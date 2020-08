EDMONTON, AB, le 24 août 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, soutient des initiatives comme celle du Elizabeth Métis Settlement. Cette initiative aidera les populations vulnérables de toutes races, de tous âges et de tous sexes à trouver un logement qui répond à leurs besoins. Les investissements de ce genre contribuent à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie dans nos communautés.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de Rick Wilson, ministre provincial responsable des relations avec les Autochtones, au nom de la ministre provinciale des Aînés et du Logement, Josephine Pon.

L'initiative en matière de logement abordable offrira 10 nouveaux logements de quatre chambres dans l'Elizabeth Métis Settlement, qui est situé à environ 36 kilomètres au sud de Cold Lake. Les logements modernes aideront à réduire le surpeuplement dans la collectivité et seront situés près des écoles, des services médicaux et des installations récréatives. Tous les logements comprennent un grand espace de vie pour les rassemblements familiaux, une composante essentielle de la culture métisse.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de l'Alberta verseront conjointement 2,9 millions de dollars en vertu de l'entente bilatérale Canada-Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le budget est d'un peu plus de 3 millions de dollars et comprend une contribution au titre du terrain de 153 000 $ de l'Elizabeth Métis Settlement, ce qui permet de couvrir les 5 % des coûts d'immobilisations totaux requis.

Le gouvernement de l'Alberta financera l'ensemble dans le cadre de son programme d'immobilisations pour le logement des Autochtones nouvellement restructuré.

Citations :

« C'est avec grand plaisir que notre gouvernement, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, appuie des initiatives comme celle du Elizabeth Métis Settlement, afin que, collectivement, nous soyons mieux en mesure d'aider les populations vulnérables de toutes les races, de tous les âges et de tous les genres à trouver un logement qui répond à leurs besoins. Les investissements de ce genre contribuent à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie, tout en donnant accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Le gouvernement de l'Alberta est fier d'appuyer l'initiative de logement de l'établissement métis Elizabeth pour offrir de nouveaux logements et créer des possibilités économiques dans cette collectivité. Le programme d'immobilisations pour le logement des Autochtones vise à soutenir les logements conçus, administrés et détenus par et pour les communautés autochtones. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement

« Tout le monde mérite un logement sûr, abordable et accessible, et cet important ensemble offrira de bons logements aux familles et contribuera à réduire le surpeuplement dans cette collectivité. Cet ensemble est un bon exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque différents ordres de gouvernement ainsi que des gouvernements et organismes autochtones travaillent ensemble au profit des collectivités. » - Rick Wilson, ministre responsable des relations avec les Autochtones

« C'est un excellent programme pour soutenir nos jeunes familles qui vont emménager dans ces nouvelles maisons. C'est l'occasion pour notre peuple de vivre dans leur propre maison, car certains vivaient en dehors de la communauté ou dans des maisons surpeuplées avec leur famille élargie. C'est une contribution importante pour un mode de vie sain dans cette communauté. » - Kathy Lepine, membre du conseil et présidente de l'Elizabeth Housing Authority

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Le plan de redressement de l' Alberta est une stratégie audacieuse et ambitieuse à long terme visant à bâtir, à diversifier et à créer des dizaines de milliers d'emplois dès maintenant. La construction d'écoles, de routes et d'autres infrastructures essentielles profite à nos collectivités. En diversifiant notre économie et en attirant des investissements dans le contexte fiscal le plus concurrentiel du Canada , nous mettons l' Alberta sur la voie d'une génération de croissance. L' Alberta s'est mobilisée pour sauver des vies en aplanissant la courbe et nous devons maintenant faire de même pour sauver les moyens de subsistance, croître et prospérer.

