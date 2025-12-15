OTTAWA, ON, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La réussite du Canada dépend de la robustesse de ses communautés rurales. Des défis demeurent, mais les pistes de solutions sont claires. Pour bâtir une économie unifiée et un avenir meilleur collectif, il faut passer de la stratégie à l'action et soutenir les communautés rurales de façon concrète et significative.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a annoncé le lancement d'une consultation publique qui éclairera l'élaboration d'un nouveau plan d'action pour le Canada rural. Les perspectives recueillies dans les régions rurales d'un océan à l'autre contribueront à orienter le plan pour qu'il puisse :

rendre les initiatives fédérales plus inclusives, de manière à ce qu'elles tiennent compte des personnes vivant en milieu rural et des communautés rurales;

soutenir la conception et la mise en œuvre d'initiatives destinées aux Canadiens vivant en milieu rural;

susciter la mobilisation des partenaires et des parties prenantes dans les communautés rurales.

La consultation se déroule du 15 décembre 2025 au 6 février 2026. Elle fait suite à une série de tables rondes rurales menées auprès de partenaires et d'intervenants clés d'un peu partout au Canada au cours des six derniers mois. D'autres tables rondes auront lieu en 2026.

Le gouvernement du Canada souhaite entendre les perspectives des personnes ou entités ayant un intérêt à l'égard du Canada rural. Vos commentaires guideront l'élaboration d'un plan d'action tenant compte des réalités et des priorités des communautés rurales et contribueront à bâtir un avenir plus fort et plus résilient pour tous les Canadiens. Ayez voix au chapitre et contribuez à façonner l'avenir du Canada rural.

Citations

« Le Canada rural nourrit, construit, soutient et connecte le pays en entier. Dans le cadre de cette consultation, nous invitons les citoyens des régions rurales, éloignées et nordiques à nous indiquer ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait être amélioré et où nous devrions faire preuve de plus de souplesse pour que les programmes fédéraux concordent avec la réalité rurale. Nous entendons bâtir une économie canadienne unifiée, et les régions rurales sont au cœur de notre plan. Le gouvernement est à l'écoute. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

Faits en bref

Le plan d'action, qui sera publié en 2026, s'inspirera non seulement des résultats de la consultation en ligne, mais aussi des commentaires recueillis lors de la série de tables rondes menées auprès de parties prenantes et de partenaires du milieu rural aux quatre coins du pays. Tout comme les tables rondes, les consultations viseront à répondre aux trois questions suivantes :

Comment les initiatives fédérales existantes pourraient-elles être améliorées afin de mieux répondre aux défis et aux opportunités uniques auxquels votre communauté rurale est confrontée?



Quels programmes fédéraux, provinciaux, territoriaux ou régionaux ont été particulièrement bien réussis dans la promotion du développement rural dans votre région?



Quels types de changements de politiques ou d'initiatives auraient le plus d'impact sur la viabilité à long terme de votre région, et comment pouvons-nous mesurer leur succès? Quels projets à l'échelle nationale pourraient contribuer à cette viabilité?

En juin 2019, le gouvernement fédéral a publié sa première Stratégie de développement économique du Canada rural. Un rapport d'étape a été publié en août 2021. Le nouveau plan d'action fera fond sur cette version initiale.

Le Canada compte plus de 4 000 collectivités rurales, et celles-ci sont très diversifiées. Ces collectivités représentent plus du quart de la population et génèrent au-delà de 25 % du produit intérieur brut.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Recherche d'information connexe par mot-clé : Économie et industrie | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Canada | Entreprises et industrie | grand public | communiqués de presse | L'hon. Buckley Belanger

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse |Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]