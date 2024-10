Une initiative entre le Canada et les pays partenaires pour renforcer notre capacité à nous préparer et à répondre aux menaces pour la santé publique.

OTTAWA, ON, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada, les États-Unis et le Mexique entretiennent depuis longtemps un partenariat solide, et sont connectés dans de nombreux domaines, notamment la santé, le commerce et les relations sociales. Cette interconnexion signifie également que les perturbations, telles que la pandémie de COVID-19 ou d'autres menaces pour la sécurité sanitaire, peuvent avoir des répercussions dans les trois pays. Par une coopération et une coordination continues, nous pouvons soutenir la santé et le bien-être de nos populations.

Aujourd'hui, l'Agence de la santé publique du Canada, en collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada, et leurs homologues respectifs des États-Unis et du Mexique, a publié l'Initiative nord-américaine de préparation aux pandémies animales et humaines (INAP-PAH).

L'INAP-PAH répond aux engagements pris lors des sommets des dirigeants nord-américains de 2021 et 2023 de renforcer la sécurité sanitaire régionale de l'Amérique du Nord en collaborant à l'atténuation des menaces pour la santé publique et à la prise de mesures pour y faire face. Il fournit également un cadre flexible qui contribuera à renforcer la collaboration entre les partenaires nord-américains, afin de relever les défis des futures pandémies potentielles ou d'autres menaces pour la santé publique qui nécessitent une action coordonnée.

L'INAP-PAH complète le Règlement sanitaire international (RSI) (2005) et d'autres mécanismes internationaux qui visent à renforcer et à protéger la sécurité sanitaire mondiale, et soutient une approche « Une seule santé » qui prend en considération les relations entre la santé des êtres humains, des animaux et de l'environnement.

Ensemble, le Canada, les États-Unis et le Mexique feront progresser les objectifs de l'INAP-PAH en travaillant sur des domaines prioritaires de collaboration:

maladies animales à potentiel zoonotique;

la surveillance épidémiologique et le diagnostic en laboratoire;

contre-mesures médicales;

mesures de santé publique;

chaînes d'approvisionnement en produits médicaux;

systèmes de santé;

communication sur les risques;

mesures sanitaires aux frontières;

infrastructures critiques;

évaluation des risques et analyses prévisionnelles des risques;

exercices et formation conjoints; et

financement durable.

Citations

« Le Canada, les États-Unis et le Mexique entretiennent depuis longtemps des liens d'amitié et de collaboration. L'Initiative nord-américaine de préparation aux pandémies animales et humaines démontre ce qui peut être réalisé lorsque nos trois pays travaillent ensemble sur une vision commune. Grâce à une coordination et une collaboration plus efficaces, nous pouvons identifier et mettre en œuvre des actions visant à protéger la santé et la sécurité de nos populations, tout en minimisant les répercussions économiques et sociales. »

-- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Les États-Unis se sont engagés à renforcer la sécurité en matière de santé et à se préparer aux menaces futures. Pour y parvenir, nous devons assurer une coordination étroite entre les gouvernements, ainsi qu'avec les leaders de l'industrie et des communautés, et c'est ce que cette plateforme permet de faire. Nos nations ne peuvent être fortes que si elles sont en bonne santé. C'est pour cette raison que nous continuerons à travailler ensemble sur une stratégie soutenue et durable qui améliore la sécurité sanitaire pour tous. »

-- Xavier Becerra, Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux

« Ce nouveau cadre de collaboration entre le Mexique, le Canada et les États-Unis sur les mesures de préparation aux pandémies animales et humaines illustre l'étroite coopération qui existe entre les trois pays. Ce cadre nous permettra de relever les défis de l'initiative "Une seule santé" et d'adopter de nouvelles technologies et pratiques dans la région nord-américaine. En outre, il préconisera une vision concertée quant à la surveillance, à l'identification précoce des facteurs de risque, ainsi qu'à la planification et à la mise en œuvre d'interventions coopératives et durables en cas d'urgences sanitaires. Cet effort trinational se traduira par des stratégies de protection plus efficaces pour nos populations. »

-- David Kershenobich, ministre de la Santé

Faits en bref

L'INAP-PAH remplace le Plan nord-américain contre l'influenza aviaire et la pandémie d'influenza de 2007 et le Plan nord-américain contre l'influenza animale et la pandémie d'influenza de 2012.

le Plan nord-américain contre l'influenza animale et la pandémie d'influenza de 2012. L'INAP-PAH s'appuie sur l'histoire de cette collaboration tripartite, ainsi que sur les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et d'autres événements de santé publique survenus au cours de la dernière décennie.

Depuis près de vingt ans, les trois pays partenaires se rencontrent régulièrement pour discuter, se préparer et réagir aux menaces pour la santé publique telles que la H1N1, le MERS-CoV, l'Ebola, le Zika, la catastrophe nucléaire de Fukushima, la pandémie de COVID-19 et, plus récemment, les épidémies de grippe aviaire H5N1.

L'INAP-PAH est dirigée par un organe de coordination de haut niveau, qui constitue un forum décisionnel essentiel, et par un groupe de travail sur la sécurité sanitaire, qui constitue son bras technique et dont les membres sont issus des secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l'agriculture, de la sécurité et des affaires étrangères.

Les principales agences de la structure de gouvernance sont les suivantes: Canada: Agence de la santé publique du Canada, Agence canadienne d'inspection des aliments, Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada. États-Unis : Département de la Santé et des Services sociaux, département de l'Agriculture, département de la Sécurité intérieure et département d'État. Mexique : Ministère de la Santé/Secretaría de Salud, ministère de l'Agriculture et du Développement rural/Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ministère de la Sécurité et de la Protection du Citoyen/Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, et ministère des Affaires Étrangères/Secretaría de Relaciones Exteriores.



