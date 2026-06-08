Le Canada sera l'hôte de la 12e conférence Our Ocean au printemps 2027

OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le Canada, qui possède le plus long littoral au monde et qui est bordé par trois océans - l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique -, est pleinement conscient de la complexité et de l'urgence que revêt l'intendance des océans. Les communautés canadiennes, qu'elles soient côtières, nordiques, autochtones, rurales ou urbaines, sont profondément attachées à nos océans. En effet, les océans définissent la culture et l'identité de nos collectivités côtières et sont le moteur de la prospérité économique de notre nation.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé que le Canada sera l'hôte de la 12e conférence Our Ocean qui se tiendra au printemps 2027, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Dans le prolongement des engagements pris dans Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature, l'organisation de la conférence Our Ocean 2027 soutient les efforts du Canada visant à bâtir une économie océanique durable, à renforcer le secteur des pêches, à protéger jusqu'à 30 % du milieu marin d'ici 2030 et à préserver le patrimoine naturel du Canada pour les générations futures.

Lors de la conférence Our Ocean 2027, le Canada mettra en avant une approche unique en matière d'intendance des océans, fondée sur le savoir autochtone transmis de génération en génération, ainsi que sur des connaissances scientifiques de calibre mondial et une solide expérience en matière de collaboration multilatérale.

En tant qu'hôte de la conférence Our Ocean 2027, le Canada collaborera avec ses partenaires internationaux pour accélérer la mise en œuvre des engagements, renforcer la gouvernance des océans et transformer les ambitions internationales en résultats concrets. L'organisation de la conférence de 2027 témoigne de l'engagement du Canada à protéger les écosystèmes marins, à soutenir des économies océaniques durables et inclusives, et à favoriser l'obtention de résultats concrets pour les océans.

Citations

« En tant que pays bordé par trois océans et doté du plus long littoral au monde, le Canada entretient un lien profond avec les océans, et a le devoir de protéger ceux-ci ainsi que les moyens de subsistance de nos communautés côtières. Le Canada se réjouit à l'idée de collaborer avec ses partenaires internationaux en tant qu'hôte de la conférence Our Ocean, afin de veiller à ce que nos engagements communs se transforment en résultats concrets. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« De l'Atlantique au Pacifique, en passant par l'Arctique, nos océans font vivre nos communautés, dynamisent notre économie et façonnent notre relation avec le monde naturel. En accueillant la 12e conférence Our Ocean en 2027, le Canada réaffirme son engagement à collaborer avec les peuples autochtones, les communautés côtières et les partenaires internationaux pour faire progresser la conservation des océans, protéger 30 % de nos océans d'ici 2030, préserver la biodiversité marine et mettre en place une économie océanique durable pour les générations futures. »

L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

« La santé des océans est essentielle à la stabilité du climat, à la prospérité des écosystèmes et à la résilience des communautés. Le leadership dont fait preuve le Canada en accueillant la conférence Our Ocean témoigne de notre engagement à lutter contre les changements climatiques, à réduire la pollution et à protéger les milieux marins, tant chez nous qu'à l'échelle mondiale, à l'aide de mesures concrètes et mesurables. »

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Que ce soit au port pour petits bateaux de Sambro, pour les navigateurs qui sillonnent les eaux du bras Northwest ou pour les navetteurs qui fréquentent quotidiennement le port d'Halifax, l'océan Atlantique fait partie intégrante de la vie de tous les habitants d'Halifax. À cet égard, notre secteur des sciences des océans et de l'innovation maritime a su se démarquer à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis qu'Halifax soit la première ville canadienne à accueillir la conférence Our Ocean et avons hâte d'accueillir les experts les plus réputés et les plus innovants au monde, qui œuvrent en faveur de la protection et de la productivité des océans. »

Shannon Miedema, députée d'Halifax

Faits en bref

La conférence Our Ocean, qui a été créée en 2014, vise à susciter des engagements volontaires et mesurables en faveur de la protection des océans.

Plus de 2 900 engagements ont été pris à l'échelle mondiale, pour une valeur estimée à environ 228 milliards de dollars canadiens.

La conférence Our Ocean est une plateforme internationale d'envergure qui rassemble les gouvernements, les peuples autochtones, l'industrie, la société civile et le monde universitaire afin de susciter des engagements concrets et mesurables en faveur de la conservation des océans et de faire progresser la protection et l'utilisation durable des océans.

Il s'agit d'une tribune mondiale visant à promouvoir et à mettre en œuvre des engagements ambitieux et concrets en vue de protéger les océans, et elle constitue un élément essentiel de l'effort mondial visant à protéger 30 % des océans d'ici 2030.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias: Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]