TORONTO, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La Semaine du connectathon nord-américain IHE 2025, l'un des plus grands événements mondiaux consacrés aux tests d'interopérabilité de la santé numérique, se tiendra au Canada pour la toute première fois. Du 3 au 7 février 2025, des centaines de professionnels des TI sur la santé des quatre coins du monde se rassembleront à Toronto pour collaborer, innover et transformer l'avenir des soins de santé. La Semaine du connectathon nord-américain fait partie d'une série de connections IHE organisés chaque année sur différents continents, dont l'Europe, l'Asie (Japon, Chine et Corée) et l'Océanie (Australie).

Inforoute Santé du Canada sera l'hôte de cet événement tenu en collaboration avec IHE USA et IHE Canada et avec l'aide d'IHE Catalyst, d'IHE International, de la HIMSS et du RSNA. La Semaine du connectathon est réputée pour ses protocoles de test rigoureux et la capacité de ses participants à faire progresser considérablement l'interopérabilité des soins de santé.

L'interopérabilité, c'est-à-dire l'échange fluide de données entre différents systèmes d'information sur la santé, permet aux professionnels de la santé de disposer rapidement d'information exacte et à jour sur les patients, ce qui se traduit par de meilleurs résultats thérapeutiques chez ces derniers. En plus d'offrir une occasion unique de valider et d'améliorer ces systèmes d'information afin qu'ils répondent aux normes d'interopérabilité les plus strictes, cet événement contribue à accélérer comme jamais la mise en œuvre des soins connectés.

Le programme comptera quatre grands volets -- le connectathon IHE, le projetathon pancanadien, le plugathon IHE et les journées d'expérience -- ainsi que plusieurs autres activités toujours en cours de planification, comme des classes de maître, des démonstrations et d'autres possibilités d'interactions pour les spécialistes de la santé numérique. Chaque volet est conçu pour favoriser le travail d'équipe et fournir aux participants des connaissances précieuses, une collaboration en temps réel et des possibilités de réseautage.

La période de mise en candidature pour le prix Bill-Majurski de la recherche en interopérabilité (IRAP) est commencée. Le prix IRAP est une bourse qui couvre les frais d'inscription d'un système, pour soutenir les organisations participantes qui s'emploient à faire progresser l'interopérabilité en implantant de nouveaux profils IHE dans des domaines stratégiques tels que la santé publique ou la santé mondiale. Suivez ce lien pour connaître les critères d'admission et soumettre votre candidature.

Aperçu du programme de la Semaine du connectathon nord-américain IHE 2025

Connectathon IHE : Les participants vivront une expérience transformatrice dans un environnement de test unique et non compétitif où ils pourront explorer ensemble des moyens de réduire les coûts de développement et de déboguer les systèmes en quelques minutes, et profiter de l'expertise des plus grands professionnels de l'industrie pour améliorer leurs solutions de santé numériques. Fort de deux décennies de développement de normes et d'outils de test par IHE International, IHE USA , IHE Canada et IHE Catalyst, le plus grand événement mondial consacré aux tests d'interopérabilité permettra aux participants de bénéficier de précieux conseils et de réseauter avec des centaines de professionnels de haut calibre.

La Semaine du connectathon nord-américain 2025 offre aux professionnels des TI sur la santé, aux développeurs de logiciels, aux professionnels de la santé, aux décideurs et aux chefs de file de l'industrie une occasion unique de collaborer sur des aspects de l'écosystème des soins de santé qui sont indispensables pour assurer l'interopérabilité. Cet événement réunit les univers souvent séparés des tests techniques en santé numérique et de l'implantation stratégique des politiques de santé et des pratiques commerciales, et constitue ainsi une chance rare, mais cruciale, d'établir une collaboration étroite et immédiate.

Il se tiendra à l'hôtel InterContinental Toronto Centre, un cadre inspirant à la fois pour les experts techniques et les gens d'affaires. Les participants se livreront à des tests pratiques, assisteront à des séances de formation et réseauteront avec leurs pairs, tout en contribuant à l'objectif plus large d'améliorer les résultats du système de santé grâce à une meilleure technologie.

Information sur l'inscription

Pour avoir plus d'information sur l'événement, notamment l'hébergement, et s'inscrire aux diverses activités, visitez la page de la Semaine du connectathon nord-américain IHE.

Inscription du système au connectathon IHE : en cours, jusqu'au 8 novembre 2024

Inscription au projetathon pancanadien : en cours, jusqu'au 30 novembre 2024

Inscription au plugathon IHE

Inscription aux journées d'expérience : en cours, jusqu'au 13 janvier 2025

Citations

« Nous sommes ravis d'accueillir cet événement mondial au Canada! Il va nous permettre non seulement de présenter les progrès réalisés en santé numérique, mais également de repousser les limites de ce qui est possible sur le plan de l'interopérabilité dans le domaine de la santé. Nous souhaitons offrir une plateforme de collaboration et d'innovation aux experts techniques et aux chefs de file de l'industrie afin qu'ils puissent réaliser des progrès qui profiteront aux patients du monde entier. -- Attila Farkas, stratège en chef de l'interopérabilité chez Inforoute Santé du Canada

« La Semaine du connectathon est aux premières lignes de l'interopérabilité depuis plus de 25 ans, et sa tenue au Canada est un grand moment. Cet événement permettra aux participants de tester leurs solutions dans un environnement non compétitif et collaboratif, et ils pourront ainsi s'assurer d'être prêts à relever les défis d'un système de soins connectés. » -- Dave Mendelson, M.D. FACR, dirigeant principal associé de l'information médicale, Mount Sinai Doctors Faculty Practice, membre du conseil d'administration d'IHE International

« Les systèmes de TI sur la santé interopérables sont le fondement même d'un réseau de la santé moderne. La Semaine du connectathon est une initiative essentielle qui nous rapproche de l'interopérabilité, et nous sommes fiers de soutenir cet événement qui rassemble les plus grands experts du domaine pour stimuler l'innovation et améliorer les résultats dans le secteur de la santé ». -- Christina Caraballo, vice-présidente, Informatique, HIMSS; présidente d'IHE USA

« La Semaine du connectathon est un incontournable pour qui veut s'attaquer aux problèmes techniques en santé numérique. Les participants ont alors la possibilité de réduire les coûts de développement, de déboguer rapidement les systèmes et de bénéficier de l'expertise de professionnels de haut calibre. Cet environnement de test collaboratif, qui constitue l'une des meilleures occasions de faire progresser l'interopérabilité en Amérique du Nord, est essentiel si l'on souhaite de meilleurs résultats pour les patients, à l'échelle tant locale que mondiale. -- Daniel Berezeanu, gestionnaire du produit Gazelle, IHE Catalyst

À propos d'IHE Canada

IHE Canada est le comité de déploiement national des activités d'IHE au Canada et représente la communauté IHE canadienne. Parrainé par Inforoute Santé du Canada, IHE Canada se veut un forum permettant aux professionnels de la santé, aux intervenants du secteur de l'information sur la santé et aux administrateurs gouvernementaux de collaborer en vue d'améliorer la façon dont les technologies et les systèmes de soins de santé s'échangent l'information. Ce forum cherche à approfondir les connaissances de ses membres afin qu'ils puissent contribuer de près au développement des profils IHE et à la définition des priorités d'intégration grâce à la mise au point et à l'implantation de solutions fondées sur des normes d'échange d'information. IHE Canada est appelé à jouer un rôle essentiel dans l'avancement des soins connectés au pays.

À propos d'IHE USA

IHE USA est une organisation à but non lucratif créée en 2010 qui agit à titre de comité de déploiement des activités d'IHE International®. Sa mission est d'encourager l'adoption d'une interopérabilité basée sur des normes grâce à l'innovation, au profilage des normes, aux tests, à la formation et à la collaboration, et ce, afin d'améliorer les soins aux patients. IHE USA veille à accroître l'efficacité de la prestation des soins de santé en facilitant le déploiement de systèmes de dossiers de santé électroniques fondés sur des normes et l'échange d'information sur la santé entre les professionnels de la santé, tant au sein de l'équipe soignante qu'entre les différents milieux de soins, de même qu'en mettant en place, aux États-Unis, des réseaux locaux, régionaux et nationaux d'information sur la santé, le tout en accord avec les activités d'IHE International®.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats de tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient.

Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral et rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société (les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada). Inforoute est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés, tous des experts dans leur domaine respectif, notamment les soins de santé, l'administration, la technologie de l'information et la protection des renseignements personnels. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr .

