ST. JOHN'S, NL, le 13 janv. 2021 /CNW/ - La situation relative à la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer et le gouvernement du Canada demeure résolu à prendre les moyens nécessaires pour créer un avenir énergétique propre afin de stimuler l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui un investissement de 100 000 $ du gouvernement fédéral dans deux projets takeCHARGE, un partenariat sur l'efficacité énergétique entre Newfoundland Power et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador qui vise à sensibiliser les gens aux nombreux avantages de posséder un véhicule à émission zéro (VEZ) et à permettre aux Canadiens de prendre des décisions éclairées lorsque viendra le moment de choisir leur prochain véhicule. takeCHARGE a également investi dans ces projets, portant leur financement total à 200 000 $.

Grâce au premier projet, un site Web sur les VEZ a été créé, permettant ainsi aux clients de comparer les différents modèles sur le marché et de calculer les éventuelles économies associées à l'achat d'un véhicule plus écologique. Le second projet vise la production d'une série de webinaires et d'une campagne publicitaire de sensibilisation dans la province.

Le financement fédéral provient de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'objectif ambitieux du gouvernement de faire en sorte que, d'ici 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules à émission zéro.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les véhicules électriques plus abordables et soutenir le déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide ainsi que l'installation de bornes dans des zones localisées, notamment dans les rues et à proximité d'immeubles d'habitation, de commerces de détail et de lieux de travail. Ces fonds serviront également à aménager des stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront recharger leur véhicule d'un bout à l'autre du pays. Des fonds seront aussi accordés pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

À ces investissements s'ajouteront les engagements prévus dans le récent Énoncé économique de l'automne, qui propose d'accélérer davantage l'adoption des VEZ en versant un supplément de 150 millions de dollars sur trois ans à compter de 2021-2022 pour des infrastructures de recharge pour VEZ, de même qu'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs à l'achat de VEZ qui rendront ces véhicules plus abordables pour les Canadiens.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Nous sensibilisons les gens aux véhicules à émission zéro. En mettant plus de véhicules verts sur les routes, nous rendons nos collectivités plus saines, réduisons la pollution et aidons les Terre-Neuviens à se rendre là où ils doivent aller. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les véhicules électriques transforment rapidement l'avenir du transport. Il est important à nos yeux d'aider nos abonnés, qui sont à la recherche de renseignements crédibles et actuels, à prendre des décisions éclairées au sujet de ces véhicules de plus en plus accessibles. Nous sommes déterminés à aider nos clients à gérer efficacement leur consommation d'électricité et, dès maintenant, à mieux comprendre les nombreux avantages liés aux véhicules électriques. »

Byron Chubbs

Vice-président, Ingénierie et approvisionnement en énergie, Newfoundland Power

« Le potentiel pour les véhicules électriques continue de croître dans notre province : en effet, le choix de voitures s'élargit et la demande d'infrastructures de recharge augmente. Grâce à cette initiative, les abonnés pourront avoir accès aux renseignements dont ils ont besoin sur les véhicules électriques, ce qui s'inscrit dans la foulée de nos efforts pour créer un avenir vert pour Terre-Neuve-et-Labrador. »

Jennifer Williams

Présidente, Hydro Terre-Neuve-et-Labrador

