbaines qui aideront à améliorer la qualité de l'air et des sols, soutiendront la biodiversité et contribueront à la bonne santé et au bien-être des citoyens;

créera cinq nouveaux emplois dans la région, ainsi que des contrats à long terme pour l'entretien des forêts au fil des ans.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu réalisera son propre projet de plantation d'arbres pour :

planter 70 000 nouveaux arbres et augmenter son couvert arboré urbain de 20 %, dans l'objectif de le porter à 30 % à plus longue échéance;

embellir la ville en plantant des arbres et en établissant des microforêts le long des routes, sur les rives et dans des forêts existantes;

séquestrer du carbone tout en rendant la ville plus résiliente aux effets des changements climatiques.

Deux autres projets financés par le gouvernement fédéral contribueront au boisement et au reboisement dans des zones rurales du Québec :

Les Fermes Harpur reçoivent des fonds pour planter 251 000 arbres dans l'ouest du Québec, assurant ainsi le boisement de plus de 208 acres de terres marginales et le reboisement de 41 acres de terrains boisés endommagés. En collaboration avec Conservation de la nature Canada , le projet agrandira l'important corridor écologique Plaisance-Tremblant pour permettre aux animaux de se déplacer librement sur l'axe nord-sud et établira des forêts constituées de multiples essences qui permettront d'obtenir des produits comestibles (noix, glands, fruits, sirop d'érable, etc.).

La Pépinière Forestière Tshitassinu reçoit des fonds pour monter une pépinière entièrement automatisée et dirigée par des Autochtones, à Mashteuiatsh (lac Saint-Jean). Le promoteur construira 30 serres ultramodernes qui pourront produire annuellement plus de 10 millions de semis destinés à reboiser la forêt boréale.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés en partie par le programme fédéral 2 milliards d'arbres, qui mise sur la collaboration avec les autorités locales, les gouvernements et différents organismes pour favoriser l'expansion des forêts au Canada tout en créant des emplois durables à l'échelon local.

Citations

« Les arbres jouent un rôle essentiel dans nos vies : ils purifient l'air que nous respirons, rendent nos activités de plein air plus agréables, créent des habitats pour la faune et nous aident à nous adapter à l'évolution du climat. Le gouvernement du Canada est heureux d'aider des municipalités et des organisations québécoises dans leurs efforts pour développer les espaces verts urbains et le couvert arboré. En plantant le bon arbre au bon endroit et au bon moment, nous créons un pays plus vert, plus sain et plus résilient pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les arbres sont l'une des armes les plus efficaces contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. Nous aidons des villes de tous les coins du pays à devenir plus vertes et plus durables. À Gatineau et à Saint-Jean-sur-Richelieu, il s'agit de planter des dizaines de milliers de nouveaux arbres -et d'ainsi réduire la pollution, améliorer la qualité de l'air et combattre les îlots de chaleur urbains, surtout pendant les épisodes de chaleur extrême. Ces plantations augmenteront le couvert arboré urbain des deux villes de plus de 20 % et amélioreront la qualité de vie des familles. Par des investissements de plus de 12 milliards de dollars dans la conservation et les solutions climatiques depuis 2015, notre gouvernement bâtit un avenir plus vert, plus durable pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

« Grâce à cet investissement du gouvernement fédéral, Gatineau franchit une nouvelle étape pour réaliser son Plan de foresterie urbaine et bâtir une ville plus résiliente à l'ère des changements climatiques. Planter 80 000 nouveaux arbres, c'est bien plus qu'un geste environnemental : c'est un engagement concret pour rehausser la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes avec des quartiers et des espaces publics plus frais, attrayants et accessibles. Avec cette vision, la Ville de Gatineau accélère l'atteinte d'un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces verts. »

Maude Marquis-Bissonnette

Mairesse de Gatineau

« Précieuse pour notre communauté, cette subvention nous permet d'élever nos efforts en matière de verdissement de notre territoire, l'une des cibles principales de notre Politique de l'arbre. En tant que Ville, nous travaillons pour offrir un milieu de vie plus vert, plus résilient et plus durable à nos citoyens, et ce, dans un contexte où les changements climatiques ont déjà des conséquences réelles. Cet appui est un nouvel élan dans l'atteinte de ces objectifs collectifs dont les impacts se feront sentir rapidement et bien au-delà de notre génération. »

Andrée Bouchard

Mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu

« Les Fermes Harpur sont une entreprise forestière familiale multigénérationnelle. Nous croyons sincèrement que les grandes sociétés sont celles où les gens plantent des arbres à l'ombre desquels ils ne s'assiéront jamais. C'est un privilège pour nous de travailler avec un partenaire qui partage la même vision à long terme. »

Jordan Harpur

Président, Les Fermes Harpur

« Les Premières Nations veulent participer activement aux activités de l'industrie forestière - notamment à l'aménagement du territoire, au reboisement des forêts et à la production des semis forestiers qui seront plantés sur notre Nitassinan (territoire) - et elles veulent par-dessus tout léguer un formidable héritage aux générations futures. »

Ricardo Arias

Président et fondateur, Pépinière Forestière Tshitassinu

Quelques faits

Le gouvernement du Canada contribue à hauteur de 2,7 millions de dollars au projet de la Ville de Gatineau de planter 80 000 arbres en milieu urbain d'ici le 31 mars 2031.

contribue à hauteur de 2,7 millions de dollars au projet de la planter 80 000 arbres en milieu urbain d'ici le 31 mars 2031. La Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu a reçu 2 millions de dollars du programme fédéral 2 milliards d'arbres pour planter 70 000 arbres d'ici le 31 mars 2031.

a reçu 2 millions de dollars du programme fédéral 2 milliards d'arbres pour planter 70 000 arbres d'ici le 31 mars 2031. Les Fermes Harpur ont reçu 1,9 million de dollars du programme fédéral 2 milliards d'arbres pour planter 251 000 arbres sur 208,5 acres de terres marginales et 41,9 acres de terrains boisés endommagés.

Le programme fédéral 2 milliards d'arbres accorde 10 millions de dollars à la Pépinière Forestière Tshitassinu pour la construction d'une pépinière forestière entièrement automatisée dirigée par des Autochtones.

Ces projets sont financés par le programme 2 milliards d'arbres. Ce programme s'inscrit dans l'approche globale du gouvernement du Canada pour la mise en place de solutions climatiques axées sur la nature. Il mise sur des collaborations avec les provinces, les territoires, les localités, les organismes à but lucratif et non lucratif et les peuples autochtones de tous les coins du pays pour planter des arbres qui procureront des avantages durables à de nombreuses générations.

pour la mise en place de solutions climatiques axées sur la nature. Il mise sur des collaborations avec les provinces, les territoires, les localités, les organismes à but lucratif et non lucratif et les peuples autochtones de tous les coins du pays pour planter des arbres qui procureront des avantages durables à de nombreuses générations. Le programme 2 milliards d'arbres échange avec ses partenaires pour comprendre comment ils entendent préparer les sites, choisir les espèces à planter et surveiller les plantations par la suite. Chaque année, les partenaires déposent des rapports, et les responsables du programme visitent les sites et utiliseront la télédétection pour contrôler les progrès et la santé des arbres. En réalisant le travail correctement du premier coup, nous permettons à la nature de s'épanouir et assurons la pérennité des sites reboisés.

En date de septembre 2024, le gouvernement du Canada avait conclu ou était en train de négocier des ententes pour la plantation de plus de 716 millions d'arbres.

