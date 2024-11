WASHINGTON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus complexe, les menaces à la sécurité auxquelles le Canada est confronté évoluent rapidement, tout particulièrement dans l'Arctique. En raison du réchauffement de l'Arctique, la région devient de plus en plus navigable, ce qui ouvre une nouvelle arène de concurrence que nos adversaires sont désireux d'exploiter. Pour répondre à ces défis, le Canada doit affirmer sa souveraineté dans l'Arctique et collaborer avec ses alliés pour protéger ses intérêts dans le Nord.

Aujourd'hui, le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean‑Yves Duclos, le secrétaire de la Sécurité intérieure des États-Unis, Alejandro Mayorkas, et le ministre des Affaires économiques de la Finlande, Wille Rydman, ont signé un protocole d'entente conjoint pour établir le Pacte de collaboration sur les brise-glaces.

Ce partenariat historique permettra d'améliorer la collaboration entre les industries de nos pays, de coordonner l'expertise et de renforcer notre capacité à produire des navires polaires de premier ordre, y compris des brise-glaces. Le Pacte de collaboration sur les brise-glaces permettra de produire du nouveau matériel et de créer de nouvelles capacités plus rapidement, ce qui comprend la mise en place d'un système visant à échanger rapidement des renseignements sur ces brise-glaces de façon à ce que la construction demeure rapide et rentable. Dans le cadre du Pacte, le Canada, les États-Unis et la Finlande travailleront également ensemble à l'élaboration d'un programme conjoint de perfectionnement de la main-d'œuvre, pour veiller à ce que les travailleurs qui construisent ces navires possèdent les compétences et la formation requises. En concevant et en produisant conjointement des brise-glaces polaires et de l'Arctique de classe mondiale, nous jetons les bases d'une industrie de la construction navale concurrentielle.

Cette coopération accrue entraînera la création de milliers de bons emplois pour la classe moyenne, fera croître notre économie, renforcera la recherche scientifique et contribuera au maintien de la sécurité et de la souveraineté dans l'Arctique. Le partenariat servira de fondement pour que des pays partageant les mêmes idées puissent accroître leurs capacités polaires dans l'Arctique et l'Antarctique pour les générations à venir. Le Pacte de collaboration sur les brise-glaces est une victoire pour nos travailleurs, notre industrie de la construction navale et notre sécurité, et il témoigne de la puissance de la coopération entre alliés dans la résolution d'enjeux communs. Les chantiers navals canadiens continueront de construire des brise-glaces polaires et d'établir d'autres capacités arctiques et polaires dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

L'Arctique et le Nord font partie intégrante de notre pays. Ce sont 150 000 Canadiens et des générations de communautés autochtones qui vivent dans ces régions. Grâce à des accords de transformation comme le Pacte de collaboration sur les brise-glaces, et par l'intermédiaire de la politique « Notre Nord, fort et libre », le Canada augmente les investissements dans la défense et la sécurité. Ces investissements, qui aideront notre pays à respecter l'engagement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en matière d'investissements de défense, comprennent 218 millions de dollars pour la création de nouveaux centres de soutien opérationnel du Nord dans l'Arctique, 18,4 milliards de dollars pour l'acquisition d'hélicoptères tactiques plus modernes, 307 millions de dollars pour l'acquisition d'avions de détection aérienne avancée afin de détecter plus rapidement les menaces aériennes, et 1,4 milliard de dollars pour l'acquisition de capteurs maritimes spécialisés afin de défendre le Canada contre les menaces sous-marines sur les trois côtes. Nous travaillerons toujours avec nos alliés pour protéger notre pays, notre continent et l'ordre international fondé sur des règles.

Citations

« En tant que nations de l'Arctique, le Canada, la Finlande et les États-Unis doivent impérativement investir dans la production de brise-glaces afin de protéger leur souveraineté dans le Nord. Le Pacte de collaboration sur les brise-glaces permettra de renforcer la construction navale au Canada et sera essentiel à la création et au maintien de bons emplois pour la classe moyenne. En collaborant ainsi, les trois pays protègent leur sécurité nationale et leurs intérêts climatiques dans l'Arctique pour le bien de tous. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« En concluant ce partenariat trilatéral amélioré, les gouvernements du Canada, des États-Unis et de la Finlande s'engagent à bâtir des brise-glaces arctiques et polaires de calibre mondial. De tels efforts collaboratifs stimuleront l'innovation, favoriseront l'échange de connaissances et renforceront le secteur canadien de la construction navale, tout en donnant les moyens à nos pays de mieux relever les défis propres aux régions arctiques et polaires. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cette entente, signée aujourd'hui, représente notre engagement à travailler avec nos partenaires internationaux de l'Arctique sur la construction de brise-glaces polaires. Grâce à un échange accru des renseignements et à des possibilités d'apprentissage communes, le Pacte de collaboration sur les brise-glaces nous aidera à garantir la construction de brise-glaces polaires de la plus haute qualité pour notre future flotte de la Garde côtière canadienne. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La région canadienne de l'Arctique se réchauffe à un rythme quatre fois plus élevé que la moyenne mondiale, ce qui rend la région plus accessible à nos adversaires ayant des capacités croissantes et une ambition militaire régionale. Les pays aux vues similaires doivent se serrer les coudes pour continuer d'assurer la paix, la coopération et la prospérité dans les régions polaires et en Arctique. Cette entente entre le Canada, les États-Unis et la Finlande rehaussera la collaboration entre nos trois pays et soutiendra nos priorités collectives sur le plan de l'économie, du climat et de la sécurité nationale dans l'Arctique. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

Faits en bref

La Garde côtière canadienne compte actuellement 18 brise-glaces de tailles et de capacités variées, ce qui en fait la deuxième plus grande flotte de brise-glaces au monde.

Les renseignements et les pratiques exemplaires que le Canada, les États-Unis et la Finlande obtiendront grâce au Pacte de collaboration sur les brise-glaces contribueront à éclairer leurs travaux actuels et futurs sur les capacités de déglaçage établies dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

En mai 2021, le Canada a annoncé la construction de deux nouveaux brise-glaces polaires dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale au chantier naval de Seaspan à Vancouver et au Chantier Davie Canada Inc. Les deux brise-glaces polaires auront des capacités supérieures à celles du plus grand brise-glace actuel du Canada, le navire de la Garde côtière canadienne Louis S. St-Laurent .

et au Chantier Davie Canada Inc. Les deux brise-glaces polaires auront des capacités supérieures à celles du plus grand brise-glace actuel du Canada, le navire de la Garde côtière canadienne . La construction des brise-glaces polaires générera environ 300 emplois par navire sur les chantiers navals et 2 500 emplois dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement maritime.

La construction de ces nouveaux navires s'ajoute aux contrats d'une valeur de 17,49 milliards de dollars déjà attribués à des chantiers navals, grands et petits, partout au Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Ces contrats ont permis d'assurer la revitalisation de l'industrie canadienne de la construction navale et la création de milliers d'emplois dans l'ensemble du pays.

En plus des deux brise-glaces polaires, le Canada construit six navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique (NPEA) pour la Marine royale canadienne, deux NPEA pour la Garde côtière canadienne, six brise-glaces de programme et jusqu'à 16 navires polyvalents, qui ont tous des capacités de déglaçage variables.

La Stratégie nationale de construction navale est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars axé sur le renouvellement des flottes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne, qui vise à faire en sorte que celles-ci disposent des navires modernes dont elles ont besoin pour exécuter leurs missions.

Grâce à des contrats attribués dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale entre 2012 et 2023, on estime que l'industrie maritime du Canada contribuera près de 30 milliards de dollars (2,3 milliards de dollars par année) au produit intérieur brut, en plus de contribuer à créer ou à maintenir plus de 20 400 emplois par année pour l'économie canadienne au cours de la période de 2012 à 2024.

Dans le cadre de la politique « Notre Nord, fort et libre », le Canada fait une série d'investissements ciblés visant à mieux protéger l'Arctique et le Nord et à faire en sorte que ses dépenses de défense atteignent 2 % de son produit intérieur brut. Ces investissements comprennent : 218 millions de dollars sur 20 ans pour l'établissement de centres de soutien opérationnel du Nord, à l'appui d'une plus grande présence à l'année dans l'Arctique et le Nord et d'un investissement dans des infrastructures polyvalentes qui répondent également aux besoins des territoires, des peuples autochtones et des collectivités du Nord, dans la mesure du possible; 18,4 milliards de dollars sur 20 ans pour l'acquisition d'hélicoptères tactiques plus modernes, mobiles et efficaces, ce qui permettra aux Forces armées canadiennes d'avoir la rapidité et la capacité de transport aérien nécessaires pour affirmer la souveraineté du Canada et intervenir en cas de catastrophes naturelles et de situations d'urgence partout au pays; 307 millions de dollars sur 20 ans pour l'acquisition d'avions de détection aérienne avancée qui permettront d'améliorer de manière considérable la capacité du Canada à détecter, suivre et prioriser les menaces aériennes plus rapidement afin d'effectuer des interventions plus rapides et mieux coordonnées avec les États-Unis quand les circonstances l'exigent; 1,4 milliard de dollars sur 20 ans pour l'acquisition de capteurs maritimes spécialisés visant à réaliser des activités de surveillance des océans. Ces capteurs serviront à surveiller les approches maritimes du Canada, y compris dans l'Arctique et le Nord, et feront partie intégrante de la capacité de défense des Forces armées canadiennes contre des menaces sous-marines qui ne cessent de se diversifier et de se complexifier, comme les missiles lancés à partir de navires, les systèmes sous-marins, les navires et les sous-marins, sur les trois côtes; 222 millions de dollars sur 20 ans pour la construction d'une nouvelle station terrienne dans l'Arctique, qui améliorera la capacité de notre pays à détecter et à décourager les activités malveillantes et à répondre à celles-ci, ainsi qu'à informer rapidement nos partenaires les plus fiables de ces menaces.



Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]