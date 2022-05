NEW GLASGOW, NS, le 26 mai 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada face à la pandémie, y compris à New Glasgow.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, député fédéral de Nova-Centre, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un financement fédéral de près de 2,1 millions de dollars pour soutenir la construction de 36 logements abordables permanents pour les personnes et les familles de New Glasgow dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements.

L'ensemble résidentiel reçoit également 3 millions de dollars du ministère des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse pour fournir un soutien opérationnel et aider à assurer l'abordabilité des logements.

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) finance la construction de logements abordables permanents en couvrant les coûts associés à la construction de logements locatifs, ainsi qu'à l'acquisition de terrains et à la remise en état d'immeubles existants et à leur conversion en logements abordables. Les investissements effectués dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction pour les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre.

« Notre gouvernement veut faire en sorte que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en leur fournissant rapidement 36 nouveaux logements abordables. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'annonce d'aujourd'hui est un investissement stratégique qui aidera à résoudre l'un des principaux problèmes auxquels notre collectivité est confrontée : le logement abordable. Je suis ravi d'annoncer un investissement fédéral de plus de 2 millions de dollars ici même, dans le comté de Pictou, qui permettra à 36 familles d'avoir accès à des logements sûrs et abordables dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement. » - L'honorable Sean Fraser, député fédéral de Nova-Centre

« Nous savons que la résolution de la crise du logement exige la collaboration des partenaires communautaires et de tous les ordres de gouvernement. Ce sont des initiatives comme Coady's Place qui font changer les choses dans notre collectivité et qui procurent un sentiment de sécurité. Nous continuons de faire tout ce que nous pouvons pour que les personnes de la Nouvelle-Écosse aient un chez-soi. ». - L'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Notre conseil et notre personnel comprennent l'importance d'offrir des options de logement sûres et abordables à nos citoyens. Le Nova Scotia Co-operative Council est un organisme de confiance, et la Ville de New Glasgow est fière de lui offrir, au moyen d'un investissement annuel, une exemption d'impôt pour les 20 prochaines années afin qu'il puisse poursuivre son bon travail dans la création de solutions de logement dans notre collectivité. » - Nancy Dicks, mairesse de New Glasgow

« Nous sommes ravis d'avoir donné vie à Coady's Place à New Glasgow. Depuis que nous avons fait l'acquisition des installations en février, nous les avons agrandies et avons rénové chaque logement. D'ici le 1er juillet, 36 logements auront de nouveaux locataires. Quelle belle façon de célébrer la fête du Canada! Bien que l'ensemble soit réjouissant pour l'équipe et la collectivité, il est également déchirant dans la mesure où les besoins sont immenses. Nous avons reçu 82 demandes pour 36 logements. La demande dépasse de loin l'offre, c'est pourquoi nous nous engageons à lancer une deuxième phase, qui permettra d'aménager 20 logements supplémentaires de style duplex de deux et de trois chambres sur le terrain appartenant à Coady's Place. » - Dianne Kelderman, présidente et première dirigeante, Nova Scotia Co-operative Council

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que 41 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les communautés et collectivités des régions nordiques et des régions à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

Près de 33 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la Stratégie nationale sur le logement (SNL) : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Dans le cadre du budget de 2022, nous investissons 1,5 milliard de dollars afin d'élargir notre Initiative pour la création rapide de logements et de construire 6 000 logements très abordables de plus.

Le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, afin de prolonger l'Initiative pour la création rapide de logements. Ce nouveau financement devrait permettre de créer au moins 6 000 nouveaux logements abordables.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

