WINNIPEG, MB, le 16 oct. 2024 /CNW/ - L'eau douce est notre plus précieuse ressource naturelle, elle est nécessaire pour la consommation, le nettoyage et l'assainissement, pour les loisirs, l'industrie, l'agriculture et la santé des écosystèmes. L'eau est également sacrée pour de nombreux peuples autochtones et honorée en tant que source de vie. Pourtant, l'eau douce au Canada est soumise à une pression croissante en raison des changements climatiques, de la pollution et d'autres menaces. La population canadienne est consciente de l'importance de l'eau douce et réclame que des mesures soient prises.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a officiellement annoncé la création de l'Agence de l'eau du Canada en tant qu'entité fédérale autonome située à Winnipeg, au Manitoba. Rattachée jusqu'à présent à Environnement et Changement climatique Canada pour une période intérimaire, la nouvelle Agence autonome renforcera la gestion de l'eau douce au Canada en assurant un leadership et en améliorant la coordination et la collaboration à l'échelle fédérale ainsi qu'avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones. En tant qu'entité autonome, l'Agence travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires pour mettre en œuvre les principaux éléments du Plan d'action sur l'eau douce, élaborer une approche solide de la protection de l'eau douce et contribuer à relever les défis et à saisir les occasions en matière d'eau douce transfrontalière.

Par ailleurs, l'Agence fournira une expertise en matière de politique de l'eau douce et dirigera l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de données sur l'eau douce, grâce à laquelle il sera plus facile pour la population canadienne de prendre des décisions éclairées liées à l'environnement, à l'économie, à leur santé et à leur sécurité. Elle travaillera également en étroite collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada ainsi qu'avec d'autres ministères et organismes fédéraux pour soutenir et exploiter la science de l'eau douce.

L'Agence de l'eau du Canada administrera les programmes de financement dans huit plans d'eau d'importance nationale : les Grands Lacs, le lac Winnipeg, le lac des Bois, le lac Simcoe, le fleuve Saint-Laurent, le fleuve Mackenzie, le fleuve Fraser et la rivière Wolastoq/Saint-Jean. Au cours des prochaines années, l'Agence accordera des subventions et des contributions à des centaines de projets pour soutenir la restauration et la protection de l'eau douce au Canada, grâce à l'investissement historique de 650 millions de dollars sur dix ans présenté dans le budget de 2023.

Le siège de l'Agence de l'eau du Canada sera établi à Winnipeg, un lieu de rassemblement historique des peuples autochtones où se trouve également le lac Winnipeg, l'un des plus grands lacs d'eau douce au monde et l'un des plans d'eau prioritaires de l'Agence. L'Agence compte également cinq bureaux régionaux dans tout le Canada afin de répondre aux problèmes locaux liés à l'eau douce. Il est clair que la création de l'Agence en tant qu'entité autonome constitue une étape importante pour le Canada dans la protection et le rétablissement des ressources en eau douce. Grâce à ses efforts, l'Agence aidera à protéger l'eau douce pour des générations de Canadiens, ce qui améliorera l'environnement, l'économie, la santé et la sécurité au Canada.

« Les Canadiennes et les Canadiens accordent une grande importance à l'eau douce et comprennent qu'elle est indispensable pour la santé, la prospérité et les pratiques culturelles. Du fait de la pollution, de l'utilisation des sols et d'autres facteurs de stress, nous devons prendre des mesures maintenant pour préserver l'eau douce. La création de l'Agence de l'eau du Canada est une étape clé dans le renforcement de la gestion, de la protection et de l'intendance de l'eau douce au Canada. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Relever les défis d'aujourd'hui en matière d'eau douce nécessitera une collaboration étroite entre les gouvernements, les partenaires autochtones, les organisations non gouvernementales, le milieu universitaire, l'industrie et d'autres acteurs. L'Agence de l'eau du Canada assurera le leadership afin de favoriser les partenariats dont nous avons besoin pour protéger l'eau douce. Je pense que Winnipeg - au confluent des rivières Rouge et Assiniboine qui se jettent dans le lac Winnipeg - est particulièrement adaptée pour accueillir le siège de cette importante agence fédérale. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau

« Le Manitoba est très fier d'abriter le siège de l'Agence de l'eau du Canada. Sachant que leur province possède plus de 100 000 lacs, les Manitobaines et les Manitobains accordent une grande importance à l'eau douce et se soucient profondément de la santé des voies navigables. Notre gouvernement est fier d'avoir récemment édicté le tout premier règlement officiel du Manitoba sur les objectifs en matière de nutriants pour le lac Winnipeg et ses affluents afin de réduire la charge en éléments nutritifs et de rétablir la santé de cet important lac. Nous nous réjouissons des possibilités accrues de collaboration qui découleront de la présence de l'Agence de l'eau du Canada au Manitoba, et notre gouvernement est heureux de travailler avec le gouvernement fédéral, les communautés autochtones, d'autres experts en eau douce, et tous les intervenants pour assurer la santé de nos voies navigables pour les générations à venir. »

- L'honorable Tracy Schmidt, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

Faits en bref

Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a prévu 650 millions de dollars sur 10 ans pour les initiatives relatives aux écosystèmes d'eau douce, ainsi que 85,1 millions de dollars sur 5 ans (et 21 millions de dollars en continu par la suite) pour la création de l'Agence de l'eau du Canada . Le gouvernement s'est également engagé à présenter une législation qui visera à établir pleinement l'Agence en tant qu'entité autonome.

a prévu 650 millions de dollars sur 10 ans pour les initiatives relatives aux écosystèmes d'eau douce, ainsi que 85,1 millions de dollars sur 5 ans (et 21 millions de dollars en continu par la suite) pour la création de l'Agence de l'eau du . Le gouvernement s'est également engagé à présenter une législation qui visera à établir pleinement l'Agence en tant qu'entité autonome. Travailler avec les peuples autochtones pour connaître leurs points de vue et soutenir leur participation est un élément central du mandat de l'Agence de l'eau du Canada .

. À l'origine, l'Agence de l'eau du Canada avait été créée en juin 2023 en tant que direction générale au sein du Ministère.

avait été créée en juin 2023 en tant que direction générale au sein du Ministère. Le 20 juin 2024, le projet de loi C-59 (qui comprenait la Loi sur l'Agence canadienne de l'eau) a reçu la sanction royale, ouvrant la voie à la création d'une Agence de l'eau du Canada autonome.

