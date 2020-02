Le Canada prolonge la date limite pour la présentation des réponses préliminaires à la demande de propositions pour le Projet de capacité future en matière d'avions chasseurs

GATINEAU, QC, le 25 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à fournir aux membres de l'Aviation royale canadienne les chasseurs dont ils ont besoin pour effectuer leur travail et à veiller à faire le meilleur usage possible des fonds publics.

À la demande de l'industrie, la date limite du 30 mars pour la présentation des propositions préliminaires pour le Projet de capacité future en matière d'avions chasseurs a été prolongée. Les fournisseurs admissibles ont désormais jusqu'au 30 juin 2020 pour remplir et soumettre leurs propositions.

La prolongation cadre avec notre engagement à mener une concurrence ouverte, équitable et transparente. Les marchés publics d'une telle ampleur sont complexes, et la présentation d'une bonne proposition est importante pour les fournisseurs et pour le Canada. Cette démarche permet aux fournisseurs admissibles de tenir compte des commentaires relatifs à leurs propositions de sécurité reçus récemment, et veiller à ce que le Canada reçoive des propositions concurrentielles qui répondent à ses exigences techniques ainsi qu'aux exigences en matière de coûts et de retombées économiques.

« Le calendrier établi par le gouvernement pour la mise en œuvre de ce marché très complexe et de grande valeur est ambitieux, et bien que nous comprenions l'importance de ce marché pour nos femmes et nos hommes en uniforme, nous nous efforçons de faire progresser le processus le plus rapidement possible, tout en nous assurant que tous les soumissionnaires disposent du temps nécessaire pour présenter leur meilleure proposition. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Notre gouvernement prend les décisions nécessaires pour veiller à ce que l'Aviation royale canadienne et le Canada obtiennent les meilleurs appareils. Cette prolongation permettra aux fournisseurs admissibles de faire leurs meilleures offres possibles, afin qu'on soit en mesure d'offrir à nos membres l'équipement dont ils ont besoin à un coût juste pour les Canadiens. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« Il est prévu que la Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada entraînera la création des emplois de grande valeur et une bonne croissance économique pour les entreprises canadiennes de l'aérospatiale et de la défense pour des décennies. Afin de garantir d'importantes retombées économiques pour les Canadiens, il est important de veiller à ce que tous les fournisseurs ont la possibilité de présenter leur meilleure offre. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Il s'agit de l'investissement le plus important dans l'Aviation royale canadienne depuis plus de 30 ans. Il est essentiel à la protection de la sécurité de la population canadienne et au respect des obligations internationales.

Les responsables ont mené de nombreuses consultations auprès des secteurs de l'aérospatiale et de la défense pour veiller à ce que ces industries soient bien placées pour participer au processus d'approvisionnement.

Le Canada utilise un processus de conformité des soumissions par étapes, qui constitue une mesure supplémentaire pour s'assurer que les soumissionnaires ont la possibilité de corriger les éléments non conformes par rapport aux critères obligatoires qui ont été relevés dans leurs propositions. Après l'évaluation des propositions préliminaires, une phase de dialogue peut être menée avec un ou plusieurs soumissionnaires conformes afin de réduire le risque qu'une proposition soit éliminée en raison d'une erreur ou d'une omission.

utilise un processus de conformité des soumissions par étapes, qui constitue une mesure supplémentaire pour s'assurer que les soumissionnaires ont la possibilité de corriger les éléments non conformes par rapport aux critères obligatoires qui ont été relevés dans leurs propositions. Après l'évaluation des propositions préliminaires, une phase de dialogue peut être menée avec un ou plusieurs soumissionnaires conformes afin de réduire le risque qu'une proposition soit éliminée en raison d'une erreur ou d'une omission. Les propositions seront évaluées rigoureusement en fonction de la capacité (60 %), des coûts (20 %) et des retombées économiques (20 %).

Toutes les propositions seront évaluées à l'aide des mêmes critères d'évaluation.

La Politique du Canada en matière de retombées industrielles et technologiques, ainsi que la proposition de valeur, s'applique à ce marché. Cela devrait générer, pendant des décennies, des emplois de grande valeur et une bonne croissance économique pour les entreprises canadiennes de l'aérospatiale et de la défense.

