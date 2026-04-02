OTTAWA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le Canada continue de faire face aux répercussions croissantes des changements climatiques, qui se traduisent par des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et violents. Partout au pays, les collectivités réagissent à ces défis avec résilience et courage, et le gouvernement du Canada reste déterminé à soutenir les personnes touchées.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé de nouvelles mesures spéciales destinées à aider les personnes et les collectivités de tout le Canada qui pourraient être directement touchées par des catastrophes naturelles au pays.

Ces mesures comprennent les éléments ci-dessous.

Les résidents temporaires (notamment les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires et les autres visiteurs) qui sont directement touchés par une catastrophe naturelle survenue au pays peuvent remplacer leurs documents de statut. Ils peuvent également demander le rétablissement ou la prolongation de leur statut au Canada, ou le renouvellement de leur permis de travail ou d'études, même si le délai habituel de 90 jours pour le rétablissement du statut est écoulé.

(notamment les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires et les autres visiteurs) qui sont directement touchés par une catastrophe naturelle survenue au pays peuvent remplacer leurs documents de statut. Ils peuvent également demander le rétablissement ou la prolongation de leur statut au Canada, ou le renouvellement de leur permis de travail ou d'études, même si le délai habituel de 90 jours pour le rétablissement du statut est écoulé. Le personnel des services d'urgence étrangers provenant de pays soumis à l'obligation de visa et se rendant au Canada pour aider à intervenir en cas de catastrophe naturelle sera exempté des frais de demande ou des frais de biométrie habituels, ce qui lui permettra d'arriver plus rapidement pour soutenir les efforts d'intervention.

Ces mesures seront en vigueur pendant environ trois ans, du 1er avril 2026 au 30 novembre 2028.

Le site Web d'IRCC fournit davantage d'informations sur les critères d'admissibilité, le processus de demande et d'autres détails importants.

Citation

« Alors que les catastrophes naturelles gagnent en fréquence et en gravité, notre gouvernement reste déterminé à soutenir les communautés touchées. Ces mesures offriront une plus grande souplesse aux personnes touchées et aideront le personnel d'urgence étranger à entrer plus rapidement au Canada lorsque les besoins sont les plus criants. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Lorsque des catastrophes surviennent, les communautés ont besoin d'une aide rapide. Cela signifie que le personnel des services d'urgence doit pouvoir se rendre là où on a besoin de lui sans retard inutile, et que les personnes touchées doivent pouvoir bénéficier d'un soutien en temps opportun. Ces mesures contribueront à renforcer le système canadien de gestion des urgences en apportant un meilleur soutien aux communautés tout au long des phases de perturbation, d'intervention et de rétablissement qui suivent une catastrophe. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Faits en bref

Les résidents temporaires qui demandent une prolongation de leur statut conservent toujours leur statut et pourront travailler pendant le traitement de leur demande.

En 2025, environ 1595 membres de services d'urgence étrangers sont venus au Canada pour aider à lutter contre les feux de forêt. Ce total comprend les membres de services d'urgence étrangers voyageant avec une autorisation de voyage électronique ou un visa de résident temporaire.

Liens connexes

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Personnes-ressources à l'intention des médias seulement: Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]