Par l'intermédiaire d'initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des partenaires à l'échelle du pays pour réduire la pollution et bâtir des collectivités fortes et résilientes, tout en créant de bons emplois et en faisant croître une économie durable et respectueuse de l'environnement.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé que le deuxième cycle de demandes de financement est maintenant lancé pour un fonds de 200 millions de dollars provenant du volet des champions du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui soutient un large éventail d'initiatives locales de réduction de la pollution dans des collectivités partout au Canada.

Les investissements provenant du volet des champions aident les municipalités, les entreprises, les organismes à but non lucratif et les communautés autochtones à élaborer et à mettre en œuvre des projets transformateurs qui réduisent considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre, créent de bons emplois et contribuent à l'atteinte de la cible de réduction des émissions du Canada pour 2030.

Le deuxième cycle de demandes de financement s'appuiera sur les résultats déjà obtenus par les collectivités grâce au Fonds. Aujourd'hui, le ministre Guilbeault était accompagné du député Wayne Long, du Nouveau‑Brunswick, et de quelques représentants de bénéficiaires sélectionnés lors du premier cycle de financement, notamment :

la Ville de Saint John , au Nouveau-Brunswick, qui installe un système de chauffage et de climatisation alimenté en énergie renouvelable dans un grand complexe commercial et procède à des travaux en vue d'améliorer l'efficacité énergétique dans une cinquantaine de bâtiments municipaux aux quatre coins de la ville;

, qui installe des panneaux solaires sur cinq bâtiments appartenant à la communauté; le Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie, qui installe de nouveaux appareils permettant de transformer les déchets organiques et alimentaires en énergie renouvelable et en engrais biologique sec et hygiénique.

Des projets comme ceux financés dans le cadre du volet des champions sont nécessaires pour permettre au Canada d'atteindre ses objectifs climatiques en réalisant une réduction cumulative de plus de 24,5 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à éliminer les émissions liées à l'énergie produites par environ 5,7 millions de résidences en un an. Ces projets permettront non seulement de réduire la pollution par le carbone, mais également de créer de bons emplois pour la classe moyenne et d'accroître la résilience des collectivités aux changements climatiques.

Le Ministère accepte les déclarations d'intérêt pour le nouveau volet des champions jusqu'au 25 mars 2022. Les demandeurs peuvent visiter le site Web du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone pour obtenir plus d'informations sur l'admissibilité de leur projet et sur la façon de présenter une demande.

Les investissements dans des initiatives de lutte contre les changements climatiques comme celle-ci réaffirment l'engagement du gouvernement du Canada à offrir un environnement plus propre et plus sûr tout en bâtissant une économie plus forte.

Citations

« Depuis le lancement de ce programme, nous avons constaté l'enthousiasme des collectivités qui veulent réduire la pollution et améliorer leur efficacité énergétique. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone aide les collectivités partout au Canada à mettre sur pied des projets qui réduisent considérablement les gaz à effet de serre à l'échelle locale. Chacun de ces projets nous rapproche de nos objectifs nationaux de réduction des émissions, tout en contribuant à une économie canadienne saine et durable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone a fait une grande différence à Saint John. L'installation de systèmes de chauffage et de climatisation alimentés en énergie renouvelable et les travaux d'améliorations écoénergétiques réalisés réduiront l'empreinte carbone de notre ville d'un quart de million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer 76 000 voitures de la circulation pendant un an. Ce judicieux programme fondé sur le partenariat est une autre mesure prise par notre gouvernement pour bâtir une économie canadienne plus propre et plus verte. »

- Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au Nouveau-Brunswick

« La Ville de Saint John accorde une grande importance à la réalisation d'une action climatique globale. En tant que ville côtière, nous sommes très conscients des répercussions de la hausse du niveau de la mer, des inondations et des conditions météorologiques imprévisibles. Le gouvernement du Canada, par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, a été un important investisseur dans la première phase du projet d'installation d'un système énergétique collectif dans notre ville, qui permettra de réduire les coûts de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles des bâtiments de notre centre-ville. Ce projet est un excellent exemple du travail novateur réalisé par notre personnel municipal dans le dossier des changements climatiques. Nous sommes ravis d'apprendre que le fonds permettra d'aider encore plus d'administrations. »

- Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John

« Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada est une belle occasion pour les collectivités de prendre des mesures contre les changements climatiques localement, en fonction de leurs propres besoins. La Ville de Peterborough est reconnaissante d'avoir déjà bénéficié de l'aide du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone en recevant jusqu'à 6,1 millions de dollars pour son projet de 15,3 millions de dollars visant à créer un programme de collecte et de compostage des déchets organiques ménagers à l'échelle de la ville. Ce projet est une composante majeure des efforts de la Ville pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45 p. 100 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

- Diane Therrien, mairesse de Peterborough

« La Première Nation de Cowessess prend au sérieux sa responsabilité d'intendance en s'efforçant d'être écologique dans le plus grand nombre de domaines possible. Comme de nombreuses communautés des Premières Nations, les Cowessess cherchent à obtenir des fonds des transferts du gouvernement fédéral pour investir dans les infrastructures, la scolarisation, les soins de santé, les programmes sociaux et plus encore. En raison du sous‑financement actuel, l'équilibre entre notre objectif visant l'écologisation et l'adoption de technologies propres passe au second plan après la gestion de la pauvreté. Cependant, c'est grâce au soutien de programmes tels que le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone que nous pouvons mettre en œuvre des sources d'énergie propres qui, à terme, permettront de réduire les coûts d'exploitation et nous aideront, en tant que nation, à atteindre nos objectifs de durabilité et à assumer notre responsabilité de gestion. L'énergie renouvelable s'inscrit dans nos valeurs traditionnelles d'intendance des terres et de durabilité de l'environnement et nous permet de penser à nos enfants et à ceux qui ne sont pas encore nés et de planifier leur avenir. »

- Cadmus Delorme, chef de la Première Nation de Cowessess

« La réduction de notre empreinte carbone représente la priorité absolue pour notre génération et celle de nos enfants. Grâce au soutien financier stratégique de trois millions de dollars du programme fédéral Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, le CTBM a développé une vitrine technologique qui contribuera à cet effort national. À partir de résidus agroalimentaires, plus de quatre millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable seront ainsi produits, de même que 11 000 tonnes d'engrais biologiques certifiés. Ces produits à valeur ajoutée entraîneront une réduction de près de 12 000 tonnes de gaz à effet de serre qui seront retirés annuellement de notre environnement. Grâce à sa filiale Qarbonex, le CTBM prévoit développer d'autres projets similaires au Canada afin d'apporter des solutions novatrices dans la gestion des matières organiques résiduelles. »

- Benoit Paré, président du Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie inc.

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets d'efficacité énergétique dans tout le Canada , ce qui aide les Canadiens et les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à économiser en réduisant les factures d'énergie.

, ce qui aide les Canadiens et les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à économiser en réduisant les factures d'énergie. Le volet des champions du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone a été lancé en 2018, offrant jusqu'à 450 millions de dollars aux candidats admissibles. De ce montant, plus de 200 millions de dollars sont offerts dès aujourd'hui dans le cadre d'un deuxième cycle de demandes de financement visant des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Depuis son lancement en 2018, le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone (qui comprend les volets des champions et des partenariats) a appuyé environ 90 projets, ce qui représente un investissement de près de 275 millions de dollars.

Le Fonds tire parti de l'ingéniosité canadienne en encourageant l'adoption de technologies propres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'appui des plans de croissance propre et d'action climatique du Canada .

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]