Le gouvernement du Canada conclut un partenariat avec l'organisme mondial phare de recherche en physique, en appui aux découvertes scientifiques

OTTAWA, ON, le 30 mai 2025 /CNW/ - Les sciences et la recherche offrent le potentiel de résoudre de grands défis mondiaux, de stimuler l'innovation et la croissance économique et de fournir des réponses aux questions fondamentales sur la vie. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada appuie les collaborations scientifiques internationales et investit dans les recherches qui repoussent les frontières du savoir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé que le Canada avait signé une déclaration d'intention avec le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, dans l'objectif d'approfondir les collaborations concernant la planification future de grandes infrastructures de recherche et de nouveaux instruments et techniques de pointe. La déclaration d'intention a été signée en mars par le sous-ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Philip Jennings, et la directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti.

Le CERN est un centre de recherche à la fine pointe technologique situé à Genève, en Suisse. Il effectue de la recherche fondamentale en physique, guidé par sa mission visant à comprendre la composition et le fonctionnement de l'Univers. Le Canada appuie les travaux du CERN en fournissant du matériel de pointe, du savoir-faire scientifique et des talents de premier plan. TRIUMF, le centre canadien d'accélérateurs de particules, est le principal interlocuteur du CERN à ces égards. La déclaration d'intention a pour but d'aider le Canada à maintenir sa position de chef de file en physique, contribuant à faire progresser les recherches entourant les mystères les plus fondamentaux de l'Univers.

La déclaration d'intention énonce l'engagement du Canada et du CERN à planifier conjointement des projets annonçant de grandes percées scientifiques. Il s'agit en outre des études entourant le Futur collisionneur circulaire (FCC), soit le prochain projet phare du CERN. Ce collisionneur de particules ultraperformant remplacerait le Grand collisionneur de hadrons du CERN, le plus puissant accélérateur de particules au monde, que les scientifiques utilisent pour examiner les constituants fondamentaux de l'Univers. Si le projet de FCC devait se concrétiser, le Canada participerait aux travaux de construction ainsi qu'aux expériences de physique qui y seraient menées, sous réserve des approbations nationales requises.

Le Canada et le CERN ont également indiqué leur intention de promouvoir le développement commun de technologies de pointe, comme l'intelligence artificielle et les technologies quantiques, en vue de les mettre en application dans la recherche sur la physique des particules et au-delà. Ce partenariat cadre bien dans l'engagement du Canada à approfondir la compréhension des rouages de l'Univers et à faire en sorte que les chercheurs et scientifiques d'ici soient aux premiers rangs de la découverte.

Citations

« La communauté scientifique canadienne n'a rien à envier aux meilleures dans la sphère de la physique des particules. Cette collaboration avec le CERN a l'avantage de diversifier nos partenariats internationaux et de renforcer la position du Canada à titre de chef de file mondial des sciences et de l'innovation. En appuyant le centre de recherche en physique le plus avancé au monde, le gouvernement ouvre des possibilités pour les chercheurs canadiens, les plaçant au cœur de percées qui amélioreront notre compréhension de l'Univers et qui accéléreront l'innovation technologique. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Les initiatives scientifiques d'envergure internationale comme le CERN et son Grand collisionneur de hadrons sont à l'origine d'une multitude d'avancées technologiques et engendrent des retombées positives pour le monde entier. TRIUMF met à profit ses réseaux pour donner aux chercheurs canadiens les moyens de se pencher sur les grands enjeux internationaux, d'améliorer la santé de la population et de soutenir des innovations avantageuses pour toutes et tous. En signant cette déclaration d'intention, le Canada démontre son soutien à TRIUMF et aux autres grandes installations nationales de recherche, ainsi qu'à leurs communautés de recherche universitaire et industrielle. »

- Le président-directeur général de TRIUMF, Nigel Smith

Faits en bref

Le budget de 2024 a octroyé plus de 399 millions de dollars sur cinq ans à TRIUMF, en appui à l'exploitation et à l'amélioration de l'infrastructure de son accélérateur de particules. TRIUMF mène un éventail croissant de recherches scientifiques, notamment en matière de science des accélérateurs, de physique nucléaire et particulaire, de sciences de la vie, d'innovation et de transfert de technologies.

Les travaux réalisés par TRIUMF permettent au Canada de satisfaire à ses engagements internationaux visant la fourniture de nouvelles composantes d'accélérateur et de soutien opérationnel dans le cadre de la mise à niveau à haute luminosité du Grand collisionneur de hadrons du CERN. TRIUMF a également conclu une entente de collaboration internationale avec le CERN, permettant à des chercheurs d'accéder aux installations du CERN et de travailler de concert avec leurs homologues.

En incluant le financement accordé à TRIUMF, le budget de 2024 prévoit des investissements de 734 millions de dollars dans l'aménagement d'installations et d'infrastructures de recherche modernes et de calibre supérieur pour appuyer les travaux qui permettront de résoudre des problèmes concrets, d'ouvrir des possibilités économiques, et d'attirer et de former la prochaine génération de talents scientifiques.

Depuis 2016, le gouvernement a investi plus de 22 milliards de dollars dans des initiatives de sciences et de recherche, y compris dans des projets axés sur l'infrastructure et les talents émergents ainsi que dans d'autres mesures de soutien en sciences et en technologie.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]