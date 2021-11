Le Canada prend des mesures pour protéger l'habitat important de la rainette faux-grillon de l'Ouest à Longueuil au Québec

OTTAWA, ON, le 22 nov. 2021 /CNW/ - La protection des espèces en péril est essentielle pour freiner l'appauvrissement de la biodiversité et atténuer les torts causés par les changements climatiques. Tous les Canadiens ont un rôle à jouer pour assurer la santé et la vitalité des écosystèmes du pays.

Le gouvernement du Canada reconnaît que des mesures urgentes s'imposent pour aider à rétablir la rainette faux-grillon de l'Ouest, une espèce qui figure sur la liste de la Loi sur les espèces en péril. Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé que le gouvernement du Canada prend un décret d'urgence pour protéger l'habitat essentiel de l'espèce à Longueuil, au Québec. Le décret, dont la prise d'effet est immédiate, contribuera à protéger et à rétablir cette espèce en protégeant son habitat contre la destruction.

Le décret d'urgence donne suite à l'évaluation des menaces réalisée par Environnement et Changement climatique Canada, qui était fondée sur les meilleures informations disponibles, notamment les plus récents avis scientifiques ainsi que toutes les données et la documentation fournies par le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil et des organisations non gouvernementales.

La protection de la population de rainettes faux-grillons de l'Ouest de Longueuil est importante pour la survie et le rétablissement de l'espèce; la population de Longueuil occupe le troisième rang en termes de superficie occupée au Québec, et sa disparition en raison de la destruction de son habitat aurait eu de graves conséquences sur la santé globale de l'espèce et la biodiversité de la région.

Le gouvernement du Canada est résolu à se fonder sur des données scientifiques fiables et tous les renseignements accessibles lorsqu'il prend des décisions, et il travaille en consultant de près les parties concernées.

Il est crucial que tous continuent à travailler ensemble afin de protéger et de rétablir les espèces en péril et de conserver la nature. Nous continuerons de collaborer étroitement avec la province de Québec, la Ville de Longueuil, les propriétaires et les intervenants dans ce dossier important.

Citations

« Il est essentiel que nous travaillions ensemble à protéger et à rétablir les espèces en péril et à conserver la nature. Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour protéger la rainette faux-grillon de l'Ouest et son habitat afin d'assurer sa survie à long terme et de protéger la biodiversité. Les données scientifiques confirment que la protection de cette population en particulier est primordiale pour la survie et le rétablissement de l'espèce en général. Nous continuerons à travailler étroitement avec le gouvernement du Québec et la Ville de Longueuil dans ce dossier important. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

La rainette faux-grillon de l'Ouest, population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien, est inscrite en tant qu'espèce menacée à la Loi sur les espèces en péril , une loi fédérale, depuis 2010.

et du Bouclier canadien, est inscrite en tant qu'espèce menacée à la , une loi fédérale, depuis 2010. La principale menace pesant sur la rainette faux-grillon de l'Ouest est la perte d'habitat, qui est principalement causée par le développement urbain.

Selon les estimations actuelles, jusqu'à 90 p. 100 de l'habitat de l'espèce a disparu au cours des dernières décennies.

En 2016, le gouvernement du Canada avait pris un décret d'urgence pour protéger une population de rainettes faux-grillons de l'Ouest menacée par la construction d'un ensemble résidentiel près de La Prairie , au Québec.

