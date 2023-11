TORONTO, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Avoir un chez-soi sûr et abordable est essentiel pour se bâtir la vie que l'on souhaite et que l'on mérite. Savoir que l'on a un toit apporte stabilité et sécurité. C'est un élément important de la création d'un avenir meilleur pour tout le monde au Canada. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de près de 44 millions de dollars pour aider à créer 106 logements abordables à Toronto.

L'annonce a été faite par l'honorable Marco Mendicino, député fédéral d'Eglinton‒Lawrence, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Mike Colle, maire adjoint et conseiller municipal d'Eglinton-Lawrence, à la Ville de Toronto.

Le nouvel ensemble résidentiel Frankfort Family Reena Residence, situé au 165 Elm Ridge Drive, sera un immeuble de 20 étages comptant 106 logements abordables pour des personnes et des familles qui ont besoin d'un logement accessible et abordable avec services de soutien. Parmi les locataires de cet ensemble d'habitation, on trouvera des personnes ayant une déficience développementale (autisme, lésions cérébrales, syndrome de Down et troubles développementaux envahissants), des adultes ayant une incapacité physique ou des problèmes de santé mentale et des personnes âgées en déclin cognitif.

La construction de l'ensemble devrait être achevée d'ici l'hiver 2024.

Voici les détails de son financement :

43,9 millions de dollars du volet des projets de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);

8,1 millions de dollars de la Ville de Toronto ;

; 15 millions de dollars de la Reena Foundation et 15 millions de Batay Reena.

Cet immeuble peut être construit grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait aussi permettre de créer au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous construisons rapidement des habitations abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, partout au pays. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de 100 logements abordables seront bientôt disponibles à Toronto. Nous savons qu'il reste beaucoup à faire et nous continuerons à travailler sans relâche pour mettre fin à cette crise une fois pour toutes. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pour soutenir nos communautés vulnérables, nous avons besoin d'un financement durable et constant. C'est exactement ce que nous recevons grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements. Nous pouvons ainsi aider les gens à accéder à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins, tout en créant des emplois qui stimuleront l'économie locale de Toronto. L'annonce d'aujourd'hui est une étape supplémentaire vers la création de plus de logements équitables et abordables pour tout le monde. » - L'honorable Marco Mendicino, député fédéral d'Eglinton‒Lawrence

« L'ensemble de logements abordables assortis de services de soutien situé au 165 Elm Ridge Dr. fait partie de la réponse délibérée de la ville pour s'assurer que toute la population torontoise dispose d'un logement convenable. Il offrira un espace sûr, confortable et inclusif aux personnes handicapées. La possibilité de s'associer au gouvernement du Canada et à Reena dans le cadre de cet important projet témoigne de notre engagement collectif en faveur d'un avenir plus équitable, où chacun aura son chez-soi. Ensemble, nous devons agir avec plus d'urgence pour augmenter l'offre de logements abordables avec services de soutien le plus rapidement possible. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Je suis très fier de cette initiative novatrice visant à aménager des logements abordables avec services de soutien ici, au cœur d'Eglinton-Lawrence, et j'ai hâte d'accueillir les 106 personnes qui y résideront dans notre collectivité. Je suis impatient de poursuivre notre travail avec Reena Inc., notre exploitant de logements attitré et partenaire de confiance. Ensemble, nous veillerons à ce que cette initiative apporte un changement positif, non seulement pour les personnes en situation de handicap qui y trouveront des logements accueillants, mais aussi pour toute notre collectivité afin qu'on y voie un modèle à suivre partout à Toronto. » - Mike Colle, maire adjoint et conseiller municipal (Eglinton-Lawrence), Ville de Toronto

« Le personnel de Reena souhaite remercier pour leur soutien : Mike Colle, maire adjoint et conseiller municipal de Toronto, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ses généreux donateurs et de nombreuses autres personnes qui l'ont aidé à atteindre son objectif d'offrir des logements avec services de soutien très abordables pour les personnes vulnérables. L'ensemble Frankfort Family Reena Residence est le plus ambitieux des 50 ans d'histoire de notre organisation. Il offre un modèle de communauté intentionnelle unique qui combine l'autonomie, l'abordabilité et l'accessibilité avec des ressources accessibles en tout temps. Ce modèle changera la donne pour les personnes vulnérables, y compris les personnes ayant une déficience développementale. » - Bryan Keshen, directeur général de Reena

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques (SCHL) et de logement dans le cadre de la SNL.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques (SCHL) et de logement dans le cadre de la SNL. Avec sa troisième phase, lancée en 2022, l' ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones.

a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien des trois phases de l' ICRL .

. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

