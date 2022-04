CHARLOTTETOWN, PE , le 4 avril 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, incluant sur l'Île-du-Prince-Édouard.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député fédéral de Cardigan, ainsi que Robert Morrissey, député de Egmont, et l'honorable Brad Trivers, ministre provincial du Développement social et du Logement, ont annoncé les détails d'un investissement fédéral de plus de 4,9 millions de dollars pour soutenir la construction de quatre ensembles d'habitation qui permettra de loger 35 personnes vulnérables. Ceci inclue des familles vulnérables, des aînés, des peuples autochtones, et des personnes en situation de handicap. Le gouvernement provincial versera également plus de 1.8 million de dollars pour ces ensembles.

Le premier ensemble est situé au 12, ave. McPhee à Souris et comprend cinq logements destinés à des aînés et cinq logements pour des familles et/ou des personnes seules qui sont soutenues dans le cadre du programme de logement social de la province. Les aires communes de l'immeuble sont sans obstacle et trois des logements sont accessibles. Pour la construction de cet ensemble, le gouvernement fédéral a versé 1,9 million de dollars en financement, par l'entremise du FNCIL, et la province a versé 940 000 $. L'ensemble a été achevé en juillet 2020.

L'ensemble de logements formé d'un duplex de Community Connections et situé au 328 et au 330, rue Court à Summerside, offre 10 lits à des personnes en situation de handicap. Une contribution de plus de 240 000 $ sous forme d'un prêt-subvention a été versée dans le cadre du FNCIL et la Province a de son côté versé 150 000 $ supplémentaires pour la construction et 689 000 $ en financement opérationnel.

L'ensemble d'Abegweit - Healthy Rapid Homes 2021 est situé dans la réserve Scotchfort no 4 et offrira cinq nouveaux logements aux peuples autochtones. L'ensemble bénéficie d'une contribution de 1,3 million de dollars dans le cadre du volet des projets de l'ICRL et de 25 000 $ supplémentaires de l'Office de l'efficacité énergétique de l'Île-du-Prince-Édouard.

L'ensemble Lennox Island 1, construit dans le cadre de l'ICRL, est situé dans la réserve no 1 de Lennox Island et offrira 10 logements modulaires à aux peuples autochtones. Il bénéficie d'une contribution de près de 1,4 million de dollars dans le cadre du volet des projets de l'ICRL et de 100 000 $ supplémentaires de la province.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et à l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de la Stratégie nationale sur le logement.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Avec cette annonce, notre gouvernement crée davantage de logements abordables pour ceux qui en ont le plus besoin, notamment les aînés, les personnes seules, les familles et les membres des communautés locales des Premières nations de l'Île-du-Prince-Édouard. Ces logements auront un impact positif sur la vie de personnes les plus vulnérables de l'Île, et ce n'est qu'une façon parmi d'autres pour notre Stratégie nationale sur le logement de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'accès au logement est d'une importance cruciale pour nos communautés à Cardigan et dans toute l'île. Ces projets contribueront à garantir que les gens disposent de logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. Je suis extrêmement heureux que nous soutenions ces initiatives. » - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député fédéral de Cardigan

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement et de l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des personnes âgées, des familles et des personnes seules qui en ont le plus besoin et fait de nos collectivités un meilleur endroit où vivre. » ‒ Robert Morrissey, député fédéral d'Egmont

« Les efforts combinés des gouvernements fédéral et provincial et des organismes communautaires ont mené à la réalisation de ces ensembles. La création d'un meilleur accès à des logements abordables et durables demeure une priorité absolue pour l'Île-du-Prince-Édouard, et nous continuerons de travailler avec nos homologues fédéraux et communautaires pour y arriver. » - Brad Trivers, ministre provincial du Développement social et du Logement

« Le manque de logements abordables et sains est un problème important dans la Première Nation d'Abegweit. Pour cette raison, je suis extrêmement fier que l'équipe de construction d'Abegweit ait construit cinq maisons saines et écoénergétiques dans notre communauté. Maintenant, plusieurs jeunes familles qui ont eu du mal à trouver et à se payer un logement à l'extérieur de la réserve peuvent revenir chez elles. Le retour de ces familles améliorera le bien-être socioéconomique de notre communauté et donnera l'espoir à nos jeunes membres, qui sont de plus en plus nombreux, que des solutions sont en route. » - Chef Junior Gould, Première Nation d'Abegweit

« Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité d'augmenter notre offre de logements grâce à cette initiative. Nous continuons à travailler sans relâche pour résoudre les enjeux liés au logement dans la communauté. Tout le monde mérite un chez-soi - nous continuons à trouver les meilleures solutions dans l'espoir que personne ne soit laissé pour compte. » - Chef Darlene Bernard, Première Nation de Lennox Island

« L'engagement de nos gouvernements provincial et fédéral à l'égard de notre duplex de la rue Court a fourni à nos clients une option de logement qui répond à leurs besoins. Les logements pourvus de personnel ont répondu aux demandes des familles et réduit les pressions exercées par Community Connections, dont la liste d'attente pour des logements s'allonge. Les duplex offrent à nos clients un environnement spacieux et sûr où ils peuvent se sentir chez eux ainsi qu'un espace bénéfique et gratifiant pour nos employés. » - John Smallwood, directeur général, Community Connections

Faits en bref :

À ce jour, le gouvernement fédéral a investi 32,3 millions de dollars pour aider à créer 166 logements abordables à l'Île-du-Prince-Édouard par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget de 2021 affecte, en 2021 - 2022 et en 2022 - 2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022 - 2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 2,5 milliards de dollars qui permettra de créer plus de 10 000 logements neufs et ainsi d'aider à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que plus de 41 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les communautés et collectivités des régions nordiques et à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

Près de 33 % du financement fourni dans le cadre de la deuxième phase de l'ICRL seront consacrés à des ensembles de logements ciblant les femmes.

L'ICRL, qui utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne, vient en aide aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi qu'à d'autres personnes parmi les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racisés, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.

, ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes. La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Gouvernement du Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Rebecca Gass, Agente principale des communications, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard - Développement social et Habitation, [email protected]