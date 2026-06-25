Le Canada signe un protocole d'entente sur la coopération en matière de sécurité publique avec le Qatar

OTTAWA, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus interconnecté, la coopération internationale est essentielle pour contrer les menaces à la sécurité en constante évolution et renforcer la sécurité publique des Canadiens et des Canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a signé un protocole d'entente sur la coopération en matière de sécurité publique entre Sécurité publique Canada et le ministère de l'Intérieur de l'État du Qatar. Ce protocole d'entente soutient la position du Canada en tant que partenaire solide et fiable et fait écho aux nouveaux partenariats avec le Qatar à la suite de la visite du premier ministre à Doha, au Qatar, en janvier 2026.

L'objectif de ce protocole d'entente est de renforcer et d'améliorer les relations existantes axées sur la coopération mutuelle entre le Canada et l'État du Qatar.

Dans ce cadre, les deux pays appuieront la mise en œuvre des ententes entre leurs autorités compétentes respectives, notamment la Police nationale du Qatar et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), afin de renforcer la coopération entre les services de police.

Citation

« Des partenariats internationaux solides sont essentiels pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Ce protocole d'entente avec l'État du Qatar renforcera la coopération pour lutter contre la criminalité transnationale et les menaces à la sécurité en constante évolution, tout en soutenant la collaboration entre nos organismes d'application de la loi et de sécurité publique. Ensemble, nous améliorons notre capacité collective à prévenir la criminalité, à protéger nos collectivités et à promouvoir la sécurité. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le protocole d'entente établit un cadre de coopération entre Sécurité publique Canada et le ministère de l'Intérieur du Qatar visant à prévenir, à détecter et à combattre la criminalité transnationale, notamment la traite des personnes, la criminalité financière, le blanchiment d'argent, la cybercriminalité, le terrorisme et son financement, ainsi que le trafic illicite d'armes à feu et de drogues.

Les deux pays ont l'intention de renforcer leur collaboration au moyen de réunions virtuelles et en personne régulières, d'échanges entre le personnel de sécurité et d'une coopération sur des priorités communes en matière de sécurité publique.

Le protocole d'entente est entré en vigueur à sa signature et restera valide pendant cinq ans. Il pourra être renouvelé d'un commun accord par écrit.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]