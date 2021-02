GATINEAU, QC, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de s'employer à faire en sorte que la population canadienne ait accès à des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 dès que possible. En parvenant à accélérer cet accès, il démontre qu'il est déterminé à s'assurer que plus de personnes au Canada peuvent obtenir un vaccin encore plus tôt.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le Canada avait négocié un calendrier accéléré pour la livraison des vaccins contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech et qu'il recevra les 40 millions de doses convenues d'ici la fin de septembre.

Le Canada recevra donc 2,8 millions de doses supplémentaires de Pfizer-BioNTech entre avril et juin, ainsi que 6,2 millions de doses en plus de la quantité initiale prévue entre juillet et septembre.

Le gouvernement du Canada a également acheté 4 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna, ce qui porte le nombre total de doses obtenues à 44 millions. Les 4 millions de doses supplémentaires devraient arriver d'ici la fin de septembre.

Le Canada devrait maintenant recevoir 84 millions de doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna d'ici la fin de septembre.

Ainsi, plus de personnes au Canada seront vaccinées plus tôt, et les chaînes d'approvisionnement du Canada seront mieux protégées contre les perturbations, ce qui nous permettra de fournir un vaccin à toutes les personnes au Canada pour qui ces vaccins autorisés contre la COVID-19 sont recommandés, d'ici la fin de septembre 2021.

Citations

« Notre gouvernement continue de mettre tout en œuvre pour protéger la population canadienne contre la COVID-19. Il s'agit notamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer les livraisons de vaccins des fournisseurs approuvés au Canada. Nous demeurons en très bonne voie de pouvoir garantir que chaque Canadien ou Canadienne admissible qui souhaite se faire vacciner pourra le faire d'ici la fin de septembre. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

Actuellement, le Canada dispose de deux vaccins approuvés contre la COVID-19, qui sont distribués dans tout le pays. Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech le 9 décembre 2020 et celui de Moderna le 23 décembre 2020.

celui de Moderna le 23 décembre 2020. Le Canada est censé recevoir, au total, 6 millions de doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna avant la fin de mars.

est censé recevoir, au total, 6 millions de doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna avant la fin de mars. Le gouvernement du Canada a conclu des ententes avec les entreprises ci-après pour obtenir l'accès à leurs vaccins-candidats contre la COVID-19 :

AstraZeneca, qui fournira 20 millions de doses de son vaccin-candidat à vecteurs viraux, AZD1222;



Johnson & Johnson, qui fournira jusqu'à 38 millions de doses de son vaccin-candidat à vecteurs viraux, Ad26.COV2.S;



Medicago, qui fournira jusqu'à 76 millions de doses de son vaccin-candidat à particules pseudovirales;



Moderna, qui fournira jusqu'à 56 millions de doses de son vaccin-candidat à ARN messager (ARNm), mRNA-1273;



Pfizer, qui fournira jusqu'à 76 millions de doses de son vaccin-candidat ARNm, BNT162b2, mis au point avec BioNTech;



Novavax, qui fournira jusqu'à 76 millions de doses de son vaccin-candidat à sous-unités protéiques, NVX-CoV2373;



Sanofi et GlaxoSmithKline, qui fourniront jusqu'à 72 millions de doses de leur vaccin-candidat à sous-unités protéiques.

Liens connexes

Achat de vaccins contre la COVID-19

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Cecely Roy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, 343-549-7293, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]

Liens connexes

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca