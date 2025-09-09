OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Les 30 et 31 octobre prochains, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, coprésideront la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement à Toronto, en Ontario.

Pour donner suite au Sommet du G7 à Kananaskis - où les dirigeants ont adopté le Plan d'action du G7 sur les minéraux critiques et la Déclaration des dirigeants sur l'IA pour la prospérité, en plus de saluer la création de l'Alliance sur la production de minéraux critiques -, les ministres responsables de l'énergie se pencheront sur la sécurité et les coûts énergétiques, le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement ainsi que le rôle de l'innovation et des technologies émergentes.

Les ministres responsables de l'environnement feront également progresser le leadership du G7 sur les priorités environnementales telles que les prévisions, la préparation et l'intervention en cas de phénomènes météorologiques extrêmes afin de mettre de l'avant la Charte de Kananaskis sur les feux de forêt, le cheminement vers une économie circulaire pour les secteurs prioritaires et émergents, la coordination des initiatives sur l'eau douce à l'échelle internationale, et la conservation et la protection des océans.

Certaines séances seront ouvertes aux membres accrédités des médias. De plus amples précisions, notamment sur l'inscription, seront communiquées dans les prochaines semaines.

Citations

« Il est plus important que jamais de voir à ce que le Canada et ses alliés du G7 aient un approvisionnement fiable, sûr et abordable en énergie et en minéraux. Étant donné l'abondance de ses ressources naturelles, le Canada peut jouer un rôle de leadership en ce sens. Il nous tarde d'échanger avec nos partenaires du G7 à Toronto en vue de créer des économies résilientes et d'assurer la sécurité des pays grâce à notre leadership dans les domaines de l'énergie et des ressources. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada est fier d'accueillir ses partenaires du G7 en octobre. J'ai hâte de participer à des discussions constructives sur les grands défis environnementaux et climatiques, qu'il s'agisse des feux de forêt, de la météo extrême, de renforcer la résilience des collectivités, de favoriser la mise en place d'une économie circulaire ou de protéger nos océans et notre eau douce. Cette rencontre est une occasion de favoriser la création de solutions pratiques innovantes, de renforcer la coopération internationale et d'obtenir des résultats concrets pour la population et la planète. Ensemble, nous pouvons affermir notre volonté collective visant à protéger l'environnement et à assurer un avenir plus sûr et durable. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Groupe des sept (G7) est un groupe informel formé de sept économies avancées du monde (à savoir l'Allemagne, le Canada , les États-Unis, la France , l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne). Chaque année, ses membres se réunissent lors du Sommet du G7 pour discuter de questions économiques et géopolitiques mondiales.

Le 29 octobre 2025, en marge de la réunion ministérielle, le Canada organisera le deuxième forum sur l'innovation énergétique conjointement avec l'Agence internationale de l'énergie. Le ministre Hodgson se joindra à des leaders d'opinion et à des chefs de file de l'industrie du Canada et d'ailleurs pour participer à des discussions sur l'accélération de l'innovation dans le secteur de l'énergie, notamment dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle au service de l'innovation énergétique, l'élimination du dioxyde de carbone et les batteries.

