SUMMERSIDE, PE, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à l'honorable Barb Ramsay, ministre du Développement social et des Aînés et députée de la circonscription no. 22, Summerside-South Drive, pour une annonce en matière de logement.

Date : 18 décembre 2025



Heure : 15 h 00 (HA)



Lieu : 415 rue Granville

Summerside, Î.-P.-É

C1N 3C4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]