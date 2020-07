Le Canada sauvegarde des emplois à Terre-Neuve-et-Labrador

CORNER BROOK, NL, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Investir dans des solutions innovantes dans le secteur forestier nous aidera à combattre les effets des changements climatiques, ouvrira de nouvelles possibilités pour les entreprises forestières canadiennes et contribuera à maintenir de bons emplois pour les Canadiens, particulièrement en ce moment, alors que nous cherchons à nous remettre de la pandémie de COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, accompagné de Gudie Hutchings, députée de Long Range Mountains, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 442 035 $ à Corner Brook Pulp and Paper Limited, somme qui permettra à l'usine d'étudier des possibilités de diversification bioéconomique tout en réduisant les risques associés à la baisse de la demande en papier journal.

Corner Brook Pulp and Paper cherchera à diversifier ses produits et à accroître sa production, permettant ainsi à l'usine de continuer d'accepter 100 % des copeaux produits localement. Cette initiative maintiendra en fonction la chaîne d'approvisionnement du secteur forestier de Terre-Neuve-et-Labrador et sera, pour les populations locales, une source d'emplois, dont 1 125 emplois directs et indirects dans divers secteurs tels que les transports, l'équipement et l'entretien.

Ce projet est financé par le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière, qui encourage le secteur forestier canadien à mettre en place des technologies originales et à fabriquer de nouveaux produits forestiers pour des marchés en émergence. En investissant dans des technologies conçues pour le secteur forestier, nous pouvons offrir des solutions plus écologiques qui nous aideront à combattre les changements climatiques et à opérer la transition vers une économie sobre en carbone.

Les collectivités et les travailleurs de tout le pays ont besoin d'une industrie forestière en santé, car elle procure des avantages économiques en créant et en maintenant des emplois. Dans une bioéconomie en croissance, il est important de maintenir la compétitivité du secteur forestier à l'heure où nous continuons d'investir dans la relance économique du secteur en réponse à la crise de la COVID-19. Le secteur des ressources naturelles aidera grandement le Canada à se remettre de la pandémie.

Citations

« Comme elle est désormais la seule usine de pâtes et papiers à Terre-Neuve-et-Labrador, Corner Brook Pulp and Paper Limited a la possibilité de croître et de se diversifier au gré de l'évolution des marchés, procurant des avantages économiques et environnementaux à la population locale et à la région avoisinante. Ce projet montre que notre gouvernement est déterminé à soutenir et à améliorer la compétitivité du secteur forestier. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le projet annoncé aidera notre collectivité à prospérer non seulement en créant et maintenant des emplois à l'échelle locale, mais aussi en veillant à garder notre avenir centré sur la réduction des émissions de carbone. »

Gudie Hutchings

Députée de Long Range Mountains

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour l'aide financière qu'il nous a accordée par le biais du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière. Ces fonds nous aideront à explorer et à ouvrir de nouvelles possibilités pour notre usine. Grâce à cet investissement, nous pourrons poursuivre nos efforts de diversification dans des marchés en croissance tout en continuant de travailler avec des produits forestiers d'origine locale. »

Darren Pelley

Vice-président et chef de la direction, Corner Brook Pulp and Paper

Lien pertinent

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

Les communiqués et les documents d'information de RNCan sont accessibles au www.nouvelles.gc.ca.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca