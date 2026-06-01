GATINEAU, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada annonce aujourd'hui la publication de ASC-5.2.1 : Prestation de services accessibles. Cette nouvelle norme rassemble tous les aspects de la prestation accessible de services au sein d'un ensemble complet d'exigences. Publiée à l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité, cette norme reflète l'engagement continu du Canada à bâtir, par des actions concrètes, un pays plus accessible et plus inclusif.

La prestation accessible de services consiste à offrir des services auxquels les personnes de toutes capacités peuvent accéder, comprendre et utiliser. Les services font partie de la vie quotidienne. Ils englobent tout, de l'obtention d'informations et de soutien à l'accomplissement de tâches essentielles. Lorsque les services dont dépendent les gens du Canada sont fournis de manière accessible et inclusive, ils sont plus faciles à utiliser, plus flexibles et plus efficaces pour tout le monde. Les services accessibles aident également les organisations à atteindre davantage de personnes, à instaurer la confiance et à améliorer la qualité du service.

Les exigences énoncées dans la norme ASC-5.2.1 : Prestation de services accessibles comprennent :

offrir des services par divers moyens accessibles;

communiquer clairement en utilisant un langage clair et des formats accessibles;

répondre aux besoins individuels de manière rapide et équitable;

impliquer les personnes en situation de handicap dans la conception des services;

former le personnel à la prestation accessible et inclusive de services;

garantir l'accès aux personnes utilisant des aides techniques;

proposer des solutions alternatives en cas d'interruption de service.

La norme a été élaborée par un comité technique de Normes d'accessibilité Canada. Ce comité est principalement composé de personnes en situation de handicap et de membres de groupes en quête d'équité. La norme a été finalisée après un examen public complet auquel ont participé des Canadiennes et Canadiens d'horizons divers.

Citations

« Des services accessibles et inclusifs contribuent à bâtir un Canada plus fort, où chaque personne peut participer pleinement à la vie quotidienne. Cette nouvelle norme aidera les organisations à offrir des services plus inclusifs, mieux adaptés et plus accessibles aux personnes en situation de handicap et, en fin de compte, à tous les gens au Canada. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Les personnes en situation de handicap ne devraient pas avoir à faire plus d'efforts pour accéder aux services à cause d'obstacles qui pourraient être évités. Cette norme fournit aux organisations des directives pour les aider à garantir que leurs services sont accessibles de manière à répondre à la diversité des besoins et à refléter toute la gamme des expériences vécues à travers le Canada. »

- Leslie Church, Secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap)

« Tout le monde devrait pouvoir accéder aux services dont ils ont besoin, quand et comme ils en ont besoin. C'est précisément l'objet de notre nouvelle norme. Elle rassemble l'ensemble de l'expérience de service au sein d'un cadre pratique pour aider les organisations à offrir des services qui sont plus inclusifs, équitables et accessibles dès leur conception. Cela contribuera à créer un Canada où les personnes en situation de handicap peuvent participer pleinement à la société et vivre dans la dignité. »

- Dino Zuppa, Président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

Faits saillants

ASC-5.2.1 : Prestation de services accessibles vise à aider les organisations à identifier, éliminer et prévenir les obstacles liés à la prestation de services. Elle aborde de nombreux types d'obstacles dans ce domaine, notamment ceux liés à la communication, à l'environnement physique, à l'environnement en ligne, à l'environnement bâti et à l'attitude.

La norme est conçue comme un outil pratique. Les organisations peuvent l'adopter entièrement ou en partie pour offrir des services plus inclusifs, plus cohérents et mieux adaptés aux besoins d'un plus grand nombre de personnes.

La norme est offerte gratuitement, dans les deux langues officielles et en formats accessibles. Elle est accompagnée d'un résumé rédigé en langage clair, ainsi qu'en Langue des signes québécoise et en American Sign Language.

Normes d'accessibilité Canada est un organisme d'élaboration de normes accrédité par le Conseil canadien des normes. Il a pour mandat de contribuer à créer un Canada sans obstacles d'ici 2040.

La Semaine nationale de l'accessibilité est un événement annuel qui célèbre les contributions des personnes en situation de handicap et promeut des communautés inclusives et sans obstacles. Elle met l'accent sur l'élimination des obstacles, la promotion de l'équité et la mise en avant des efforts visant à rendre le Canada plus accessible.

Liens connexes

ASC-5.2.1 : Prestation de services accessibles

Résumé de ASC-5.2.1 : Prestation de services accessibles

Normes d'accessibilité Canada

Suivez-vous sur Facebook et LinkedIn

SOURCE Accessibility Standards Canada

Personne-ressource : Communications, Normes d'accessibilité Canada, Courriel : [email protected]