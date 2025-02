YELLOWKNIFE, NT, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Les préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) font partie intégrante du système de santé canadien. Ils fournissent des soins essentiels aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux populations vulnérables, dans le confort de leur propre maison et de leur communauté. Compte tenu de leur rôle essentiel, les PSSP doivent bénéficier de conditions de travail favorables afin que le Canada dispose d'un nombre suffisant de PSSP pour soutenir la population canadienne, aujourd'hui et à l'avenir.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Lesa Semmler, ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé un accord bilatéral prévoyant un investissement de 5,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les PSSP dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.).

Grâce à cet accord, les T.N.-O. pourront soutenir le recrutement et le maintien en poste de nouveaux PSSP en :

embauchant des éducateurs de PSSP dans chaque autorité de santé et de services sociaux afin de fournir une formation et un soutien continus;

améliorant les programmes de formation des PSSP pour répondre aux demandes du marché du travail en élargissant le programme de formation des PSSP du Collège Aurora afin d'augmenter le nombre de PSSP qualifiés.

Il s'agit d'une modification de l'accord bilatéral Vieillir dans la dignité, annoncé avec les Territoires du Nord-Ouest le 13 février 2024, dans le cadre du plan gouvernemental Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada. Cet accord renforcera notre personnel de santé et préservera la qualité des soins pour les populations vulnérables, favorisant ainsi un système de soins de santé plus résilient et plus équitable pour toute la population canadienne.

« Parvenir à cet accord est une nouvelle étape dans nos efforts de collaboration pour mettre en place un système de santé publique plus solide pour les habitants des Territoires du Nord-Ouest. Les préposés aux services de soutien à la personne sont à la base de la qualité des soins prodigués aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux populations vulnérables. En investissant dans les initiatives de recrutement et de maintien en poste, nous veillons à ce que les PSSP et la population canadienne reçoivent le soutien qu'ils méritent. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Les préposés aux services de soutien à la personne sont l'épine dorsale de notre système de soins de santé, en particulier dans les régions rurales et isolées. Cet investissement de 5,3 millions de dollars nous aidera à recruter et à maintenir en poste des PSSP dans les Territoires du Nord-Ouest, en veillant à ce qu'ils disposent des ressources et du soutien nécessaires pour dispenser des soins essentiels. En renforçant notre effectif de PSSP, nous améliorons les soins aux plus vulnérables et nous construisons un système de soins de santé plus résilient pour l'avenir. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Cet accord représente un investissement important dans la santé et le bien-être des résidents des Territoires du Nord-Ouest. En offrant davantage de formation et de soutien et en améliorant les programmes d'éducation pour répondre à la demande de main-d'œuvre, nous travaillons en collaboration pour améliorer le recrutement et le maintien en poste des travailleurs de la santé publique et fournir les soins de haute qualité et adaptés à la culture dont les résidents des Territoires du Nord-Ouest ont besoin et qu'ils méritent. »

L'honorable Lesa Semmler

Ministre de la Santé et des Services sociaux, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Le budget 2023 présente le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada , par lequel le gouvernement du Canada investit près de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé des Canadiennes et des Canadiens. Dans le cadre de ce financement, 25 milliards de dollars sont alloués par le biais de nouveaux accords bilatéraux adaptés pour répondre aux besoins uniques de leurs populations et de leur géographie dans le cadre de quatre priorités communes en matière de santé : élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les zones rurales et isolées; soutenir les professionnels de la santé et réduire les arriérés; renforcer les services de soutien à la santé mentale et de lutte contre la dépendance; moderniser les systèmes de soins de santé à l'aide de données sur la santé et d'outils numériques.

, par lequel le gouvernement du investit près de 200 milliards de dollars sur dix ans, dont 46,2 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé des Canadiennes et des Canadiens. Dans le cadre de ce financement, 25 milliards de dollars sont alloués par le biais de nouveaux accords bilatéraux adaptés pour répondre aux besoins uniques de leurs populations et de leur géographie dans le cadre de quatre priorités communes en matière de santé : Le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada prévoit un investissement de 1,709 milliard de dollars sur cinq ans pour augmenter les salaires des préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) et des professions connexes et pour soutenir d'autres mesures de recrutement et de maintien en poste des PSSP.

prévoit un investissement de 1,709 milliard de dollars sur cinq ans pour augmenter les salaires des préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) et des professions connexes et pour soutenir d'autres mesures de recrutement et de maintien en poste des PSSP. Ce financement est accessible aux provinces et aux territoires par le biais d'une modification de leurs accords Vieillir dans la dignité et prolongera leurs accords d'un an (jusqu'en 2028-2029) pour le versement des fonds visant les PSSP. La modification concernant les PSSP des Territoires du Nord-Ouest a été ajoutée à leur accord Vieillir dans la dignité affiché en ligne.

et prolongera leurs accords d'un an (jusqu'en 2028-2029) pour le versement des fonds visant les PSSP. La modification concernant les PSSP des Territoires du Nord-Ouest a été ajoutée à leur affiché en ligne. Les accords Vieillir dans la dignité prévoient également 2,4 milliards de dollars sur quatre ans (600 millions de dollars par an pour les exercices 2023-2024 à 2026-2027) pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire à partir du budget 2017, et 3 milliards de dollars sur cinq ans (600 millions de dollars par an pour les exercices 2023-2024 à 2027-2028) pour les soins de longue durée à partir du budget 2021 pour appliquer des normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et aider à soutenir la stabilité de la main-d'œuvre.

prévoient également 2,4 milliards de dollars sur quatre ans (600 millions de dollars par an pour les exercices 2023-2024 à 2026-2027) pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire à partir du budget 2017, et 3 milliards de dollars sur cinq ans (600 millions de dollars par an pour les exercices 2023-2024 à 2027-2028) pour les soins de longue durée à partir du budget 2021 pour appliquer des normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et aider à soutenir la stabilité de la main-d'œuvre. Les PT peuvent adapter la modification pour répondre aux besoins uniques de leurs populations et de leur géographie. Lorsque les salaires sont relativement élevés ou ont été considérablement augmentés au cours des dernières années, les PT peuvent utiliser les fonds fédéraux pour faire progresser d'autres mesures de recrutement et de maintien en poste non salariales.

Pour soutenir les services de santé familiale, les professionnels de la santé et la réduction des arriérés, les services de soutien à la santé mentale et de lutte contre la dépendance, et les systèmes de données de santé modernisés, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest ont également signé un accord Travailler ensemble de trois ans, annoncé le 13 février 2024.

