Ce financement appuiera l'établissement de la toute première installation de production de matériaux actifs de cathode au pays

BÉCANCOUR, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'établissement de la toute première usine de production de matériaux actifs de cathode qui sera opérationnelle au Canada. Cette installation sera construite à Bécancour, au Québec, par une coentreprise regroupant General Motors (GM) et POSCO Future M.

Les matériaux actifs de cathode sont composés d'éléments comme le nickel transformé, le lithium et d'autres matériaux servent à la fabrication de batteries. Ces éléments représentent environ 40 % du coût d'une batterie. Le gouvernement fédéral investit dans le projet de GM-POSCO, évalué à plus de $600 millions, par l'entremise de l'initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation.

La coentreprise GM-POSCO, appelée Ultium CAM, permettra de créer quelque 200 emplois et renforcera l'écosystème des véhicules électriques et l'économie du Canada pour des années à venir.

Depuis 2022, le gouvernement du Canada a attiré des investissements majeurs dans le traitement des matériaux et la fabrication d'éléments de batteries. Ces investissements soutiennent non seulement la transition vers une économie carboneutre, mais engendrent la création d'emplois hautement spécialisés partout au pays, favorisent la croissance dans le secteur de l'automobile, et font du Canada un leader mondial de la chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques.

Citations

« Le Canada possède tous les atouts pour devenir un chef de file de la fabrication de batteries sur la scène internationale : il jouit d'un accès privilégié aux marchés mondiaux, possède une main-d'œuvre hautement qualifiée, produit de l'énergie propre, compte des innovateurs de premier plan et détient toutes les ressources en minéraux critiques nécessaires à la fabrication de batteries. L'investissement que nous réalisons dans la nouvelle installation de GM-POSCO à Bécancour renforcera la place clé que le Québec occupe dans la chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques. Cet investissement est bon pour l'environnement et l'économie, et assurera le maintien d'emplois bien rémunérés pour des années à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La filière batterie au Québec, c'est vraiment lancé. Cet investissement de GM et de POSCO Future M est historique. Grâce à ses ressources naturelles, ses talents et son énergie renouvelable, le Québec attire des géants de l'électrification. Nous allons faire d'autres annonces structurantes sous peu. C'est ici qu'on va fabriquer les composants de batterie les plus verts au monde. »

- Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon

« Nous remercions le premier ministre Legault et les ministres Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne pour leur leadership remarquable dans le soutien de nos efforts visant à bâtir une chaîne d'approvisionnement de VE sûre, durable, évolutive et concurrentielle pour soutenir notre production de véhicules électriques en croissance rapide en Amérique du Nord. Chez GM Canada, nous sommes particulièrement fiers d'être de retour au Québec pour accroître les investissements et les emplois, conformément à la vision de la province pour l'avenir du transport. »

- La présidente et directrice générale de GM Canada, Marissa West

« Notre projet a respecté l'échéancier grâce à nos excellents partenaires locaux de construction et d'ingénierie. Nous commencerons bientôt l'embauche et la formation d'employés permanents pour nos opérations, ce débuteront en 2025. »

- Le président de Ultium CAM, Cha Chi-gyu

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la signature d'importantes ententes par le Canada l'an dernier pour attirer des investissements de milliards de dollars et créer un grand nombre d'emplois de haute qualité dans les secteurs des minéraux critiques et de la fabrication de véhicules électriques.

l'an dernier pour attirer des investissements de milliards de dollars et créer un grand nombre d'emplois de haute qualité dans les secteurs des minéraux critiques et de la fabrication de véhicules électriques. En 2022, le secteur canadien de la construction automobile employait directement plus de 125 000 travailleurs et contribuait pour près de 14 milliards de dollars au produit intérieur brut.

En décembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques pour faire avancer la valorisation des ressources en minéraux critiques et le développement des chaînes de valeur au pays. Cette stratégie fera progresser les efforts vers l'établissement du Canada comme leader mondial de l'exploitation responsable, inclusive et durable des minéraux critiques, de l'extraction à la fabrication.

a publié la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques pour faire avancer la valorisation des ressources en minéraux critiques et le développement des chaînes de valeur au pays. Cette stratégie fera progresser les efforts vers l'établissement du comme leader mondial de l'exploitation responsable, inclusive et durable des minéraux critiques, de l'extraction à la fabrication. Le gouvernement a annoncé, dans le budget de 2023, un financement de 500 millions de dollars sur 10 ans au titre du Fonds stratégique pour l'innovation en vue d'appuyer la conception et la mise en œuvre de technologies propres. Le Fonds stratégique pour l'innovation allouera également jusqu'à 1,5 milliard de dollars de ses ressources actuelles à des projets portant sur les technologies propres, les minéraux critiques et la transformation industrielle.

L'investissement dans GM-POSCO entraîne le retour au Québec de la Compagnie General Motors du Canada , après la fermeture de son usine de montage à Sainte-Thérèse en 2002.

