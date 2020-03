Le Canada s'emploie à mieux faire connaître les véhicules électriques au Yukon

WHITEHORSE, le 8 mars 2020 /CNW/ - Le plan climatique du Canada profite à notre planète et aux Canadiens. Comme le Canada s'applique à bâtir une économie plus verte, il est très important de réduire la pollution dans le secteur des transports. Le gouvernement du Canada encourage une adoption plus large des véhicules électriques (VE) et s'emploie à mieux les faire connaître pour que les Canadiens puissent prendre des décisions éclairées au moment de choisir leur prochain véhicule.

L'honorable Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député du Yukon, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, l'octroi de 48 500 $ au gouvernement du Yukon pour sensibiliser les gens aux véhicules à émission zéro (VEZ) et ainsi faciliter la transition des Yukonais vers un avenir fondé sur l'énergie propre.

Les fonds ont servi à financer la toute première édition de la Journée découverte des VE (EV Discovery Day). À l'horaire de cette journée figurait notamment un salon commercial auquel ont participé des concessionnaires et propriétaires locaux qui ont présenté les VE comme des options viables en climat nordique. Une exposition didactique au Musée des transports du Yukon et l'installation de documentation promotionnelle à proximité des bornes de recharge font également partie de cette initiative.

La Journée découverte des VE a été organisée en partenariat avec le gouvernement du Yukon et le Musée des transports du Yukon, dont les contributions conjointes portent le financement total du projet à 97 000 $.

Les fonds fédéraux accordés à ce projet proviennent de Ressources naturelles Canada, plus particulièrement de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro, qui soutient les projets visant à accroître la sensibilisation aux VEZ et ainsi à favoriser à la longue une adoption plus large des VEZ au pays.

L'investissement d'aujourd'hui témoigne de la détermination du gouvernement à atteindre son ambitieux objectif -faire en sorte qu'en 2040, tous les véhicules de promenade vendus soient des VEZ. Le gouvernement investit plus de 300 millions de dollars pour soutenir la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide pour les VE, de même que l'installation de bornes de recharge dans les milieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. En outre, le Canada rend les VEZ plus abordables pour les consommateurs en offrant un incitatif pouvant aller jusqu'à 5 000 $ à l'achat et une déduction fiscale complète aux entreprises pour l'usage de VEZ.

« Nous sommes fiers de soutenir le gouvernement du Yukon dans ses efforts pour sensibiliser les gens aux véhicules à émission zéro et à leur utilisation en climat nordique. Des investissements comme celui-ci aideront les Yukonais à faire des choix plus écologiques, à améliorer la qualité de l'air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, facilitant ainsi notre transition vers un avenir zéro émission. »

« La demande de véhicules électriques va croissant au Yukon, et grâce au soutien continu du gouvernement du Canada, le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques sur notre territoire est passé de trois à treize et continuera d'augmenter. Ces fonds encourageront l'adoption et l'utilisation de véhicules électriques dans les climats nordiques et contribueront à la croissance de l'économie verte du Yukon. »

L'honorable Ranj Pillai

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon

