VANCOUVER, BC, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir fondé sur des énergies peu émettrices pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir les travailleurs de notre secteur des ressources naturelles. L'avancement des technologies d'énergie propre fait partie des mesures que nous prenons pour rebâtir en mieux au sortir de la pandémie de COVID-19 et nous aidera à dépasser notre objectif climatique de 2030.

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, a aujourd'hui dévoilé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement qui pourrait atteindre 35 millions de dollars pour soutenir des projets novateurs réalisés par le centre de l'innovation et de l'énergie propre de la Colombie-Britannique. Le gouvernement de la Colombie-Britannique et Shell Canada contribuent eux aussi au projet à hauteur de 35 millions de dollars chacun pour financer la création du centre.

Le centre, dont le lancement est prévu en 2021, réunira des innovateurs de la fonction publique, de l'industrie et du monde universitaire pour promouvoir le développement de technologies d'énergie propre en Colombie-Britannique. Il concentrera son attention sur les combustibles propres, le gaz naturel renouvelable, l'hydrogène à faible teneur en carbone ainsi que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Organisme géré pour le compte de ses membres, le centre favorisera la création de partenariats et le développement d'innovations de classe mondiale pour réduire les émissions dans tous les secteurs de l'économie tout en créant des emplois et en aidant le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

L'annonce d'aujourd'hui bénéficie du soutien du fonds d'intervention contre la COVID-19 de 10 milliards de dollars de la Colombie-Britannique, qui prévoit un plan de relance (StrongerBC for Everyone) et cadre avec la stratégie de Shell visant à décarboner ses activités énergétiques d'ici 2050.

Prévus dans le budget 2021 et octroyés au centre par le biais du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, les fonds fédéraux permettront de promouvoir des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à réaliser ses objectifs de lutte contre les changements climatiques et à bâtir un avenir fondé sur des énergies peu émettrices.

Le gouvernement soutient des projets d'innovation technologique dans le domaine de l'énergie propre qui permettent aux industries du secteur des ressources naturelles d'être plus écologiques et concurrentielles.

Citations

« Investir dans les technologies propres réduira les émissions et renforcera notre compétitivité. Les gouvernements, la main-d'œuvre, l'industrie et le milieu universitaire sont tous axés sur la carboneutralité. C'est en faisant des investissements comme celui-ci que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les technologies d'énergie propre nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. Ces innovations conçues en Colombie-Britannique contribueront à créer des emplois, à stimuler notre économie et à bâtir un avenir plus vert pour nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement est déterminé à réduire les émissions du Canada tout en créant de bons emplois et une économie plus verte et plus résiliente. L'investissement d'aujourd'hui pour la création du centre de l'innovation et de l'énergie propre de la Colombie-Britannique aidera les innovateurs à développer des solutions d'énergie propre pour atteindre ces objectifs. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Les changements climatiques sont le plus grand fléau de notre époque et nous en observons déjà les effets dévastateurs. Pour s'affranchir de la dépendance aux combustibles fossiles et faire le virage vers des sources d'énergie peu émettrices, il faut réunir tous les intervenants. C'est pourquoi nous collaborons avec des partenaires de l'industrie et du gouvernement pour créer le centre de l'innovation et de l'énergie propre, qui viendra tirer profit du rôle de chef de file de la Colombie-Britannique en matière de changements climatiques. En favorisant les nouvelles technologies, nous stimulerons l'investissement et créerons de bons emplois dans l'avenir. »

L'honorable John Horgan

Premier ministre de la Colombie-Britannique

« Pour relever le défi des changements climatiques à l'échelle mondiale, le monde des affaires et les pouvoirs publics doivent unir leurs efforts en vue de faciliter le développement de solutions d'énergie propre. Shell, qui a des activités au Canada depuis plus de 110 ans, tient à investir dans des projets plus sobres en carbone qui cadrent avec son objectif de devenir une entreprise énergétique carboneutre d'ici 2050, en phase avec la société. »

Susannah Pierce

Présidente pour le Canada, Shell Canada

Renseignements pertinents

Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience

Un environnement sain et une économie saine

Programme d'innovation énergétique

Plan de relance StrongerBC (en anglais seulement)

Objectif climatique de Shell (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Conseiller principal en communication, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca