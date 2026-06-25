Le ministre Anandasangaree annonce un investissement pour renforcer la sécurité maritime du Canada dans les Grands Lacs

NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre Anandasangaree a souligné un investissement de 816 millions de dollars sur sept ans pour renforcer la sécurité maritime et élargir le rôle de la Garde côtière canadienne dans la surveillance des eaux canadiennes.

Grâce aux nouveaux pouvoirs conférés en vertu de la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada, la Garde côtière canadienne accroît son rôle dans la protection des eaux canadiennes, notamment en utilisant ses navires, hélicoptères, capteurs, centres opérationnels et actifs à terre pour recueillir, recevoir, diffuser et analyser l'information afin d'améliorer la sécurité et la souveraineté.

Les principales initiatives visant à améliorer la connaissance du domaine maritime et la visibilité de la Garde côtière canadienne à l'échelle des Grands Lacs comprennent :

Un centre des opérations de la sûreté maritime ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à Niagara afin d'assurer une surveillance continue et l'intégration des données en temps réel, d'améliorer la connaissance de la situation et de permettre une application plus rapide et coordonnée de la Loi dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Jusqu'à 11 sites radars situés à des endroits stratégiques le long des Grands Lacs et du Saint-Laurent combleront les lacunes existantes en matière de connaissance du domaine maritime et amélioreront la surveillance dans des secteurs clés.

Les systèmes autonomes, y compris les drones, améliorent la capacité de surveillance et d'intervention de la Garde côtière canadienne dans l'ensemble des eaux canadiennes, car ils en étendent la portée opérationnelle à partir du sol et des navires. Équipées de capteurs et de caméras perfectionnés, ces plateformes aériennes et souterraines sans personnel améliorent la connaissance de la situation, réduisent les coûts opérationnels et les risques pour le personnel, et appuient l'échange d'information en temps réel avec les partenaires fédéraux, particulièrement dans les régions éloignées et arctiques.

Parallèlement, la Garde côtière canadienne investit dans de nouvelles capacités afin d'améliorer la façon dont elle recueille et communique l'information sur les activités maritimes. Cela comprend l'installation de systèmes de caméra perfectionnés sur les navires et hélicoptères de la Garde côtière, l'amélioration de la qualité des données recueillies et la diffusion rapide d'une connaissance pratique du domaine maritime aux partenaires de la défense, de l'application de la loi et de la sécurité.

Le Canada doit être en mesure de détecter toutes les activités dans ses eaux et d'y réagir. Grâce à sa flotte et à son expertise opérationnelle, la Garde côtière canadienne est bien placée pour faire progresser les priorités nationales en matière de sécurité maritime partout au pays, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et d'autres partenaires clés.

Citations

« La sécurité maritime dépend d'une bonne connaissance de la situation et de l'échange rapide de l'information. En étroite collaboration avec ses partenaires, la Garde côtière canadienne contribue à maintenir un portrait coordonné des activités dans nos eaux, à l'appui de décisions éclairées et d'une approche unifiée pour protéger la sécurité, la souveraineté et les intérêts maritimes du Canada. »

L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« La protection des eaux canadiennes, en particulier des Grands Lacs, est essentielle à notre sécurité et à notre prospérité. Dans le cadre de notre Plan frontalier et de la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada, nous investissons dans une surveillance moderne, dans un renseignement plus solide et dans un rôle élargi pour la Garde côtière canadienne afin de mieux détecter les menaces et d'y répondre, tout en assurant la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

La Garde côtière canadienne a été transférée de Pêches et Océans Canada au ministère de la Défense nationale le 2 septembre 2025. Elle demeure un organisme de service spécial civil.

La nouvelle Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada a reçu la sanction royale le 26 mars 2026 et confère à la Garde côtière canadienne des responsabilités supplémentaires en matière de sécurité pour recueillir et échanger des renseignements liés aux eaux canadiennes.

a reçu la sanction royale le 26 mars 2026 et confère à la Garde côtière canadienne des responsabilités supplémentaires en matière de sécurité pour recueillir et échanger des renseignements liés aux eaux canadiennes. De nouvelles activités liées à la sécurité seront intégrées aux fonctions principales de la Garde côtière canadienne, soit la recherche et sauvetage, le déglaçage, l'intervention et la protection environnementales, le soutien des sciences océaniques et le maintien de voies navigables sécuritaires.

Le 1er avril 2026, les services et les ressources des aéronefs civils du gouvernement du Canada ont été transférés à la Garde côtière canadienne, donnant ainsi à l'organisme le contrôle opérationnel de la flotte aérienne civile, ce qui signifie une plus grande capacité pour appuyer son rôle croissant en matière de sécurité maritime.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Maya Ouferhat, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Défense nationale, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Téléphone : 613-904-3333, Courriel : [email protected]