WHITCHURCH-STOUFFVILLE, ON, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la municipalité régionale de York ont annoncé du financement pour soutenir la construction de 141 logements dans la région de York.

Le gouvernement fédéral fournit plus de 26,4 millions de dollars en financement par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). La municipalité régionale de York investit quant à elle plus de 16 millions de dollars dans les ensembles résidentiels.

En outre, les gouvernements fédéral et provincial ont déjà investi plus de 11 millions de dollars par l'entremise de la prolongation de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) et de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), une initiative relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

L'annonce a été faite au 5676, rue Main, dans la région de York, où l'on construit l'ensemble de logements communautaires Whitchurch-Stouffville. Cet immeuble offrira des logements d'une, de deux et de trois chambres conçus pour aider les personnes au Canada issues de milieux économiques variés. Les unités seront notamment destinées aux femmes et à leurs enfants, aux familles, aux personnes âgées et aux personnes vivant seules. Ce premier ensemble, dont la construction devrait être achevée d'ici l'été 2024, sera le seul immeuble de logements abordables axé sur les familles de la ville. Il vise à combler une importante lacune en matière de logements locatifs dans la collectivité.

Cet ensemble résidentiel a reçu : 11,4 millions de dollars en financement fédéral dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL; 7,5 millions de dollars du FNCIL; plus de 13 millions de dollars dans le cadre de la prolongation de l'IDLA ainsi que de l'IPOL; dont 2 millions de dollars de financement administratif et plus de 16 millions de dollars d'investissement en capital de la part de la municipalité régionale de York.

Le deuxième immeuble résidentiel est situé au 17046, rue Yonge, à Newmarket. Cet ensemble de logements de transition d'Inn from the Cold compte trois étages et 44 lits. Il vise à offrir un hébergement d'urgence et de transition aux personnes les plus vulnérables de la collectivité. L'immeuble comprendra aussi des locaux administratifs, qui permettront de fournir des services de soutien à temps plein, ainsi que des aires communes de programmation et d'agrément mises à la disposition des résidents. Cet ensemble résidentiel bénéficie d'un financement fédéral, dont 7,4 millions de dollars dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL et 150 000 $ en financement initial. La construction de l'immeuble devrait être achevée d'ici l'automne 2024.

Citations :

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement investit activement dans le logement abordable. Il contribue notamment à la création de 141 logements dans la région de York, lesquels sont destinés à des personnes et des familles qui sont confrontées à l'insécurité en matière de logement. Ces nouveaux logements amélioreront les conditions de vie de ces gens et profiteront à l'ensemble de la collectivité. Cette initiative démontre notre engagement à relever les défis en matière de logement dans tout le pays. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement dans le logement permet d'améliorer considérablement la vie des personnes au Canada et les conditions dans leur collectivité. Le logement est ce qui permet aux gens de tout le pays de se bâtir une vie meilleure. Ces types d'investissements auront une incidence positive dans les collectivités partout au Canada, y compris ici, à Whitchurch-Stouffville. » - L'honorable Helena Jaczek, députée fédérale de Markham--Stouffville

« Je suis fier de la contribution de notre gouvernement à ces projets, qui permettront d'ajouter 141 nouveaux logements au parc immobilier de la région de York. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, un plus grand nombre de gens vulnérables de ma circonscription et de toute la région auront maintenant accès à des logements abordables qui les aideront à surmonter leurs difficultés, ce qui favorisera l'engagement et la cohésion de la collectivité, la sécurité financière et la stabilité. » - Tony Van Bynen, député fédéral de Newmarket--Aurora

« Lorsqu'il s'agit de construire davantage de logements, en particulier des logements abordables, nous devons continuer à travailler ensemble à tous les niveaux de gouvernement. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que chaque personne qui vit en Ontario puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Cet ensemble de logements est un excellent exemple de collaboration entre partenaires et permettra à un plus grand nombre de familles de choisir de s'installer à Stouffville. » - L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Le Conseil régional de York est déterminé à bâtir des collectivités inclusives et complètes, dotées d'une gamme complète d'options de logement et de services pour soutenir les résidents de tous âges et à toutes les étapes de leur vie. Au nom du Conseil régional et de plus de 1,2 million de résidents qui vivent dans nos collectivités, nous remercions les gouvernements fédéral et provincial d'investir dans nos collectivités afin de donner accès à des solutions de logement sûres, abordables et durables. » - Wayne Emmerson, président et directeur général, municipalité régionale de York

« Si nous voulons surmonter les problèmes d'abordabilité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous devons proposer un éventail d'options en matière de logement. L'augmentation de l'offre de logements ne suffira pas à elle seule de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables de nos collectivités. Les logements de transition, comme ceux qu'Inn From the Cold va construire à Newmarket, sont un moyen efficace de permettre aux gens de se réinstaller dans un logement stable et font partie intégrante de la manière dont nous allons lutter contre l'itinérance. » - John Taylor, maire de Newmarket et président, Housing York

« Addresser l'abordabilité du logement exige des solutions novatrices, une action collective et le soutien de tous les ordres de gouvernement. L'offre de logements abordables au centre-ville de Stouffville est un excellent exemple de la façon dont tous les ordres de gouvernement peuvent unir leurs efforts pour avoir une incidence positive sur nos résidents. Whitchurch-Stouffville remercie ses partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux de leur investissement et du soutien continu qu'ils accordent aux options de logement dans nos collectivités. » - Iain Lovatt, maire de Whitchurch-Stouffville et vice-président, Housing York

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Helena Jaczek , députée fédérale de Markham -- Stouffville , au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Tony Van Bynen , député fédéral de Newmarket -- Aurora , l'honorable Paul Calandra , ministre des Affaires municipales et du Logement de l' Ontario , Iain Lovatt , maire de Whitchurch-Stouffville, et John Taylor , maire de Newmarket .

, députée fédérale de -- , au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par , député fédéral de -- , l'honorable , ministre des Affaires municipales et du Logement de l' , , maire de Whitchurch-Stouffville, et , maire de . La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds national de co-investissement pour le logement est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements est axée sur les besoins immédiats en matière de logement. Elle est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

est axée sur les besoins immédiats en matière de logement. Elle est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l' Initiative pour la création rapide de logements porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour répondre aux besoins en matière de logement des personnes les plus vulnérables du pays.

dans l' porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour répondre aux besoins en matière de logement des personnes les plus vulnérables du pays. La troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au Canada .

a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au . On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'Initiative pour la création rapide de logements.

La prolongation de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) a aidé les gestionnaires de services à construire, rénover et fournir des logements abordables essentiels. Les gestionnaires de services avaient la possibilité de choisir les composantes du programme auxquelles ils souhaitaient participer (construction de nouveaux logements locatifs, réparation de logements, allocations de logement, suppléments au loyer ou accession à la propriété) en fonction des besoins locaux en matière de logement dans leur collectivité. L'année 2019-2020 a été la dernière du programme IDLA.

a aidé les gestionnaires de services à construire, rénover et fournir des logements abordables essentiels. Les gestionnaires de services avaient la possibilité de choisir les composantes du programme auxquelles ils souhaitaient participer (construction de nouveaux logements locatifs, réparation de logements, allocations de logement, suppléments au loyer ou accession à la propriété) en fonction des besoins locaux en matière de logement dans leur collectivité. L'année 2019-2020 a été la dernière du programme IDLA. L'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

