WHITEHORSE, YT, le 21 sept. 2024 /CNW/ - Il faut investir dans l'infrastructure nécessaire aux minéraux critiques pour que le Canada puisse saisir l'occasion unique offerte par le passage à une économie à faibles émissions de carbone et tirer profit de ses riches ressources minérales. Le pays est bien placé pour être un chef de file mondial et un producteur de premier plan d'une grande variété de minéraux critiques qui sont essentiels pour alimenter l'économie propre et, du même coup, créer de bons emplois et favoriser les possibilités économiques dans la chaîne de valeur des minéraux critiques - depuis les activités d'exploration et d'extraction en amont jusqu'à celles de traitement, de fabrication et de recyclage en aval.

Hier, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, le Dr Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, a souligné l'annonce importante, sous réserve d'un examen diligent final de Ressources naturelles Canada, d'un financement pouvant atteindre 40 millions de dollars dans des projets d'infrastructures nécessaires aux minéraux critiques au Yukon. Les fonds proviendraient du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC).

Le gouvernement du Yukon souhaite entreprendre des activités de préfaisabilité à l'appui d'un réseau de lignes de transport à haute tension de 765 kilomètres, qui relierait le réseau électrique du Yukon au réseau nord-américain en Colombie-Britannique. Il prévoit l'aménagement d'infrastructures énergétiques dans deux régions prioritaires pour la mise en valeur des minéraux critiques, soit la région de Cassiar et Tanana au Yukon, et celle du Triangle d'or en Colombie-Britannique. La ligne de transport faciliterait la réalisation de projets de production de minéraux critiques tels que le cobalt, le cuivre, le molybdène, le nickel, les métaux du groupe du platine, le tungstène et le zinc au Yukon et dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques est un programme déterminant de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques qui vise à remédier aux lacunes en matière d'infrastructures et à assurer une production durable de minéraux critiques et l'acheminement des ressources jusqu'aux marchés grâce à des projets d'infrastructures de transport, d'électrification et d'énergie propre. D'autres décisions de financement portant sur des projets de développement des infrastructures nécessaires aux minéraux critiques dans le cadre du FIMC sont attendues au cours des prochains mois.

Fruit d'une collaboration étroite au sein de la table régionale sur l'énergie et les ressources du Yukon, ce projet est essentiel pour faciliter la mise en valeur des minéraux critiques au Yukon.

Les minéraux critiques sont des composants fondamentaux de produits utilisés dans des technologies d'énergie propre comme les véhicules électriques, les lignes de transport d'électricité et les batteries. Les secteurs miniers du Yukon fournissent bon nombre des éléments constitutifs des technologies propres requises pour lutter contre les changements climatiques et bâtir une économie propre. Partout au pays, les solutions d'énergie propre offrent d'énormes possibilités économiques.

Citations

« Je suis heureux de souligner que c'est le Yukon qui abrite le troisième projet approuvé sous condition dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques - programme phare de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Nous devons mettre en place les infrastructures nécessaires pour accéder à nos riches ressources de minéraux critiques et pour les transporter, afin de pouvoir saisir l'occasion unique qui s'offre à nous. En reliant le réseau du Yukon au nord de la Colombie-Britannique, nous ouvrons davantage de possibilités pour l'avenir du Yukon. »

Dr Brendan Hanley

Député fédéral du Yukon

« Le projet Grid Connect n'est pas qu'un projet énergétique : c'est une initiative transformatrice pour toute la population du Yukon. Il fournira une énergie propre, abordable et fiable qui permettra non seulement d'alimenter nos foyers, mais aussi de stimuler la croissance économique et sociale. Je remercie nos partenaires de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral de leur collaboration à ce projet important qui aura des retombées avantageuses pour nos collectivités nordiques. Notre gouvernement est fier de poser ce jalon sur la voie d'un avenir énergétique plus durable. »

L'honorable Ranj Pillai

Premier ministre du Yukon

« Ce projet reliera les deux territoires les plus à l'ouest du Canada et facilitera l'intégration du réseau électrique du Yukon à celui de l'Amérique du Nord. Il marque une étape importante dans notre démarche commune pour créer un paysage énergétique plus connecté et plus résilient pour les gens du Yukon, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mes sincères remerciements à tous ceux et celles qui, par leur excellent travail et leur détermination, ont fait de cet objectif une réalité. J'ai hâte de voir comment ce progrès assainira l'énergie au Yukon, aidera à protéger nos formidables paysages naturels et créera des possibilités de croissance économique. »

L'honorable John Streicker

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon

Quelques faits

Le Canada a élaboré sa propre stratégie sur les minéraux critiques dans le but de favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes pour contribuer à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et soutenir la fabrication et les technologies de pointe.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques compte cinq objectifs principaux :

soutenir la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois;



promouvoir l'action climatique et une gestion rigoureuse de l'environnement;



renforcer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés;



faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones;



encourager une population active et des collectivités diversifiées et inclusives.

L'approche pangouvernementale du Canada à l'égard de la mise en valeur des minéraux critiques est collaborative, tournée vers l'avenir, itérative, adaptative et à long terme. Les initiatives présentées dans la Stratégie seront mises en œuvre et peaufinées en collaboration avec les provinces, les territoires, les Autochtones, l'industrie et d'autres partenaires au Canada et à l'international.

Le FIMC est un programme phare de la Stratégie qui soutient les projets d'infrastructures de transport et d'énergie propre nécessaires pour augmenter l'offre du Canada en minéraux critiques de sources responsables.

Le FIMC appuie diverses priorités stratégiques, dont les suivantes : décarboner les activités de l'industrie minière, renforcer les chaînes d'approvisionnement par le déploiement d'infrastructures de transport, et faire progresser la réconciliation économique en soutenant la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructures et de minéraux critiques.

Le gouvernement fédéral appuie également la mise en valeur des abondantes ressources en minéraux critiques du Canada par l'intermédiaire des tables régionales sur l'énergie et les ressources de Ressources naturelles Canada. Ces tables régionales sont des partenariats mixtes établis avec chaque gouvernement provincial et territorial qui, en collaboration avec des partenaires autochtones et avec la contribution d'intervenants clés, cherchent à déterminer les priorités économiques communes pour un avenir sobre en carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources, et à accélérer la réalisation de ces priorités.

Document connexe

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 613-795-5638, [email protected]