OTTAWA, ON, le 23 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé que le Canada se joindra aux États-Unis pour créer un forum des producteurs carboneutres, une tribune où les pays producteurs de pétrole et de gaz pourront discuter des façons dont le secteur peut soutenir la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur les changements climatiques et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Parallèlement au Sommet des dirigeants sur le climat, le Canada, la Norvège, le Qatar, l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui collectivement représentent 40 % de la production mondiale de pétrole et de gaz, se sont associés dans le but de former un forum de coopération pour élaborer des stratégies pragmatiques de décarbonation. Les membres du forum discuteront de façons de réduire davantage le méthane, de promouvoir l'économie circulaire du carbone, de développer et de déployer des technologies énergétiques propres et des technologies de captage et de stockage du carbone ainsi que de diversifier en vue de réduire la dépendance économique aux hydrocarbures. Ils aborderont aussi d'autres mesures adaptées à la situation nationale de chaque pays. De son côté, le Canada a déjà imposé une tarification de la pollution qui fait de notre pays un chef de file en la matière, ce qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à investir dans un avenir énergétique propre.

À titre de quatrième producteur de pétrole et de gaz en importance au monde, le Canada tient absolument à trouver des solutions concrètes pour réduire les émissions et faire face à la crise climatique, tout en créant de l'emploi, en renforçant l'économie et en favorisant le développement de la classe moyenne. Depuis octobre, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 53,6 milliards de dollars dans une relance verte.

La décision d'aujourd'hui d'adhérer au forum des producteurs carboneutres survient dans la foulée de l'annonce d'hier dans laquelle le gouvernement indiquait vouloir augmenter ses contributions nationales déterminées de l'Accord de Paris en vue de ramener ses émissions à des niveaux inférieurs de 40 à 45 % à ceux de 2005 d'ici 2030 et de poursuivre sa démarche de décarbonation pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citation

« Le monde renforce son ambition climatique, et le Canada ouvrira la voie. Nous sommes le quatrième producteur de pétrole et de gaz en importance au monde. C'est le pan le plus important de notre économie. Nous comptons des centaines de milliers de travailleurs qui ont le savoir-faire nécessaire pour aménager des infrastructures énergétiques et ce sont eux qui réduiront les émissions et bâtiront notre avenir énergétique propre. Le gouvernement soutient ces travailleurs, et nous ferons front commun avec les États-Unis et d'autres pays producteurs de pétrole et de gaz dans le cadre de ce nouveau forum des producteurs carboneutres afin de trouver et de mettre en commun des solutions qui nous permettront d'atteindre nos objectifs en matière de climat. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca