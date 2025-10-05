OTTAWA, ON, le 5 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie, l'honorable Mélanie Joly, et la ministre de l'Emploi et des Familles, l'honorable Patty Hajdu, ont annoncé, au nom du premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, que 70 éducateurs parmi les meilleurs au Canada avaient reçu un Prix du premier ministre de 2025 dans l'une des catégories suivantes : excellence en enseignement; excellence en enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM); et excellence en éducation de la petite enfance. Des prix ont été remis à l'échelle régionale et nationale dans chaque catégorie. Les lauréats ont tous su se livrer à une réflexion innovatrice dans le cadre de leurs pratiques éducatives et ont ainsi pu motiver tant leurs élèves que leurs collègues à poursuivre leur quête d'excellence. Ces prix rendent hommage aux éducateurs qui suscitent l'innovation au Canada en amenant les jeunes à réfléchir, à poser des questions et à se mettre au défi.

Partout au Canada, des éducateurs dotent la prochaine génération des compétences et des outils ainsi que de l'expérience dont elle aura besoin pour s'épanouir dans l'économie de l'innovation. Depuis plus de 30 ans, les Prix du premier ministre soulignent le mérite des personnes qui se distinguent par l'excellence de leurs méthodes d'enseignement, par leur dévouement et par leur capacité à inciter les jeunes à atteindre de nouveaux sommets - et qui mettent leur expérience au service de l'apprentissage.

Aujourd'hui marque également l'ouverture de la période de mise en candidature aux Prix du premier ministre de 2026 pour l'excellence en enseignement, l'excellence en enseignement des STIM et l'excellence en éducation de la petite enfance. Les Canadiens de tout le pays sont invités à proposer la candidature d'un éducateur inspirant qui contribue réellement à améliorer les choses au sein de sa communauté. Nous voulons entendre parler d'éducateurs qui font appel à des méthodes inédites et créatives pour aider les jeunes à apprendre et les encourager à se surpasser.

Les formulaires de mise en candidature seront en ligne jusqu'au 14 janvier 2026, à 23 h 59 (heure du Pacifique).

Citations

« Partout au Canada, les enseignants guident la prochaine génération et favorisent son autonomie. Je félicite les lauréats des Prix de 2025 et je tiens également à exprimer toute ma gratitude à l'ensemble des éducateurs pour leur dévouement, leur service et leur contribution en faveur de la prospérité du Canada. »

- Le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney

« Les éducateurs du Canada, qu'ils se trouvent dans des centres d'apprentissage de jeunes enfants ou dans des salles de classe d'une école secondaire, préparent l'avenir. Les lauréats des Prix de cette année dotent leurs élèves des compétences et de la confiance requises pour penser de façon créative, posent les questions difficiles, repoussent les limites et veillent à ce que la prochaine génération soit prête à relever les défis de demain. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Les enseignants font davantage qu'enseigner. Ils allument la flamme de la curiosité chez leurs élèves, bâtissent leur confiance et les aident à découvrir tout le potentiel qu'ils possèdent. Aujourd'hui, c'est à ces enseignants que nous rendons hommage; ils sont au cœur de l'édification d'un système d'éducation encore plus fort, qui profitera à toutes les familles canadiennes. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance mettent au service des enfants dont ils ont la charge leur esprit créatif, leur inépuisable énergie et une authentique compassion. Nous reconnaissons le travail inlassable qu'ils effectuent et le dévouement dont ils font preuve lorsqu'ils enseignent aux enfants et nouent avec eux des liens profonds en l'absence de leur famille. Nous offrons toutes nos félicitations aux lauréats des Prix et les remercions pour le rôle crucial qu'ils jouent dans l'établissement d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants robuste au Canada. »

- La secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap), Leslie Church

Faits en bref

Ce sont plus de 2 300 éducateurs canadiens d'exception qui se sont vu remettre un Prix du premier ministre depuis la création du programme en 1994.

Les lauréats sont choisis à l'issue d'un processus de sélection rigoureux en deux volets auquel participent plus de 100 bénévoles des milieux canadiens de l'enseignement et de l'éducation de la petite enfance.

Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi 175 candidatures provenant d'un peu partout au pays.

Emploi et Développement social Canada, Services aux Autochtones Canada et l'Agence de la santé publique du Canada sont au nombre des partenaires qui appuient le programme.

