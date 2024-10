OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pose un risque important pour les stocks mondiaux de poissons dans l'océan Pacifique Nord, et est considérée comme un facteur éventuel du déclin du saumon du Pacifique.

Aujourd'hui, au port de Yokohama, au Japon, Pêches et Océans Canada (MPO) ont annoncé la deuxième mission en haute mer dirigée par le Canada pour détecter et empêcher la pêche INN dans le Pacifique Nord. Il s'agit d'une région qui fait partie intégrante de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, au titre de laquelle le Canada s'est engagé à respecter ses obligations internationales.

La mission, connue sous le nom d'opération North Pacific Guard (Op.NPG), est un effort multinational visant à coordonner l'application de la législation sur les pêches, et à protéger les stocks de poissons mondiaux. Dirigée par des agents des pêches du MPO et appuyée par du personnel de la Garde côtière canadienne (GCC), l'Op.NPG comprend des patrouilles en haute mer ainsi qu'une surveillance aérienne et par satellite. L'opération est également appuyée par des agents de la Garde côtière des États-Unis et de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Pendant deux mois, les agents des pêches patrouilleront sur plus de 7 500 kilomètres à bord du NGCC Sir Wilfrid Laurier, un navire polyvalent à grand rayon d'action, qui est également un brise-glace léger, récemment converti au biocarburant, et qui soutient une large gamme de programmes et de services dans le Pacifique et l'Arctique occidental. L'équipage, expert en la matière, effectuera des opérations d'arraisonnement et d'inspection en haute mer en vertu du droit international, pour assurer le respect de la réglementation et détecter toute activité de pêche INN. Les agents des pêches recueilleront également des données environnementales et des échantillons d'eau, afin d'aider le Canada à comprendre l'environnement de la haute mer, y compris la zone de migration des espèces d'intérêt, comme le saumon du Pacifique, et les niveaux de microplastiques présents dans l'eau.

En plus de la surveillance et de l'application de la loi en mer, le Canada a récemment effectué une surveillance aérienne à partir d'Hokkaido, au Japon, où des patrouilles quotidiennes s'appuyaient sur le travail de la mission de l'an dernier pour surveiller le Pacifique Nord-Ouest.

La mission Op.NPG de cette année marque également deux premières pour la GCC ― il s'agit de la toute première visite portuaire d'un navire de la GCC au Japon, et de la toute première utilisation d'un mélange plus écologique de biodiesel et de diesel renouvelable avec du carburant diesel conventionnel. Ce n'est qu'une des façons dont la GCC réduit son empreinte environnementale tout en appuyant l'engagement du gouvernement du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

La mission Op.NPG est financée dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, qui vise à améliorer les efforts de conservation, de protection et d'application de la loi dans les zones à risque élevé pour les stocks de saumon du Pacifique du Canada.

Citations

« J'ai le plus grand respect pour le travail des agents des pêches du Canada, qui protègent les stocks de poissons, mènent d'importantes recherches scientifiques, et protègent les écosystèmes marins mondiaux. Le Canada et ses agents des pêches défendront toujours les pêcheurs respectueux des lois, dont les moyens de subsistance sont menacés par la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Je souhaite aux agents des pêches, au personnel de la Garde côtière canadienne et à tous nos partenaires un voyage sécuritaire et fructueux, et je les remercie de leurs efforts dans le cadre de l'opération North Pacific Guard. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La pêche INN contribue grandement au déclin des stocks de poissons et à la destruction des écosystèmes marins dans le monde entier, et compromet les moyens de subsistance des pêcheurs légitimes du monde entier.

Les agents des pêches canadiens prennent part à l'opération North Pacific Guard depuis 2019, une opération internationale qui se déroule chaque année pour assurer l'application de la loi en haute mer dans le Pacifique Nord .

depuis 2019, une opération internationale qui se déroule chaque année pour assurer l'application de la loi en haute mer dans le . Les agents des pêches effectuent des patrouilles, en vertu du droit international, pour faire respecter l'interdiction des filets dérivants en haute mer par l'ONU et faire respecter les règlements des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) qui assurent une protection contre la pêche INN.

Après chaque mission, le Canada prend les sanctions appropriées en cas de violation présumée des exigences des ORGP directement auprès des États du pavillon du navire en question. L'État du pavillon est l'État en vertu de la loi duquel le navire est immatriculé ou autorisé de pêcher avec un permis, et est réputé être la nationalité du navire.

Un total de 20 agents des pêches participent à l'opération de cette année. Les opérations de surveillance aérienne au Japon comprennent quatre agents des pêches qui effectueront chacun environ trois semaines de patrouilles aériennes.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour de plus amples renseignements : Jean-Christophe Armstrong, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]