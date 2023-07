Ligne de soutien pour les personnes touchées par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées :

Pour obtenir une aide émotionnelle immédiate, composez le 1-866-414-8111. Des services de soutien à la santé à long terme vous sont également offerts, notamment des services de counseling en santé mentale, de soutien émotionnel communautaire et de soutien culturel. De l'aide financière pour le transport est aussi offerte pour rendre visite à des Aînés ou à des guérisseurs traditionnels.

OTTAWA, ON, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef George Ginnish de la Natoaganeg First Nation, le chef Ross Perley, de la Neqotkuk First Nation, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'octroi d'un financement de 150 000 $ dans le cadre du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones.

Ces fonds serviront à financer des études entreprises par la Natoaganeg First Nation et la Neqotkuk First Nation afin de déterminer la nécessité et la faisabilité de construire des installations qui offriront des espaces culturellement sûrs aux membres, y compris les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+, pour se rassembler et se rapprocher de leur histoire, de leur culture et de leur langue.

Les investissements dans les espaces culturels sont essentiels pour s'attaquer aux causes profondes de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones aide également les peuples autochtones à se réapproprier leur identité dans le cadre de leur parcours vers l'autodétermination, ce qui représente une étape cruciale pour faire progresser la réconciliation et favoriser l'établissement de relations entre les Autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir entamer les premières étapes de ce processus qui nous permettront d'étudier la possibilité d'établir un espace culturel centralisé pour les Natoaganeg. Nous sommes reconnaissants du soutien accordé par Relations Couronne-Autochtones et tenons à remercier les membres de la communauté d'avoir pleinement participé au processus et d'avoir manifesté un intérêt sincère tout au long de celui-ci. Cette installation contribuera au rayonnement de la culture et de l'histoire des Natoaganeg et à leur mieux-être social, tout en offrant à notre communauté un lieu d'une profonde signification et d'une grande utilité. La Natoaganeg First Nation a été créée sur le territoire traditionnel mi'kmaq en 1789 par le biais d'un permis d'occupation et possède une histoire, une langue et une culture d'une grande richesse qui doivent être partagées. Ce projet constitue, selon nous, un pas important vers la réconciliation. »

Chef George Ginnish

Natoaganeg First Nation

« Ce projet représente, à mon avis, une autre étape positive qui permettra à notre communauté de veiller à ce que tous nos enfants et nos familles puissent découvrir et célébrer leur culture sans crainte de discrimination. »

Chef Ross Perley

Neqotkuk First Nation

« Ces études de faisabilité fourniront à la Natoaganeg First Nation et à la Neqotkuk First Nation des informations essentielles pour faire avancer la conception et la construction d'espaces culturellement sûrs pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ dans leurs communautés. Ce financement est une étape importante dans la réponse aux appels à la justice liés aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées, qui demandent à tous les gouvernements de donner la priorité à un accès sûr et significatif à la culture et aux langues pour les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre autochtones. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Natoaganeg First Nation examine actuellement si la construction d'un bâtiment est nécessaire et réalisable dans sa communauté.

examine actuellement si la construction d'un bâtiment est nécessaire et réalisable dans sa communauté. Ce bâtiment vise à rétablir des espaces culturels qui offrent un accès sûr, permanent, concret et exempt d'obstacles à des services culturels et linguistiques pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ de la Natoaganeg First Nation, ainsi que pour l'ensemble de cette communauté.



La Natoaganeg First Nation a divisé son projet en quatre phases. Au cours de chacune d'entre elles, les membres sont consultés de manière à s'assurer que le futur bâtiment répond aux besoins de la communauté et respecte les plans établis par cette dernière.

La Tobique First Nation (Negotkuk) réalise actuellement une étude de faisabilité pour évaluer la nécessité de construire une longue maison traditionnelle dans sa communauté.

réalise actuellement une étude de faisabilité pour évaluer la nécessité de construire une longue maison traditionnelle dans sa communauté. Cette longue maison traditionnelle abritera des artéfacts, des remèdes traditionnels et des objets d'artisanat, et représentera un lieu inclusif, accueillant et sans jugement pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones.



La Negogkuk First Nation prévoit offrir des cours de langue enrichis dans la longue maison et aménager un vaste espace afin de donner des enseignements traditionnels, d'organiser des rassemblements et de prodiguer des soins de guérison.

À la suite d'un appel à propositions lancé à l'automne 2021, 66 projets ont été financés dans le cadre du programme Espaces culturels dans les communautés autochtones à travers le Canada, pour un montant total de 120 millions de dollars.

Dans le budget de 2021, on prévoyait un investissement de 108,8 millions de dollars sur deux ans dans le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, qui représente la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez http://www.rcaanc.gc.ca/filsrss .

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Dora Pisarek, Wolastoqiyik NeGoot-Gook (Maliseet Nation at Tobique), Courriel : [email protected], Téléphone : 506-273-0541; Sydney Paul, Agent de développement économique, Natoaganeg First Nation, Courriel : [email protected], Téléphone : 506-627-4604; Aïssatou Diop, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, Courriel : [email protected], Téléphone : 819-934-2302