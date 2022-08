GATINEAU, QC, le 15 août 2022 /CNW/ - La santé et la sécurité économique des Canadiens dépendent d'un environnement sain qui soutient un monde d'une riche biodiversité. Au début de l'été, le gouvernement du Canada a confirmé qu'il se proposait d'être le pays hôte de la 15e Conférence des parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. Cette grande conférence internationale sera un événement marquant pour le Canada. Des milliers de délégués de partout dans le monde se réuniront à Montréal afin que des mesures soient prises pour protéger la nature et freiner la perte de biodiversité.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada présente les éléments essentiels de la conférence. Les dates de la conférence ont été fixées du 7 au 19 décembre 2022. La conférence aura lieu au Palais des congrès de Montréal. En outre, à partir d'aujourd'hui, les participants et les délégués peuvent accéder aux renseignements relatifs à la conférence sur le site Web de la Convention sur la diversité biologique, notamment aux renseignements concernant l'hébergement, les événements parallèles et les stands d'exposition.

La conférence a lieu à un moment déterminé par l'urgence d'agir. Des évaluations mondiales récentes montrent que la biodiversité décline à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à un million d'espèces étant menacées d'extinction. Les changements climatiques sont l'un des principaux facteurs de l'appauvrissement de la biodiversité.

Le gouvernement du Canada progresse dans la réalisation de ses objectifs de protection de 25 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2025 et de 30 p. 100 d'ici 2030, grâce à des investissements historiques dans le réseau canadien d'aires protégées. Ces aires jouent un rôle essentiel en aidant à freiner et à inverser la perte de biodiversité, et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis en soutenant les initiatives en matière de conservation dirigées par les Autochtones, notamment le programme des gardiens, et en développant des aires protégées dotées de plans de cogestion.

Citations

« L'accueil de cette grande conférence à Montréal offre au Canada une superbe occasion de démontrer l'importance de la protection de la nature et des espèces, assurée en étroite collaboration avec les dirigeants autochtones. Alors que les détails se précisent en vue de la conférence, notre gouvernement continuera à faire valoir auprès des partenaires internationaux qu'il est urgent de protéger davantage la nature et d'inverser la perte alarmante de biodiversité dans le monde entier. Avec les délégués de partout dans le monde qui viendront à Montréal, nous pouvons mettre en valeur la beauté naturelle de notre pays et notre culture, tout en donnant un coup de pouce important à nos économies locales. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le monde ne peut plus attendre, le déclin de la biodiversité doit être freiné et inversé car nos systèmes mondiaux pour l'alimentation, la santé et l'économie sont menacés. Je suis ravie que Montréal, ma ville natale, accueille la communauté internationale alors que nous nous réunirons pour prendre des mesures afin de conserver et de protéger la nature.

- L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

Faits en bref

En 2005, le Palais des congrès de Montréal a accueilli la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, au cours de laquelle plus de 10 000 participants ont marqué l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto .

. Montréal étant l'hôte du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, le Canada est heureux d'accueillir la Conférence et le monde entier à Montréal. Comme pour les précédents changements de lieu de conférences des Nations Unies, la présidence actuelle de la COP15 restera assurée par la Chine, comme l'ont reconnu tous les membres de la Convention des Nations Unies.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]