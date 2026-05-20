GATINEAU, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada (NAC) a été nommée sur la liste « Forbes Accessibility 200 ». Cette liste met en valeur des organisations du monde entier qui font progresser l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap.

NAC fait partie des 200 organisations figurant sur cette liste. Selon Forbes, cette liste reconnaît des organisations œuvrant dans des domaines liés à l'accessibilité, notamment les communications, la mobilité, l'éducation, les logiciels, les produits de consommation, la robotique, les sports et loisirs, les voyages, le milieu de travail et le divertissement. Elle met en valeur les organisations qui font une différence grâce à leur leadership et à leur innovation.

NAC appuie la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité en élaborant des normes d'accessibilité et en faisant progresser la recherche dans ce domaine. L'organisation contribue à l'objectif d'un Canada sans obstacles d'ici 2040.

NAC élabore des normes d'accessibilité en collaboration avec des personnes en situation de handicap, l'industrie, les gouvernements et d'autres partenaires. Grâce à son programme de subventions et de contributions, l'organisation finance également des projets de recherche visant à repérer, éliminer et prévenir les obstacles à l'accessibilité.

Citation

« Nous sommes honorés de figurer parmi les organisations et les innovateurs qui travaillent à améliorer l'accessibilité et à créer des changements concrets pour les personnes en situation de handicap. Cette reconnaissance reflète les contributions de notre personnel, des membres de nos comités techniques, de nos partenaires et des personnes en situation de handicap qui partagent leur expertise et leur vécu pour faire progresser l'accessibilité au Canada. »

- Dino Zuppa, Président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

Faits saillants

La liste « Accessibility 200 » regroupe les 200 acteurs les plus influents à l'échelle mondiale dans des domaines liés à l'accessibilité, comme les communications, la mobilité, l'éducation, les logiciels, les produits de consommation, la robotique, les sports et loisirs, les voyages, le milieu de travail, le divertissement et plus encore.

Les organisations retenues proviennent de 24 pays répartis sur six continents.

La liste est présentée par ordre alphabétique et ne constitue pas un classement.

Elle a été établie avec l'appui d'un comité consultatif composé de 12 experts de partout dans le monde.

Normes d'accessibilité Canada est un organisme d'élaboration de normes accrédité par le Conseil canadien des normes.

Normes d'accessibilité Canada élabore des normes fondées sur des données probantes et sur les pratiques exemplaires nationales et internationales.

Liens connexes

Normes d'accessibilité Canada

Forbes Accessibility 200 (en anglais seulement)

The Accessibility 200: How We Make The List (en anglais seulement)

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SOURCE Accessibility Standards Canada

Personne-ressource: Communications, Normes d'accessibilité Canada, Courriel : [email protected]