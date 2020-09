OTTAWA, ON, le 28 sept. 2020 /CNW/ - La conservation de la nature au Canada et dans le monde entier est impérative pour mettre un terme à la perte de biodiversité, faire obstacle aux changements climatiques et nous aider tous à adopter un mode de vie durable. Plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction, 75 p. 100 de nos terres et 66 p. 100 du milieu marin étant considérablement modifiés par les interventions humaines. Rien qu'au Canada, les populations d'espèces évaluées comme étant en péril ont diminué en moyenne de 59 p. 100 depuis 1970. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à se joindre à d'autres pays, aujourd'hui, lors d'une activité réunissant des chefs de file sur le thème nature-homme pour former une coalition qui favorise des ambitions élevées visant à défendre l'objectif de conservation de 30 p. 100 des terres et des océans du monde d'ici 2030.

Aujourd'hui, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ont indiqué que le Canada s'est joint au Costa Rica et à la France ainsi qu'à d'autres pays pour continuer à défendre cet important travail en faveur de la biodiversité mondiale. L'objectif serait adopté dans le contexte du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 lors de la 15e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique en 2021. Le cadre comprendra des objectifs visant à guider la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité dans le monde entier au cours des dix prochaines années.

L'expansion des aires naturelles conservées et protégées dans le monde entier est l'une des mesures les plus importantes que les pays peuvent prendre pour freiner la perte de nature et de biodiversité que nous observons. Il s'agit d'une démarche impérative pour garantir que les Canadiens et tous les habitants du monde ont accès à de la nourriture et à une eau propre et abondante.

La protection des écosystèmes naturels nous aide également dans notre effort de lutte contre les changements climatiques en préservant les réserves naturelles de carbone et en nous aidant à nous adapter aux effets des changements climatiques et à prévenir de futures pandémies. En fait, les espèces sauvages sous exploitation directe ou perte d'habitat sont plus susceptibles d'entrer en contact avec les humains, ce qui augmente la probabilité de transmission de maladies. Des recherches ont montré que les pandémies de maladies d'origine animale deviendraient probablement plus fréquentes en raison de l'accélération de la destruction de la nature.

Le gouvernement du Canada s'était déjà engagé à protéger 25 p. 100 de ses terres et de ses océans d'ici 2025 et 30 p. 100 d'ici 2030. Le Canada est dans une position unique pour contribuer à cet important objectif, tant au pays qu'à l'étranger. Le pays possède la deuxième plus grande masse terrestre, un cinquième de l'eau douce du monde et le plus long littoral du monde qui, ensemble, sont essentiels à la biodiversité et à la sécurisation du carbone dans la nature dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Nos forêts, nos prairies et nos tourbières absorbent d'énormes quantités de la pollution par le carbone et sont notre meilleur allié pour protéger notre climat.

En 2018, un investissement historique de 1,35 milliard de dollars a été effectué pour soutenir la collaboration avec d'autres gouvernements, des groupes autochtones et des organisations à but non lucratif afin de doubler la superficie de nature protégée pour créer des habitats plus sains pour les espèces en péril et améliorer l'environnement naturel du Canada.

À l'avenir, le Canada continuera à travailler avec la coalition de la haute ambition et l'Alliance mondiale pour les océans pour plaider sur la scène internationale en faveur de la conservation de 30 p. 100 des terres et des océans du monde d'ici 2030 et de la conservation de la biodiversité pour les générations actuelles et futures.

« L'expansion des aires conservées et protégées dans le monde est impérative non seulement pour freiner la perte de la nature et de la biodiversité, mais aussi pour lutter contre les changements climatiques et aider à prévenir de futures pandémies. Le Canada est fier de se joindre à la coalition de la haute ambition et de travailler avec d'autres pays pour défendre une vision commune de la conservation des terres et des océans. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Canadiens comptent sur des écosystèmes sains pour soutenir leur économie, leur approvisionnement alimentaire et leurs communautés. Nos océans et nos terres sont des ressources partagées qui nécessitent un effort mondial, soutenu par la science, pour assurer la conservation du milieu marin et de la biodiversité. Le Canada se réjouit à l'idée de travailler avec des pays aux vues similaires au sein de la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples pour soutenir et préconiser l'adoption d'un objectif mondial de 30 p. 100 de conservation du milieu marin d'ici 2030 lors de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les cinq agents de changement directs dans la nature ayant eu jusqu'à présent les effets relatifs les plus importants dans le monde sont, par ordre décroissant : les changements dans l'utilisation des terres et des mers; l'exploitation directe des organismes; les changements climatiques; la pollution et les espèces exotiques envahissantes. (IPBES, 2019)

Au Canada, entre 1970 et 2016, la taille de la population des espèces de mammifères surveillées a diminué de 42 p. 100 en moyenne et celle des espèces de poissons de 21 p. 100. (Indice des espèces canadiennes)

À la fin de 2019, le Costa Rica et la France ont annoncé leur intention de rassembler les pays en une coalition pour favoriser des ambitions élevées.

et la ont annoncé leur intention de rassembler les pays en une coalition pour favoriser des ambitions élevées. Jusqu'à présent, plus de 30 pays se sont joints à la coalition.

En juillet 2020, le Canada s'est joint au Royaume-Uni en tant que chef de file et d'autres pays en tant que membre de l'Alliance mondiale pour les océans, qui prône la conservation d'au moins 30 p. 100 des océans du monde par la création d'aires marines protégées et d'autres mesures efficaces de conservation marine par zone d'ici 2030.

