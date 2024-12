OTTAWA, ON, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Le Gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer l'intégrité de son système d'immigration et à faire venir les meilleurs esprits du monde pour travailler au pays.

Dans le cadre des efforts continus visant à prévenir et à réduire la fraude, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que les candidats à Entrée express ne recevront plus de points supplémentaires s'ils ont une offre d'emploi.

Cette mesure temporaire réduira la fraude en supprimant l'incitatif à la vente ou à l'achat illégaux des études d'impact sur le marché du travail dans le but d'améliorer les chances du candidat d'être sélectionné pour venir au Canada en tant que résident permanent. Le changement entrera en vigueur au printemps 2025.

Lorsqu'il entrera en vigueur, ce changement aura une incidence sur les candidats qui cherchent à obtenir la résidence permanente par l'intermédiaire du système Entrée express, y compris ceux qui travaillent actuellement au Canada à titre temporaire. Il n'en aura pas sur les candidats qui ont déjà été invités à présenter une demande ou dont la demande est en cours. Une fois introduit, le changement s'appliquera à tous les candidats qui ont des offres d'emploi dans le bassin ainsi qu'aux nouveaux candidats qui y entrent.

L'immigration est essentielle à la réussite et à la croissance économique de notre pays. Alors que nous continuons d'accueillir des nouveaux arrivants pour soutenir des secteurs clés, le système Entrée express garantit que le Canada dispose des travailleurs qualifiés dont il a besoin pour développer son économie. Ce changement soutient un système d'immigration réactif, bien géré et équitable.

Citation

« Nous prenons des mesures importantes pour réduire la fraude tout en continuant à attirer les personnes talentueuses et qualifiés dont notre économie a besoin. L'immigration a toujours été une pierre angulaire de la réussite du Canada, et nous restons déterminés à accueillir les meilleurs esprits au Canada afin que chacun ait accès aux emplois de qualité, aux logements et au soutien dont il a besoin pour s'épanouir. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts que nous déployons actuellement pour continuer à mettre en place un système d'immigration solide et équitable, comme nous l'avons annoncé le 17 décembre.





Entrée express est le système phare de gestion des demandes d'immigration du Canada pour les personnes souhaitant immigrer de manière permanente par le biais du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), du Programme des métiers spécialisés (fédéral), de la Catégorie de l'expérience canadienne et d'une partie du Programme des candidats des provinces.





pour les personnes souhaitant immigrer de manière permanente par le biais du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), du Programme des métiers spécialisés (fédéral), de la Catégorie de l'expérience canadienne et d'une partie du Programme des candidats des provinces. En juin 2022, le Gouvernement du Canada a modifié la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour permettre la sélection d'immigrants en fonction d'attributs clés qui soutiennent les priorités économiques, tels qu'une expérience professionnelle particulière ou la connaissance du français.

