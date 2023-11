MISSISSAUGA, ON, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la municipalité régionale de Peel ont annoncé du financement pour soutenir la construction de 118 logements dans la région de Peel. Le gouvernement fédéral fournit plus de 23,8 millions de dollars en financement par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). La municipalité régionale de Peel investit quant à elle 21 millions de dollars.

L'annonce a été faite à l'ensemble résidentiel Clarkson Standard Support, situé au 1639, chemin Lakeshore West, à Mississauga. L'ensemble d'habitation a été sélectionné dans le cadre du volet des villes de la troisième phase de l'ICRL. Il a bénéficié d'un financement fédéral de 19,7 millions de dollars. Cet ensemble de logements collectifs offrira 50 appartements abordables pour certaines des personnes les plus vulnérables de Mississauga qui sont en situation de logement précaire en raison de divers obstacles les empêchant d'avoir une vie stable et autonome. Les femmes, les personnes autochtones, noires et de couleur et les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie ou celles ayant une incapacité physique et mentale en font partie. L'immeuble offrira aussi aux locataires des espaces d'agrément conçus pour favoriser leur santé, leur mieux-être et leur sentiment d'appartenance. Propice à la marche et axée sur le transport en commun, la propriété est à proximité d'un service d'autobus à grande fréquence, d'écoles, de parcs, de services sociaux et du corridor commercial de la zone d'amélioration commerciale de Clarkson.

Le deuxième ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui s'appelle Lakeshore Lofts et est situé au 425, chemin Lakeshore, à Mississauga. Cet immeuble d'appartements de faible hauteur a obtenu un prêt remboursable de 4,1 millions de dollars du FNCIL et un prêt-subvention de 21 millions de dollars de la municipalité régionale de Peel. L'ensemble Lakeshore Lofts offrira 68 habitations abordables et un modèle de logement avec services de soutien qui reliera les locataires à des ressources en matière de santé et de mieux-être tout en favorisant un sentiment d'appartenance. La population ciblée est composée de personnes ayant une incapacité physique et de personnes ayant des problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou de dépendance. Les espaces non résidentiels de l'immeuble seront occupés par des organismes de soutien sans but lucratif qui travaillent dans l'intérêt public et qui cadrent avec les buts et les objectifs des programmes de logement avec services de soutien. On y trouvera des espaces réservés à des programmes de sécurité alimentaire, à des services sociaux et à des commerces de détail pour des entreprises à vocation sociale. Ces organisations mettront en œuvre des activités de formation pour la recherche d'emplois et l'acquisition de compétences à l'intention des groupes vulnérables et de la population en général. Tout en vivant de façon autonome, les locataires auront accès à une ligne de soutien sur place gratuite 24 heures sur 24.

Citations :

« Dans le cadre des divers programmes de la Stratégie nationale sur le logement, nous investissons dans le logement abordable partout au pays. Les 118 logements annoncés aujourd'hui amélioreront grandement la qualité de vie des résidents tout en ayant une incidence positive sur l'ensemble de la collectivité. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout le monde mérite un chez-soi. C'est pourquoi nous travaillons avec les municipalités et les organismes locaux pour offrir des logements sûrs et abordables aux personnes les plus vulnérables. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, nous obtenons des résultats qui répondent aux besoins locaux et qui permettent de bâtir des collectivités plus fortes ici, dans Mississauga-Lakeshore, et partout au Canada. » - Charles Sousa, député fédéral de Mississauga‒Lakeshore

« La crise du logement abordable qui sévit dans la région de Peel est à un point d'inflexion, et la seule façon de nous y attaquer est d'établir des partenariats véritables. C'est pourquoi je suis si encouragé par l'annonce d'aujourd'hui. L'investissement continu du gouvernement fédéral pour les résidents de Peel et l'engagement d'Indwell envers sa mission garantiront qu'un plus grand nombre de personnes pourront obtenir et conserver les logements abordables et stables dont ils ont besoin et qu'ils méritent. » - Nando Iannicca, président régional, région de Peel

« L'inauguration des travaux d'aujourd'hui est une étape importante dans notre engagement continu envers l'abordabilité du logement à Mississauga. Nous tenons d'ailleurs à remercier nos partenaires fédéraux pour cet investissement. Nous sommes maintenant plus près d'un avenir où chaque personne qui souhaite vivre à Mississauga peut se permettre de le faire. » - Chris Fonseca, maire suppléant de Mississauga et conseiller municipal du quartier 3

« Voilà un excellent projet dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral. Nous traversons une crise du logement, et tous les ordres de gouvernement redoublent d'efforts pour offrir des habitations plus abordables. Indwell est un solide partenaire communautaire à Mississauga, d'abord à Port Credit, puis à Streetsville et maintenant à Clarkson. Je me réjouis à la perspective de poursuivre le processus de construction de logements abordables avec nos partenaires gouvernementaux. » - Alvin Tedjo, conseiller municipal du quartier 2

« En tant que conseiller municipal du quartier 1 de la ville de Mississauga, je me réjouis du financement des Lakeshore Lofts d'Indwell dans mon quartier. » - Stephen Dasko, conseiller municipal du quartier 1

« Nous sommes très heureux de nous associer à la région de Peel et à la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour offrir un plus grand nombre de logements abordables avec services de soutien à la population et nous attaquer à la crise de l'itinérance. Indwell est reconnaissant de recevoir ce généreux financement pour son troisième emplacement, à Clarkson Village. Nous avons hâte d'entamer la construction bientôt afin qu'ensemble, nous puissions continuer à nourrir l'espoir et à aménager d'autres logements ici, à Mississauga. » - Jeff Neven, directeur général d'Indwell

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Charles Sousa , député fédéral de Mississauga -Lakeshore, qui était accompagné de Nando Iannicca , président de la région de Peel, Chris Fonseca , maire suppléant de Mississauga , Alvin Tedjo , conseiller municipal du quartier 2 et Stephen Dasko , conseiller municipal du quartier 1.





, député fédéral de -Lakeshore, qui était accompagné de , président de la région de Peel, , maire suppléant de , , conseiller municipal du quartier 2 et , conseiller municipal du quartier 1. La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .





est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds national de co-investissement pour le logement est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.





est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. L'ensemble Clarkson Standard Support , situé au 1639, chemin Lakeside , à Mississauga , a été rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l' Initiative pour la création rapide de logements . L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays.





, situé au 1639, chemin , à , a été rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du dans l' . L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).





fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le (1 milliard de dollars) et le (500 millions de dollars). Lancée en 2020, l' ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.





est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. La troisième phase de l'ICRL a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au Canada .





a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au . On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'ICRL.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: sur ce communiqué : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]