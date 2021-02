GATINEAU, QC, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait le nécessaire pour accélérer la vaccination des personnes au Canada, et il continue de s'employer à faire en sorte que la population canadienne ait accès à des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 dès que possible.

À la suite de l'autorisation accordée par Santé Canada pour le vaccin ChAdOx1 d'AstraZeneca contre la COVID-19, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que le Canada a obtenu 2 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca, grâce à une entente avec Verity Pharmaceuticals Canada Inc. et le Serum Institute of India.

AstraZeneca a accordé une licence pour la fabrication de son vaccin ChAdOx1 au Serum Institute. Les 500 000 premières doses seront livrées au Canada dans les prochaines semaines et seront rapidement prêtes à être distribuées aux provinces et aux territoires. Les 1,5 million de doses restantes seront livrées d'ici la mi-mai.

Les 2 millions de doses prévues dans le cadre de cette entente s'ajoutent aux 20 millions de doses déjà prévues dans le cadre d'une entente antérieure conclue avec AstraZeneca. L'autorisation du vaccin d'AstraZeneca par Santé Canada permet au gouvernement du Canada de poursuivre son travail avec AstraZeneca pour finaliser les calendriers de livraison des 20 millions de doses.

Cette annonce vient renforcer le projet du Canada de pouvoir fournir un vaccin à toutes les personnes au Canada pour lesquelles ces vaccins contre la COVID-19 sont recommandés, d'ici la fin du mois de septembre.

Citation

« Le gouvernement du Canada continue de mettre tout en œuvre pour protéger la population canadienne contre la COVID-19. Il s'agit notamment de constituer un portefeuille de vaccins vaste et très diversifié et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préparer le pays à les recevoir. Nous demeurons en très bonne voie de pouvoir garantir un approvisionnement suffisant pour que chaque Canadien ou Canadienne admissible qui souhaite se faire vacciner ait accès à un vaccin d'ici la fin du mois de septembre. Je suis reconnaissante de la collaboration de nos partenaires en Inde pour la conclusion de cette entente, et je me réjouis de poursuivre notre étroite collaboration dans les semaines à venir. »



L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

AstraZeneca a attribué une licence pour la fabrication de son vaccin ChAdOx1 au Serum Institute, qui le distribue sous la désignation commerciale COVISHIELD.

Le gouvernement du Canada a conclu des ententes avec les entreprises suivantes pour obtenir l'accès à leurs vaccins et candidats-vaccins contre la COVID-19 :

Pfizer, qui fournira au moins 40 millions de doses et jusqu'à 76 millions de doses de son vaccin à ARN messager (ARNm) mis au point avec BioNTech, BNT162b2. Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech a été approuvé par Santé Canada le 9 décembre 2020. Le Canada recevra 4 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech avant la fin du mois de mars, et plus de 1,5 million de doses au cours de la première moitié du mois d'avril.

Moderna, qui fournira 44 millions de doses de son vaccin à ARN messager, ARNm-1273. Le vaccin contre la COVID-19 de Moderna a été approuvé le 23 décembre 2020. Le Canada attend plus de 460 000 doses du vaccin de Moderna durant la semaine du 8 mars et 846 000 doses supplémentaires durant la semaine du 22 mars. Ces livraisons feront en sorte que nous aurons reçu plus de 2 millions de doses au cours du premier trimestre.

AstraZeneca, qui fournira 20 millions de doses de son vaccin à vecteur viral, ChAdOx1. Le vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca a été approuvé le 26 février 2021.



Verity Pharmaceuticals Canada Inc. et le Serum Institute of India (en collaboration avec AstraZeneca Canada Inc.), qui fourniront 2 millions de doses de leur vaccin à vecteur viral, ChAdOx1. Le vaccin contre la COVID-19 de Verity Pharmaceuticals Canada Inc. et du Serum Institute of India (en collaboration avec AstraZeneca Canada Inc.) a été approuvé le 26 février 2021.

Medicago, qui fournira jusqu'à 76 millions de doses de son candidat-vaccin à pseudo-particule virale.



Sanofi et GlaxoSmithKline, qui fourniront jusqu'à 72 millions de doses de leur candidat-vaccin à sous-unité protéique.



Johnson & Johnson, qui fournira jusqu'à 38 millions de doses de son candidat-vaccin à vecteur viral, Ad26.COV2.S.



Novavax, qui fournira jusqu'à 76 millions de doses de son candidat-vaccin à sous-unité otéique, NVX-CoV2373.

L'autorisation du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca permet également au gouvernement du Canada d'avoir accès à sa part de doses dans le cadre du mécanisme COVAX.

