OTTAWA, ON, le 20 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des réfugiés, la communauté internationale rend hommage aux millions de réfugiés et leur témoigne sa solidarité, tout en s'engageant à continuer à travailler ensemble pour répondre à leurs besoins humanitaires et trouver des solutions à leurs éprouvantes situations. Dans le monde entier, plus de 117 millions de personnes ont été contraintes d'abandonner leur foyer en raison de persécutions, de conflits, de violences, de violations des droits de la personne et de catastrophes naturelles. La population mondiale de réfugiés a augmenté de 7 % pour atteindre 43,4 millions en 2023. Par rapport à la décennie précédente, le nombre total de réfugiés dans le monde a plus que triplé. C'est l'un des plus grands défis mondiaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Maintenant plus que jamais, les réfugiés ont besoin de notre solidarité, et c'est pourquoi le Canada a été l'un des principaux pays de réinstallation de réfugiés l'année dernière.

« Nos engagements en matière de réinstallation visent à faire venir en toute sécurité au Canada les réfugiés désignés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d'autres partenaires de recommandation à titre de réfugiés parrainés par le gouvernement. Nous prévoyons de renouveler nos engagements envers l'Afrique et le Moyen-Orient et de nous engager à l'égard de l'Asie-Pacifique en accueillant 12 000 réfugiés de chaque région au cours des trois prochaines années. Nous continuerons également de réinstaller des réfugiés des Amériques, des défenseurs des droits de la personne et d'autres personnes vulnérables.

« Au cours de l'année à venir, notre pays accueillera aussi plus de 27 000 réfugiés parrainés par des groupes privés. Dans le cadre de ce programme, nous collaborons avec des répondants pour réinstaller des personnes vulnérables et à risque. Par exemple, grâce à notre partenariat avec la Rainbow Refugee Society, des centaines de réfugiés LGBTQI+ parrainés par le secteur privé ont pu se réinstaller au Canada avec leurs familles depuis 2012. Ce partenariat a également inspiré la création d'autres partenariats, notamment avec Rainbow Railroad, dont les membres s'appuient sur leurs liens de confiance et leur expertise auprès des communautés LGBTQI+ partout dans le monde afin d'aider un plus grand nombre de leurs membres et leurs familles à trouver refuge au Canada.

« Nous exprimons également notre sincère reconnaissance pour la générosité des pays d'accueil qui ont soutenu les réfugiés, et ce, pendant des périodes pouvant aller jusqu'à des décennies, tout en maintenant des politiques de la porte ouverte pour les nouvelles populations de réfugiés en dépit de leurs propres catastrophes socio-économiques et naturelles.

« L'année dernière, le Canada a versé 96 millions de dollars au HCR au titre de l'aide internationale. Ce financement répond principalement aux besoins d'urgence des populations vulnérables, y compris l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux moyens de subsistance. Le Canada a également fourni des fonds aux réfugiés afghans et aux communautés d'accueil au Pakistan à la suite des inondations dévastatrices de 2022.

« Le Canada aide également les pays à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour soutenir les réfugiés. C'est pourquoi nous investissons 75 millions de dollars sur six ans dans des projets de renforcement des capacités en Amérique latine et dans les Caraïbes qui aideront les pays de la région à mieux répondre aux déplacements forcés et à la migration irrégulière à grande échelle. Ces nouveaux projets permettront notamment d'aider l'Équateur à améliorer l'accès à la protection pour les personnes déplacées de force et le traitement de leurs demandes d'asile, de renforcer le système d'octroi de l'asile du Pérou, et d'élargir la protection et l'intégration des migrants dans les communautés locales et la population active du Brésil.

« En outre, le Canada vient d'annoncer un financement de 450 000 $ sur trois ans pour soutenir la phase II du Conseil de l'éducation des réfugiés, un organe consultatif composé de jeunes d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud qui ont été touchés par les déplacements et qui s'efforcent d'améliorer l'accès à une éducation de qualité dans leurs communautés. L'organe consultatif fournira des conseils stratégiques sur l'éducation des enfants et des jeunes réfugiés, déplacés et issus des communautés.

« Le Canada reconnaît les défis actuels auxquels sont confrontés les réfugiés et leur besoin de refuge et de protection, mais aussi les remarquables contributions qu'ils apportent aux communautés qui les accueillent. Nous remercions les personnes et les organisations qui accueillent les réfugiés et les aident à s'installer dans leur nouvelle vie. Nous continuerons de montrer l'exemple en matière de réinstallation des réfugiés en travaillant avec nos partenaires, au Canada et à l'étranger, afin d'offrir aux plus vulnérables la protection dont ils ont besoin et l'occasion de refaire leur vie. »

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

