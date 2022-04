Le Canada, le Nouveau-Brunswick et Hartland investissent dans un nouveau complexe communautaire qui aidera les résidents de Central Carleton à mener une vie active

HARTLAND, NB, le 28 avril 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments, de systèmes de traitement de l'eau ou de centres communautaires, les infrastructures sont essentielles au renforcement des collectivités. Les investissements dans les infrastructures communautaires aident les résidents à se rapprocher, à rester actifs et à adopter un mode de vie sain.

Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Bill Hogan, ministre de la Sécurité publique et député provincial de Carleton, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Tracey DeMerchant, mairesse de la Municipalité de Hartland, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la construction du complexe communautaire de Central Carleton à Hartland.

Le nouveau complexe, qui sera construit derrière l'aréna actuel, constituera un espace récréatif moderne et écoénergétique pour les résidents de Hartland et des districts de services locaux environnants. L'installation comprendra une surface de glace, une piste de marche, une salle d'exercice et un vestiaire, ainsi qu'un espace d'entreposage pour le matériel destiné aux loisirs et aux programmes.

Ce projet favorisera un mode de vie sain et actif pour les résidents et les visiteurs de tous âges.

Le gouvernement du Canada investit 3,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick alloue plus de 2,9 millions de dollars à la nouvelle installation, tandis que la Municipalité de Hartland fournit plus de 2,4 millions de dollars.

Citations

« Que ce soit pour un match de hockey ou pour quelques tours de piste de marche avec un.e ami.e, les infrastructures sportives et récréatives permettent aux gens de la collectivité de se réunir, de socialiser et de s'amuser. Ces espaces nous rapprochent et rendent les collectivités plus saines et plus résilientes. Le nouveau complexe communautaire de Central Carleton sera un endroit où les résident.es de tous âges pourront se rapprocher les un.es des autres et rester actifs pour les générations à venir. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le complexe communautaire de Central Carleton est un projet important pour les habitants de Hartland et de toute la région. Ce projet est l'aboutissement d'un travail acharné et d'un soutien considérable de la part des résidents de la région, du secteur privé et des trois ordres de gouvernement. »

L'honorable Bill Hogan, ministre de la Sécurité publique et député provincial de Carleton, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Le Central Carleton Community Complex sera une pierre angulaire de notre nouvelle communauté dont pourront profiter les générations actuelles et futures pour les décennies à venir », a dit la mairesse de Hartland, Tracey DeMerchant. « Nous sommes heureux d'annoncer à nos résidents que c'est maintenant officiel : après des années de planification, nous débutons la construction de notre nouveau complexe ce printemps. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à y parvenir, que ce soit nos dirigeants des gouvernements fédéral et provincial, les membres dévoués de notre comité du complexe communautaire, les personnes extraordinaires de notre communauté qui soutiennent ce projet, ainsi que les donateurs. »

Tracey DeMerchant, mairesse de la Municipalité de Hartland

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 697 millions de dollars dans 465 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

a investi plus de 697 millions de dollars dans 465 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick. Pendant cette période, plus de 45 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités par Infrastructure Canada dans l'ensemble du pays pour soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial, dont plus de 1,2 milliard de dollars pour des projets d'infrastructure de loisirs.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Mary-Anne Corbyn-Hurley, Directrice des Communications, Société de développement régional, 506-457-4996, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]