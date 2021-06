VANCOUVER, BC, le 8 juin 2021 /CNW/ - Le saumon du Pacifique revêt une importance d'ordre social et culturel pour de nombreux Canadiens, et il joue un rôle vital sur le plan économique pour de nombreuses collectivités locales. Cette espèce emblématique connaît un fort déclin de sa population en raison d'une combinaison de pressions liées au climat, à l'habitat et à la pêche. Des mesures audacieuses et transformatrices sont nécessaires dès maintenant pour stabiliser, protéger et reconstituer les stocks de saumon de la côte Ouest pour les écosystèmes et les collectivités qui en dépendent, avant qu'il ne soit trop tard.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé les principes directeurs de l'Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique du gouvernement fédéral d'une valeur de 647,1 millions de dollars, annoncée dans le budget de 2021, ainsi qu'un engagement complet à travailler en collaboration avec les organisations et les groupes locaux à son élaboration et à sa réalisation. La Stratégie représentera le plus important investissement du gouvernement dans les efforts liés à la préservation du saumon du Pacifique et vise à lutter dès maintenant contre le déclin de l'espèce, tout en contribuant au rétablissement des populations à plus long terme.

La Stratégie pour le saumon du Pacifique est une initiative complète qui mettra à profit et soutiendra les années de travail et de sagesse que les organismes locaux, les communautés autochtones et les scientifiques, entre autres, ont déjà consacrées à un effort visant à protéger et à rétablir le saumon du Pacifique . Dans les mois à venir, Pêches et Océans Canada invitera des partenaires clés à participer à la définition et à l'établissement de l'ordre de priorité des mesures visant à favoriser la santé du saumon dans le cadre d'une démarche globale nécessaire qui n'a jamais été entreprise auparavant.

Le plan orientera les investissements et les mesures dans quatre domaines clés : la conservation et l'intendance, la mise en valeur de la production d'écloserie, la transformation des pêches, ainsi que la gestion intégrée et la collaboration.

Les quatre piliers de l'Initiative de la Stratégie sont conçus pour soutenir une réponse stratégique et coordonnée à long terme qui s'appuie sur une action collaborative. Ces piliers visent un renforcement des connaissances scientifiques et de la restauration de l'habitat, une stabilisation et une croissance des populations de saumon, des pêches fiables et durables, et une amélioration de la communication et de la coordination entre les partenaires.

De nouvelles politiques, de nouveaux programmes et de nouvelles mesures seront mis en place dans le cadre de chaque pilier de la Stratégie, en collaboration avec un large éventail de partenaires autochtones, de pêcheurs, de pêcheurs récréatifs, de parties prenantes et de collectivités qui dépendent du saumon du Pacifique, et qui détiennent le savoir nécessaire pour contribuer à l'effort du Canada visant à soutenir et à rétablir les stocks de saumon du Pacifique.

Citations

« De nombreuses populations de saumon sauvage du Pacifique sont sur le point de s'effondrer, et nous devons prendre des mesures audacieuses et ambitieuses dès maintenant si nous voulons inverser cette tendance et offrir à l'espèce une chance de survie. Les problèmes auxquels l'espèce est confrontée sont difficiles, mais l'annonce d'aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre, où nous affronterons les problèmes ensemble, et de toute part. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les collectivités autochtones, les pêcheurs, les pêcheurs récréatifs, les membres de l'industrie, les organisations environnementales et les partenaires provinciaux et territoriaux, pour faire progresser les mesures dans le cadre de chaque pilier, de stabiliser l'évolution de l'espèce et de soutenir un secteur moderne, durable et résilient sur le plan économique. Ensemble, nous pouvons sauver le saumon du Pacifique pour les gens, les moyens de subsistance, et les formes de vie qui en dépendent. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Comme l'a prouvé la dernière année marquée par la pandémie, le Canada excelle lorsque nous travaillons tous ensemble. La lutte pour la sauvegarde du saumon du Pacifique sur la côte Ouest est une autre lutte collective qui exigera que nous donnions tous le meilleur de nous-mêmes. Afin de préserver le saumon du Pacifique pour les générations à venir, nous devons pouvoir compter sur cette stratégie globale pour freiner le déclin du saumon, sur l'engagement de l'ensemble du Canada pour lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, et sur l'adhésion à cette initiative par les nombreux Canadiens pour qui cette espèce emblématique revêt une importance primordiale. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La lutte contre le déclin des populations de saumon sauvage du Pacifique est une priorité de notre gouvernement et de toute la population de la Colombie-Britannique. Bien que les causes de ce déclin soient complexes, le financement historique prévu dans le budget de 2021 nous donnera les outils dont nous avons besoin pour collaborer avec la communauté scientifique et le milieu de la conservation aux échelles locale, nationale et internationale afin de renverser les tendances actuelles. À titre de secrétaire parlementaire, je suis pleinement déterminé à faire en sorte que les populations de saumon du Pacifique redeviennent abondantes pour que les générations à venir puissent bénéficier de cette ressource. L'annonce d'aujourd'hui nous aidera à respecter cet engagement. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

En 2019, le rapport sur l'état du saumon du Pacifique de Pêches et Océans Canada (MPO) décrivait comment le saumon réagit aux changements climatiques et à l'évolution de l'habitat. La planète se réchauffe et les cinq dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Le réchauffement des océans entraîne des changements dans le réseau trophique marin, ainsi qu'un réchauffement des eaux douces et une intensification des pluies et des sécheresses extrêmes . Ces facteurs contribuent aux tendances observées actuellement en ce qui a trait au déclin des populations de saumons.

De nombreux stocks de saumon du Pacifique sont en déclin et à des niveaux qui n'ont jamais été aussi bas; 50 populations de saumon du Pacifique sont actuellement à l'étude pour une inscription potentielle en vertu de la Loi sur les espèces en péril , ou en attente d'évaluation par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) .

, ou en attente d'évaluation par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) Par exemple, les populations de saumons chinooks du fleuve Fraser sont en plein déclin et fortement touchées par les faibles taux de montaison vers leurs frayères, la survie réduite à la fois en eau douce et en milieu marin, ce qui entraîne une réduction du succès de la reproduction, des pressions sur les habitats et un climat changeant. La plupart des saumons chinooks du fleuve Fraser ont été classés comme étant en péril par le COSEPAC.

Après une discussion, le MPO a l'obligation légale d'offrir un accès prioritaire à la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles aux Premières Nations, aux pêches fondées sur les droits et les traités, mais au cours des dernières années, bon nombre d'entre elles n'ont pas pu atteindre leurs allocations de récolte en raison des faibles taux de montaison de saumons.

Le MPO a lancé plusieurs initiatives pour lutter contre la baisse des stocks de saumon du Pacifique : le Plan de mise en œuvre de la politique concernant le saumon sauvage de 2018 à 2022, le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, l'examen de la Politique de répartition du saumon, le financement de la mise en œuvre du Traité sur le saumon du Pacifique renouvelé, et la Loi sur les pêches. On s'attend à ce que l'Initiative prenne appui sur ces programmes et transforme le secteur de la pêche pour offrir une plus grande certitude économique et pour soutenir les nombreuses collectivités de la Colombie-Britannique dont les emplois et le mode de vie en dépendent.

Document d'information

Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique

L'Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique vise à lutter contre les déclins sans précédent des principaux stocks de saumon du Pacifique et à rétablir l'espèce à un niveau durable. La Stratégie constituera une entreprise d'une ampleur jamais vue. Il ne s'agira pas d'une série d'initiatives, mais d'un principe directeur unique qui orientera les investissements, les politiques et les mesures avec tous les ordres de gouvernement et les organisations locales au cours des années à venir.

Cette initiative, unique en son genre, est une approche à plusieurs volets, qui repose sur quatre piliers essentiels :

Conservation et intendance

Mise en valeur de la production d'écloserie

Transformation des pêches

Gestion intégrée et collaboration

Conservation et intendance : Des données scientifiques plus ciblées et plus intégrées pour un processus décisionnel efficace en matière de planification des écosystèmes et de restauration des habitats.

Travailler avec la Province de la Colombie-Britannique pour abonder le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique avec une contribution fédérale supplémentaire de 100 millions de dollars, laquelle viendra s'ajouter au programme actuel de 142,85 millions de dollars dont il dispose aujourd'hui. Créé en 2019 pour aider à reconstituer les habitats du saumon grâce à des projets communautaires, ce fonds est cofinancé par Pêches et Océans Canada (MPO) et la Province de la Colombie-Britannique.

(MPO) et la Province de la Colombie-Britannique. Approfondir notre compréhension des écosystèmes du saumon - les rivières, les estuaires, leurs voies de migration et leurs interactions - en augmentant le nombre de rapports sur l'état du saumon et des écosystèmes afin de renforcer le processus décisionnel. Les sommes injectées soutiendront une équipe pluridisciplinaire qui produira des données, des études et des analyses intégrées sur l'écosystème du saumon afin de soutenir les décisions prises par le programme.

Intégrer davantage les données sur le saumon, les écosystèmes et le climat afin de recenser les facteurs de survie des saumons et d'évaluer leur vulnérabilité face au changement climatique et au réchauffement des eaux.

Créer un nouveau centre d'expertise en restauration ainsi qu'un organisme de consultation indépendant pour collaborer avec nos partenaires, et les accompagner dans leur travail, ce qui permettra de garantir l'intégration et l'efficacité des projets d'intendance, de rétablissement et de restauration des habitats.

Mise en valeur de la production d'écloserie : Augmenter les populations de saumon pour favoriser la stabilisation des stocks tout en créant des possibilités de pêche pour l'économie.

Le MPO entame des consultations et planifie la construction de nouvelles installations d'écloserie dans les lieux où il est le plus important de soutenir les stocks de saumon du Pacifique. Les écloseries de saumon peuvent soutenir à la fois les objectifs de conservation et d'exploitation, et jouer un rôle important dans la reconstitution des populations vulnérables de stocks de saumon du Pacifique. Nous collaborerons aussi stratégiquement avec les écloseries existantes pour renforcer leurs efforts, au besoin, et favoriser les possibilités économiques pour les pêcheurs récréatifs.

Pour tous les projets de mise en valeur, le MPO applique un vaste ensemble de lignes directrices et de pratiques exemplaires, y compris des lignes directrices sur la gestion génétique qui sont mises à jour à mesure que de nouvelles connaissances sont disponibles. On applique diverses stratégies qui tiennent compte des objectifs des écloseries, de la biologie et de l'état des stocks, et de l'état de l'habitat des populations de saumon ciblées.

Conformément à la Politique sur le saumon sauvage, le Programme de mise en valeur des salmonidés prend des décisions en s'appuyant sur une approche de précaution qui comprend l'évaluation des risques biologiques associés à la mise en valeur de chaque stock précis.

Les écloseries sont également le lieu où les poissons sont « marqués » pour permettre la pêche sélective des poissons marqués (notamment pour les pêcheurs récréatifs qui ne sont autorisés à pêcher que des poissons d'écloserie marqués afin de garantir que le saumon sauvage n'est pas ciblé).

Transformation des pêches : Moderniser et stabiliser la pêche au saumon.

Le Ministère annoncera de nouvelles méthodes modernisées de gestion du saumon dans le cadre du processus à venir du Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP).

Les Premières Nations seront consultées au sujet des nouvelles approches potentielles en matière de gestion des pêches, y compris les possibilités novatrices de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR), lorsque les risques liés à la conservation peuvent être gérés.

Le MPO travaillera avec les pêcheurs récréatifs pour moderniser la manière dont les pêches récréatives au saumon sont gérées, et travaillera en vue de proposer des possibilités de récolte durables fondées sur la pêche sélective de poissons marqués.

Gestion intégrée et collaboration : Des partenariats solides pour de meilleurs résultats.

Le MPO reconnaît la valeur et l'importance des partenariats avec les peuples autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les pêcheurs, les partenaires de l'intendance, le milieu universitaire, les environnementalistes et les autres intervenants lorsqu'il s'agit de travailler ensemble à l'atteinte de l'objectif commun, consistant à lutter efficacement contre les déclins observés dans les populations de saumon du Pacifique. De nouveaux mécanismes permanents de dialogue et de consultation seront explorés et mis en œuvre afin que nous puissions ensemble obtenir de meilleurs résultats pour le saumon du Pacifique, et notamment pour son habitat et ses écosystèmes.

Compte tenu de la complexité et de la durée (4 à 5 ans en moyenne) du cycle de reproduction du saumon du Pacifique, la lutte contre le déclin des populations nécessitera l'adoption d'une série de mesures souples et intégrées qui seront surveillées et ajustées au cours des cinq prochaines années et au-delà. Les travaux engagés dans le cadre de chaque pilier seront menés en collaboration avec un large éventail de partenaires autochtones, de groupes de pêcheurs, d'intervenants et de collectivités qui dépendent du saumon du Pacifique et qui réclament un changement radical.

Au cours des semaines à venir, le gouvernement du Canada mobilisera ces mêmes partenaires en s'appuyant sur les vastes connaissances actuelles, pour déterminer la meilleure manière d'apporter ces changements et avoir le plus grand effet positif possible sur le saumon du Pacifique.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le ministère des Pêches et des Océans du Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir nos communiqués de presse et bien plus au moyen de fils RSS. Pour de plus renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

www.pac.dfo-mpo.gc.ca