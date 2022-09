GATINEAU, QC, le 23 sept. 2022 /CNW/ - La réduction des émissions de méthane est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada franchit une étape importante pour s'attaquer à ces émissions, en publiant Plus vite et plus loin : la stratégie canadienne sur le méthane.

La stratégie, qui a été annoncée aujourd'hui par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, présente une voie à suivre pour réduire davantage les émissions de méthane dans l'ensemble de l'économie, tout en soutenant le secteur technologique canadien et en créant des emplois bien rémunérés. Elle s'appuie sur les progrès et les engagements actuels du Canada, dont le Plan de réduction des émissions pour 2030.

Le Canada est le premier pays à s'être doté d'un règlement national sur la réduction des émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz; il investit dans son secteur de calibre mondial des sciences et des technologies propres; et il aide les autres pays à réduire leurs émissions de méthane. Ainsi, la stratégie annoncée aujourd'hui l'aidera à continuer d'être un chef de file de la réduction des émissions de méthane au pays et de favoriser des réductions ambitieuses à l'échelle internationale.

Les mesures énoncées dans la stratégie permettront au Canada de réduire ses émissions nationales de méthane de plus de 35 p. 100 d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020. Ces réductions sont supérieures à la cible de 30 p. 100 à laquelle avait adhéré le Canada l'an dernier au titre de l'engagement mondial sur le méthane.

La stratégie sur le méthane décrit comment le Canada s'y prendra pour accomplir ce qui suit :

prendre des mesures dans tous les secteurs de l'économie, y compris celui du pétrole et du gaz, pour réduire les principales sources d'émission de méthane;

renforcer le secteur des technologies propres et fournir à l'industrie des outils pour réduire de façon rentable les émissions de méthane, tout en créant des emplois bien rémunérés;

accroître les connaissances scientifiques et la capacité technique pour améliorer la détection, la mesure et la déclaration du méthane;

respecter les cibles climatiques internationales au titre de l'Accord de Paris et de l'engagement mondial sur le méthane;

et de l'engagement mondial sur le méthane; solidifier son leadership international et fournir du financement, des outils et des pratiques exemplaires aux autres pays afin qu'ils réduisent leurs émissions.

La réduction des émissions de méthane peut aussi avoir des retombées positives sur la qualité de l'air et la santé publique. Le méthane contribue notamment à la formation d'ozone troposphérique qui cause de graves problèmes de santé, comme la réduction des fonctions respiratoires et les crises d'asthme, et il est responsable d'un demi-million de décès prématurés sur la planète.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer étroitement avec les provinces, les territoires, les municipalités, les groupes autochtones, l'industrie et d'autres intervenants et de les soutenir pour qu'ils continuent de prendre des mesures complémentaires afin de réduire les émissions de méthane dans l'ensemble du pays. Alors que le Canada et des pays de partout dans le monde prennent des mesures pour réduire ce type d'émissions, les entreprises canadiennes peuvent demeurer des acteurs concurrentiels dans un marché des technologies propres de 3,6 billions de dollars et stimuler l'emploi dans des secteurs clés.

« La réduction des émissions de méthane est une des actions climatiques fructueuses prises jusqu'ici par le Canada, et elle continuera de porter ses fruits, car il s'agit d'une mesure rentable et essentielle pour lutter contre les changements climatiques. Les industries canadiennes, de même que nos scientifiques et nos chercheurs, possèdent l'expertise et l'expérience nécessaires pour aller plus vite et plus loin dans la réduction de ce puissant gaz à effet de serre. Nous avons déjà réalisé des progrès importants pour réduire les émissions de méthane au Canada, et j'ai l'intention d'en faire encore davantage, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Canadiens partagent une ambition commune qui nous pousse à respecter nos objectifs climatiques et à bâtir un avenir plus durable pour tous. En mettant l'accent sur un développement économique fondé sur l'innovation, en investissant dans les technologies propres et en créant des emplois verts bien rémunérés, nous pouvons réduire nos émissions de méthane dans l'ensemble du pays, tout en stimulant l'économie et en consolidant notre avantage concurrentiel. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les scientifiques et l'industrie du Canada stimulent l'innovation chaque jour, alors que nous mettons le cap vers la carboneutralité. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir ces réductions de méthane. Elles constituent des mesures à faible coût qui nous permettent à la fois de réaliser des progrès dans la réduction des émissions et de mettre au point des technologies novatrices pouvant être exportées partout dans le monde. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Nos éleveuses et éleveurs ont déjà fait un grand bout de chemin pour réduire les émissions de méthane par une meilleure gestion de leurs troupeaux, de la nutrition à la génétique. Notre gouvernement va continuer de financer l'adoption des bonnes pratiques et l'acquisition de technologies propres, tout en investissant pour accélérer la recherche et l'innovation. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et un polluant climatique qui est responsable de 30 p. 100 du réchauffement mondial observé jusqu'à présent, et les taux mondiaux de méthane atmosphérique continuent d'augmenter.

En novembre 2021, le Canada s'est joint à plus de 100 pays pour appuyer l'engagement mondial sur le méthane (lien en anglais seulement). En adhérant à cet engagement, les membres souscrivent à un objectif collectif de réduire les émissions de méthane d'origine humaine de 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030. Plus récemment, le Canada a fait partie des membres inauguraux de la trajectoire énergétique liée à l'engagement mondial sur le méthane.

Le Canada a été le tout premier pays à s'engager à réduire d'au moins 75 p. 100 les émissions de méthane de son secteur du pétrole et du gaz par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2030, conformément à la cible de réduction recommandée par l'Agence internationale de l'énergie.

a été le tout premier pays à s'engager à réduire d'au moins 75 p. 100 les émissions de méthane de son secteur du pétrole et du gaz par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2030, conformément à la cible de réduction recommandée par l'Agence internationale de l'énergie. En décembre 2021, un examen fédéral du règlement canadien sur le méthane dans le secteur du pétrole et du gaz, qui vise à réduire les émissions de méthane de 40 à 45 p. 100 d'ici 2025 (par rapport aux niveaux de 2012), a conclu que le Canada était sur la voie d'atteindre sa cible.

