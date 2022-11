OTTAWA, ON, le 23 nov. 2022 /CNW/ - Les collectivités du Nord canadien sont aux premières loges pour constater les impacts dévastateurs qu'ont les changements climatiques sur les écosystèmes de l'Arctique. Cette situation compromet, dans cette région, les moyens de subsistance, la culture autochtone, les relations sociales, la sécurité alimentaire, la santé, le bien-être de la population et un mode de vie qui existe depuis des générations.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, s'est joint à des collègues pour rendre public le chapitre consacré au Nord du Canada dans le document Le Canada dans un climat en changement : rapport sur les perspectives régionales, afin de guider et de soutenir les mesures d'adaptation aux changements climatiques dans la région.

Le nouveau chapitre souligne notamment que la résolution d'enjeux de société urgents, comme la pénurie de logements, l'éducation, la sécurité alimentaire ainsi que les services de santé et de bien-être adaptés à la culture, est intimement liée aux efforts visant à renforcer la résilience aux changements climatiques.

Le Nord canadien subit tout un éventail d'impacts associés aux changements climatiques, que ce soit la hausse des températures, les variations du niveau des mers ainsi que la fonte des glaces et du pergélisol, et ces phénomènes, qui perturbent grandement tous les aspects de la vie dans le Nord, exigent la prise de mesures sans précédent. Les peuples autochtones ont fait preuve d'une grande résilience au fil des siècles, mais les changements climatiques constituent une menace constante et omniprésente qui ne fera qu'exacerber les autres facteurs de stress (p. ex. inégalités sociales et enjeux environnementaux) avec lesquels doivent composer les habitants du Nord.

Le rapport fait partie d'une évaluation scientifique nationale intitulée Le Canada dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir, qui explique comment et pourquoi le climat du Canada change, les impacts de ces changements et la façon dont nous nous y adaptons. Les rapports d'évaluation permettent de mieux faire connaître et de mieux comprendre les principaux enjeux auxquels est confronté notre pays et de fournir de l'information enrichissante, qui favorise la prise de décisions et de mesures éclairées en matière d'adaptation.

Le gouvernement du Canada collabore également avec différents partenaires au pays à l'élaboration de la première stratégie nationale d'adaptation, qui promouvra une approche cohésive, équitable et globale de l'adaptation au pays.

En veillant à ce qu'elles aient accès à de l'information fiable fondée sur les faits, couplée au savoir traditionnel autochtone, on permettra aux populations du Nord canadien de prendre des décisions plus éclairées pour se préparer et réagir aux impacts des changements climatiques de la façon la mieux adaptée à leur situation.

La publication officielle du chapitre consacré au Nord du Canada dans Le Canada dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir sera suivie d'un événement diffusé en direct le 7 décembre . Soyez des nôtres pour entendre en direct les auteurs expliquer comment les changements climatiques perturbent le Nord canadien et décrire les mesures de plus en plus nombreuses que prennent les collectivités et les secteurs pour s'adapter. Une version en inuktitut de ce communiqué de presse est disponible en contactant le service des relations avec les médias .

Citations



« Les Canadiens ressentent de plus en plus les effets des changements climatiques, particulièrement dans le Nord. Le chapitre sur le Nord canadien paru aujourd'hui confirme que les changements climatiques, depuis la hausse des températures jusqu'à la fonte du pergélisol, ont un important impact sur les milieux de vie, la population, la biodiversité et les habitats du Nord. Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures concrètes et efficaces pour aider les Canadiens à s'adapter à ces changements et à en atténuer les effets. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à présenter, d'ici la fin de l'année, notre stratégie d'adaptation - le premier plan national visant à créer un Canada mieux préparé et plus résilient. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la planète en moyenne et jusqu'à trois fois plus vite dans le Nord. Les informations scientifiques importantes publiées dans ce rapport peuvent aider les collectivités à se préparer et à s'adapter aux changements climatiques. Les mesures d'adaptation nous permettent d'être mieux préparés à faire face aux phénomènes liés aux changements climatiques et de mieux nous en remettre, ce qui atténue les répercussions sur les citoyens et les collectivités. Nos choix et les mesures d'adaptation que nous prenons aujourd'hui décideront du sort de nos collectivités, de nos moyens de subsistance, de l'environnement et de l'économie. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« Les changements climatiques s'accompagnent de réalités et de considérations distinctes, propres au Nord canadien. La publication du chapitre sur le Nord souligne la grande importance de conjuguer les efforts d'adaptation aux changements climatiques et de gestion des urgences. Composer avec les changements climatiques exige une collaboration étroite entre tous les ordres de gouvernement, les leaders autochtones, le milieu industriel et les particuliers. Dans ce cadre, le gouvernement du Canada accorde son concours au moyen de sa Stratégie nationale d'adaptation et de sa Stratégie de sécurité civile pour le Canada, qui adoptent toutes deux une approche touchant l'ensemble de la société. Les données probantes mentionnées dans ce rapport continueront à alimenter nos efforts concertés dans le but de prévoir les impacts des changements climatiques, de les atténuer et de nous en remettre. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Protection civile du Canada

« Les changements climatiques bouleversent les paysages et les écosystèmes du Nord. Les populations autochtones et nordiques, à cause de leurs liens avec la nature, de leurs modes de vie traditionnels et de leur situation géographique, sont les plus touchées par le phénomène. La publication du chapitre sur le Nord du Canada met en relief bon nombre des défis auxquels sont confrontés les gens du Nord et les peuples autochtones, qui montrent la voie et innovent pour adapter leurs communautés aux changements climatiques. En travaillant avec des partenaires de ces communautés, nous pouvons concevoir et appliquer des solutions locales originales pour relever les défis posés par les changements climatiques. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan

« Les communautés inuites de l'Arctique subissent depuis beaucoup trop longtemps les effets des changements climatiques, elles qui ont vu leurs modes de vie, leurs moyens de subsistance et leur sécurité menacés par ces phénomènes. Comme bon nombre de ces effets sont irréversibles, il est de notre responsabilité d'aider les communautés nordiques à s'adapter à la situation de la façon qui leur convient le mieux. Le chapitre sur le Nord du Canada du document Le Canada dans un climat en changement : rapport sur les perspectives régionales est un premier pas important dans l'identification et la résolution de ces urgents problèmes de société causés par les changements climatiques. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Comme certains secteurs des Territoires du Nord-Ouest se réchauffent quatre fois plus vite que le reste du Canada, l'action climatique et l'adaptation sont des priorités pour les habitants du Nord. À coup d'études, de documents d'orientation et de partenariats stratégiques avec des gouvernements et organisations autochtones, nous luttons activement contre les changements climatiques. Pour accomplir cette tâche, il nous faudra forger des alliances au-delà des frontières de notre territoire, et nous sommes toujours à la recherche d'occasions de participer et de collaborer à des activités aux échelons local, national et mondial. »

L'honorable Shane Thompson

Ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, ministre de l'Administration des terres, ministre des Affaires municipales et communautaires, ministre responsable de la jeunesse, Territoires du Nord-Ouest

« Le Nord continue de subir les impacts des changements climatiques de façon disproportionnée par rapport au reste du Canada. Nous sommes heureux de constater que le chapitre sur le Nord du Canada souligne d'une part l'importance d'établir des partenariats pour renforcer la résilience climatique et d'autre part la nécessité de continuer à investir dans l'adaptation aux changements climatiques dans le Nord. Ce rapport est en phase avec les appels à l'action que nous avons lancés dans le cadre de la déclaration des leaders du Nord sur le changement climatique, notre récente participation à la COP27 et la publication de notre rapport d'évaluation de la résilience et des risques climatiques au Yukon. »

L'honorable Nils Clarke

Ministre de la Voirie et des Travaux publics et ministre de l'Environnement du Yukon

« Les changements climatiques continuent de perturber la vie des Nunavummiut et des autres populations nordiques. Les Inuits observent et rapportent les impacts des changements climatiques depuis des générations. Inuit Qaujimajatuqangit (c'est-à-dire le savoir traditionnel inuit) nous a aidés à nous adapter à notre climat qui change constamment. Le gouvernement du Nunavut demeure déterminé à comprendre les risques climatiques dans son territoire et continue de travailler en concertation avec le gouvernement du Canada et ses partenaires pour que les réalités d'ici soient prises en compte dans l'élaboration de la première stratégie nationale d'adaptation du Canada. Un accès équitable aux ressources nécessaires à l'adaptation au Nunavut permettra d'assurer à notre population une qualité de vie comparable à celle des autres Canadiens. En offrant notre perspective nordique, nous espérons faire mieux comprendre les défis particuliers de notre territoire. »

L'honorable David Akeeagok

Ministre de l'Environnement du Nunavut

« Les changements climatiques ont de profonds impacts sur le Nord canadien, et le chapitre publié sur cette région expose clairement l'ampleur des défis qui nous attendent et montre comment les gens d'ici ouvrent la voie à des solutions et s'adaptent à ces réalités mouvantes. Il illustre la nécessité d'unifier les systèmes de connaissances des peuples autochtones du Nord et des Occidentaux pour surmonter les obstacles dressés par l'évolution du climat. »

Lesley Brown, Ph. D.

Présidente et vice-chancelière de l'Université du Yukon

